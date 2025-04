Seit zehn Jahren gibt es den Telekom-Discounter Congstar nun. Das ist für den Discounter, der inzwischen nur noch eine Marke der Telekom und keine eigenständige Firma mehr ist, ein Grund zu feiern. Und du bekommst die Geschenke – zumindest, wenn du Mobilfunkkunde bei der Marke bist.

10 GB für 31 Tage in der kompletten EU nutzbar

10 GB gibt es für jeden Mobilfunk-Nutzer von Congstar, egal ob Prepaid oder Postpaid. Allerdings muss dieses Bonusguthaben wie bei allen Aktionen im Telekom-Netz einmalig aktiviert werden. Das erfolgt über die Congstar-App. Möglich ist die Aktivierung bis zum 22. April. Das Bonusguthaben ist dann ab dem Tag der Aktivierung für 31 Tage gültig. Es wird vorrangig vor dem eigentlich gebuchten Datenvolumen verbraucht. Bemerkenswert: Eine Nutzung des Gratis-Guthabens ist auch im Roaming in der EU möglich. Das ist besonders angesichts der bevorstehenden Osterreisewelle interessant. Durch die Nutzung des Gratis-Guthabens im Ausland entstehen der Telekom tatsächliche Kosten, weswegen üblicherweise Gratis-Datenvolumen vom Roaming ausgeschlossen ist.

Die Aktivierung ist in der Congstar-App unter der Rubrik „Daten“ möglich. Allerdings wirst du aktuell als Nutzer auch beim Aufrufen der App direkt auf die Aktion hingewiesen und zur kostenlosen Buchung geleitet. Apropos App: Diese wird für Congstar-Kunden wie berichtet zur Pflicht. Das Online-Kundencenter per Browser wird verschwinden.

Test-Angebot für Neukunden

Bist du noch kein Congstar-Kunde? Dann hat Congstar ein wirklich interessantes Angebot für dich, mit dem du auch das Telekom-Netz kennenlernen kannst. Für 1 Euro kannst du dir einen Vertrag buchen, der sich nach einem Monat automatisch beendet. In dieser Zeit kannst du aber unlimitiert telefonieren und SMS schicken sowie 50 GB Datentraffic per 5G übertragen. Überzeugt dich Congstar in dieser Zeit, kannst du den Testvertrag aktiv verlängern und in einen regulären Vertrag überführen – und dann auch deine Rufnummer mitnehmen.

Jetzt weiterlesen Congstar-Hammer: Telekom-Discounter bringt 1-Euro-Tarif raus