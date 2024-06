Neuer Mobilfunk-Discounter startet mit echten Kampfpreisen

Zum Start lockt sim24 mit vier neuen SIM-only-Tarifen für das Smartphone. Sie beinhalten bei einer Mindestvertragslaufzeit von nur einem Monat neben einer Sprach- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze auch eine Internet-Flatrate mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream über das 5G–Mobilfunknetz von 1&1. Und: Ein Bereitstellungspreis fällt zum Marktstart nicht an, was den Einstieg jetzt und für kurze Zeit besonders attraktiv macht.

sim24: Vier Handytarife jetzt verfügbar

Konkret stehen derzeit die folgenden 5G-Datenvolumina in den vier neuen Allnet-Flat-Tarifen von sim24 zur Verfügung:

4 GB für 4,99 Euro pro Monat

16 GB für 7,99 Euro pro Monat

24 GB für 9,99 Euro pro Monat

48 GB für 19,99 Euro pro Monat

Diese Konditionen für die angebotenen Dreifach-Flats gelten zunächst bis Freitag in einer Woche. Künftig soll es dann, wie von anderen Drillisch-Marken gewohnt, wechselnde Tarifangebote geben. Alle Tarife sind mit einer Datenautomatik ausgestattet. Heißt: Ist das inkludierte Datenvolumen aufgebraucht, werden bis zu dreimal pro Monat 300 MB automatisch nachgebucht. Das kostet jeweils 2 Euro. Erst nach dem dritten Datensnack erfolgt eine Reduzierung der Surfgeschwindigkeit auf 64 Kbit/s. Auf Wunsch ist die Datenautomatik übrigens deaktivierbar.

In einer Pressemitteilung stellt sim24 auch die Verfügbarkeit von Smartphones in Aussicht, die sich mit den neuen Handytarifen kombinieren lassen. Gegenwärtig ist davon auf der Homepage des neuen Mobilfunk-Discounters aber noch nichts zu sehen. Sehr wohl verfügbar sind aber reine Datentarife mit bis zu 22 GB 5G-Datenvolumen.

Auch DSL-Tarife erhältlich

Und auch einen DSL-Anschluss kannst du bei sim24 bestellen. Mit bis zu 50 Mbit/s im Down- und maximal 20 Mbit/s im Upstream liegt der monatliche zu zahlende Grundpreis bei 26,99 Euro. Soll es bis zu 100 Mbit/s im Download und bis zu 40 Mbit/s im Upstream sein, musst du 29,99 Euro bezahlen. Bis zu 250 Mbit/s im Downstream kannst du dir für 34,99 Euro monatlich sichern. Während der ersten sechs Monate sinkt die zu zahlende Grundgebühr in allen Tarifen auf 9,99 Euro pro Monat. Ein DSL-Einsteigertarif mit 16 Mbit/s im Down- und bis zu 2,4 Mbit/s im Upstream kostet ab dem ersten Monat 24,99 Euro.