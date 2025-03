Ohne Festnetzanschluss: Tchibo Mobil startet Homespot-Tarife

Tchibo Mobil, einer der bekanntesten hierzulande nutzbaren Mobilfunk-Discounter, bietet ab sofort neue Homespot-Tarife an. Dabei handelt es sich um Tarife, die sich per SIM-Karte in einen mobilen WLAN-Hotspot oder einen mobilfunkfähigen WLAN-Router einlegen lassen und mit besonders viel Datenvolumen pro Monat ausgestattet sind. Sie sind im LTE- und 5G-Netz von Telefónica Deutschland (O2) nutzbar und erlauben Downstream-Raten von bis zu 100 Mbit/s. Einmalig werden 9,99 Euro für die Freischaltung der entsprechenden SIM-Karte fällig.

Tchibo Mobil startet zwei neue Homespot-Tarife

Die Namen der beiden neuen Homespot-Tarife von Tchibo Mobil sind Programm. Beim Homespot-Tarif 100 GB sind 100 GB mobiles Datenvolumen nutzbar, im Homespot-Tarif 300 GB das dreifache monatliche Inklusivvolumen. Dafür werden pro Monat 24,99 respektive 34,99 Euro fällig. Und das mit einer Mindestlaufzeit von gerade einmal vier Wochen. Bei Bedarf lässt sich nach Angaben von Tchibo Mobil zusätzliches Datenvolumen nachbuchen. Ansonsten geht es für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats mit verringerter Surfgeschwindigkeit weiter.

Wer noch keinen WLAN-Router nutzt, in den sich eine SIM-Karte für den Mobilfunkempfang einlegen lässt, findet die passende Hardware ab sofort ebenfalls bei Tchibo Mobil. Hier ist dann nicht nur die SIM-Karte für einen Homespot-Tarif von Tchibo Mobil bereits inklusive, sondern es winken bei sechsmonatiger und ununterbrochener Nutzung auch 50 Euro Neukundenbonus. Der Wi-Fi-6- und 5G-fähige Homespot-Router 5G Zowee kostet einmalig 129 Euro, das Wi-Fi-5- und LTE-fähige Modell Homespot-Router LTE TP-Link nur 59 Euro.

Mobiles Internet ohne Festnetzanschluss

Der Vermarktungsstart der neuen Homespot-Tarife von Tchibo Mobil erfolgt am heutigen Montag. Die neuen Tarife sind zum Beispiel für eine Ferienwohnung oder einen Camper ideal, damit sich mehrere WLAN-fähige Endgeräte mit einem mobilen Router verbinden können. Ein Festnetzanschluss ist für diese Tarife nicht notwendig. Auch datenintensive Anwendung wie Videostreaming sind wegen der hohen monatlichen Inklusivvolumina kein Problem. Du solltest deinen tatsächlichen Datenverbrauch aber immer im Blick behalten. Insbesondere HD-Streams können ordentlich am monatlich verfügbaren Datenvolumen knabbern.

