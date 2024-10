Flexible Vertragslaufzeiten, niedrige Preise und jetzt teilweise auch noch deutlich mehr GB – die 5G-Tarife von simyo werden immer interessanter. Kurz nach dem Comeback haben verschiedene Tarif-Optionen des Mobilfunkdiscounters nämlich ein ordentliches Datenupgrade bekommen. So sicherst du dir jetzt beispielsweise satte 40 GB für nur 9,99 Euro pro Monat.

simyo ist zurück

„Weil einfach einfach einfach ist.“ Mit diesem Slogan ging 2005 der Mobilfunkdiscounter simyo an den Start. Mit seinem No-Frills-Angebot mischte man den Markt auf, doch 2015 verschwand die Marke. Jetzt ist simyo zurück.

simyo war einst ein Ableger des Mobilfunkanbieters E-Plus und nutzte dessen Netz. E-Plus wurde bekanntermaßen von Telefónica (O2) übernommen, die Marke im Zuge dieser Fusion eingestellt. Bestandskunden wechselten zum O2-Discounter Blau und nutzten damit das O2-Netz. Jetzt startet die Marke simyo, die 2005 beim Start für viel Wirbel in der Mobilfunkbranche sorgte und einen echten Preisrutsch auslöste, neu durch. Das neue simyo stammt von der Firma mobilezone GmbH. Mobilezone ist vor allem durch Marken wie sparhandy, deinhandy oder High Mobile bekannt. Nun gesellt sich simyo als neue Marke hinzu.

Das sind die neuen Tarife

Anders als das alte simyo, bei dem man sich zum Start auf einen Einheitstarif von damals günstigen 19 Cent pro Minute in alle Netze konzentrierte, gibt es jetzt Paket-Tarife. Eine Flatrate für alle Gespräche und SMS in alle deutschen Netze ist dabei inzwischen obligatorisch – sie ist in allen Tarifen enthalten. Hinzu kommt ein Datenvolumen zwischen 5 GB je Monat bis hin zu 50 GB je Monat. Die monatlichen Kosten liegen zwischen 4,99 Euro und 14,99 Euro. Vertraglich gehst du bei mobilezone und simyo eine Geschäftsbeziehung zu Blau und damit wiederum zu Telefónica ein. Genutzt wird bei diesem Tarif somit wenig überraschend das O2-Netz, die Nutzung von 5G ist möglich, aber auf 50 Mbit/s limitiert.

simyo XS: 5 GB für 4,99 Euro

simyo S: 15 GB für 6,99 Euro

simyo M: 25 GB für 7,99 Euro

simyo L: 40 GB für 9,99 Euro

simyo XL: 50 GB für 14,99 Euro

Die Verträge kannst du mit einer Laufzeit von zwei Jahren ohne Anschlusskosten abschließen. Alternativ kannst du monatlich kündigen, zahlst aber 19,99 Euro Anschlusskosten. Im Vergleich mit dem Wettbewerb insbesondere im O2-Netz sind die neuen Tarife ordentlich – insbesondere dank des neuen Daten-Upgrades.

Ohnehin wirkt das Angebot nicht so strukturiert und einfach, wie es der No-Frills-Anbieter einst war. So ist den Fußnoten zu entnehmen, dass die beworbenen monatlichen Preise (beispielsweise 4,99 Euro) nur durch einen Rabatt auf der Rechnung zustande kommen. Der Listenpreis liegt demnach beim Beispieltarif bei 7,99 oder 9,99 Euro. Warum man sich dieses Konstruktes bedient – unklar. Heikel dabei: Im offiziellen und rechtlich verpflichtenden Tarifblatt taucht nur der Listenpreis auf, nicht aber der beworbene Preis. Zudem ist hier nur von 24 Monaten Vertragslaufzeit die Rede. Screenshots der Bestellung zu machen, könnte also hilfreich sein.