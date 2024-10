Tarif-Wahnsinn: Dreifach-Flat ohne Datenlimits für unter 20 Euro

Allnet-Flatrates sind vom deutschen Mobilfunkmarkt nicht mehr wegzudenken. Unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren und SMS verschicken zu können, ist längst zum Standard geworden. Unterschiede gibt es aber in der Regel noch beim im Tarif monatlich inkludierten Datenvolumen. Es sei denn, man setzt auf einen Tarif ohne Datenlimit. Sogenannte Unlimited-Tarife kommen immer mehr in Mode und jetzt wird ein neuer Preispunkt gesprengt. Denn bei der neuen Mobilfunkmarke sim24 lässt sich jetzt ein Unlimited-Tarif für unter 20 Euro bestellen.

Unlimited-Flat mit Tarif-Häppchen

Den neuen Unlimited-Tarif von sim24 kannst du jetzt für 19,99 Euro pro Monat buchen. Und das ohne einmaligen Bereitstellungspreis, wenn du dich für eine Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren entscheidest. Auch eine Laufzeit von nur einem Monat ist möglich. Dann musst du aber einmalig 9,99 Euro Anschlusspreis zahlen. Neben einer Sprach- und SMS-Flatrate ist auch eine Internet-Flatrate inklusive, die du mit bis zu 100 Mbit/s im Downstream über das Handynetz von 1&1 nutzen kannst. Überall dort, wo das 1&1-Netz bisher nicht verfügbar ist, surfst du ohne Aufpreis im Netz von Vodafone (National Roaming).

Konkret gewährt dir sim24 übrigens ein monatliches Datenvolumen in Höhe von 30 GB. Du hast aber jederzeit die Möglichkeit, das Highspeed-Datenvolumen kostenlos zu erweitern, wenn die 30 GB nicht ausreichen sollten. Mit jeder Erweiterung stellt dir sim24 weitere 2 GB 5G-Datenvolumen zur Verfügung. Ein Nachbuchen ist nach Angaben des Anbieters mit nur einem Klick über das Kundenportal auf der Homepage von sim24 möglich.

Allnet-Flats ohne Unlimited-Option ebenfalls erhältlich

Alternativ kannst du dich bei sim24 auch für einen klassischen Allnet-Flat-Tarif mit 30 GB Datenvolumen ohne Unlimited-Erweiterung und dafür aktiver Datenautomatik entscheiden. Dafür werden derzeit im Rahmen einer Sonderaktion monatlich 9,99 Euro fällig. Eine Allnet-Flat mit 15 GB monatlichem Datenvolumen steht für 6,99 Euro pro Monat bereit, eine Variante mit 6 GB Datenvolumen pro Monat ist für 4,99 Euro monatlich zu haben. In allen Fällen ist bei Bedarf auch eine Rufnummernmitnahme möglich.

Verantwortlich für die Marke sim24 ist die Drillisch Online GmbH, die wiederum eine Schwestermarke von 1&1 ist.

