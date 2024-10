1&1 startet neue Handytarife – (fast) ohne Limits

Auf dem deutschen Mobilfunkmarkt ist ein neuer Preiskampf ausgebrochen. Nachdem mit sim24 ein Mobilfunk-Discounter mit einer unlimitierten Dreifach-Flatrate für unter 20 Euro überraschte, hat sich jetzt auch 1&1 dazu entschlossen, neue Allnet-Flats ohne Datenlimit einzuführen. Und zwar drei an der Zahl, die über das neue 5G-Netz des Anbieters realisiert werden und abseits dessen auch im Netz von Vodafone nutzbar sind (National Roaming).

1&1 Unlimited: Drei neue Tarife verfügbar

Neben einer Sprach- und SMS-Flatrate ist in allen drei Tarifen auch eine Internet-Flat inklusive. Und anders als bei den meisten anderen Allnet-Flatrates ist das Datenvolumen nicht limitiert. Du kannst also innerhalb Deutschlands mobil im Internet surfen, ohne eingeschränkt zu sein. Zumindest fast. Monatlich sind in einem ersten Schritt nämlich „nur“ 100 GB freigeschaltet. Solltest du tatsächlich mehr mobiles Datenvolumen benötigen, kannst du unbegrenzt und kostenfrei zusätzliches Datenvolumen in 5-GB-Schritten über das 1&1-Kundencenter auf der Homepage des Anbieters nachbuchen.

Unterschiede gibt es bei den drei neuen Tarifen mit Blick auf die nutzbare Surfgeschwindigkeit. Die liegt im Tarif 1&1 Unlimited S nämlich bei nur bis zu 5 Mbit/s; sowohl im Up- als auch im Downstream. Dafür werden während der ersten sechs Monate je 9,99 Euro fällig, danach steigt die Grundgebühr auf 29,99 Euro pro Monat. Im Tarif 1&1 Unlimited M stehen im Download bis zu 50 Mbit/s zur Verfügung, im Upload sind es maximal 25 Mbit/s (14,99 Euro / 34,99 Euro). Und wenn du dich für den Tarif 1&1 Unlimited L entscheidest, kannst du Downloads mit bis zu 300 Mbit/s tätigen, während bei Uploads bis zu 50 Mbit/s möglich sind (19,99 / 39,99 Euro).

Erhältlich sind die neuen Unlimited-Tarife von 1&1 wahlweise mit einem Monat oder zwei Jahren Laufzeit. In den Tarifen ohne Laufzeit musst du aber bereits ab dem ersten Nutzungsmonat den vollen Grundpreis bezahlen. Auf Wunsch kannst du auch ein neues Smartphone ab 0 Euro mitbestellen. Dann steigt aber der einmalige Anschlusspreis von 19,99 auf 39,99 Euro. Wichtig auch: Das im EU-Ausland nutzbare Datenvolumen ist in den neuen Tarifen gedeckelt. Und zwar auf 32,6 (Unlimited S) 38 (Unlimited M) respektive 43,4 GB (Unlimited L) im Monat. Danach fallen für jedes weitere GB 1,84 Euro extra an.

