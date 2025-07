Galaxy S25 unter 25 Euro pro Monat: Dieses MediaMarkt-Angebot ist absurd gut!

Die MediaMarkt Tarifwelt ist ein heißer Tipp, wenn du auf der Suche nach einem neuen Smartphone bist. Hier lassen sich oftmals richtig gute Schnäppchen im Bundle mit einem Tarif machen. Auch ich habe hier zuletzt ein Pixel 9 preiswert ergattert. Aber hier soll es ums Galaxy S25 gehen, das ebenfalls eine gute Wahl ist. Was du im Detail bekommst, erfährst du hier.

Galaxy S25 und Tarif im Check

Das Galaxy S25 ist jetzt erst seit rund einem halben Jahr auf dem Markt. Immer wieder zeigt sich aber, dass es sich schon erheblich lohnen kann, nur ein paar Monate mit dem Kauf zu warten. Dadurch lässt sich nämlich eine Menge sparen. In der MediaMarkt Tarifwelt haben wir das Handy nun zusammen mit einem 5G-Tarif im Vodafone-Netz gefunden, der dir 30 GB monatliches Datenvolumen bietet. Auch eine Allnet- und SMS-Flat darf selbstverständlich nicht fehlen, damit du auch unterwegs oder von zu Hause aus stets kostenfrei Anrufe tätigen kannst. Und da hier auch EU-Roaming inklusive ist, kannst du den Tarif im Urlaub innerhalb der EU genauso nutzen, wie zu Hause. Zusätzlich zum 30-GB-Datenvolumen ist hier auch noch ein 50 GB Datendepot mit dabei, das sich beliebig verbrauchen lässt. Bist du zum Beispiel auf Reisen und schaust unterwegs viele Videos und Serien, kannst du auf das Datendepot einfach zurückgreifen, falls das normale Datenvolumen einmal aufgebraucht ist.

Werfen wir außerdem noch einen kurzen Blick aufs Galaxy S25 selbst. Hier bekommst du ein top Smartphone von Samsung, das mit einem 6,2-Zoll-AMOLED-Display ausgestattete ist. Das ist im Vergleich noch angenehm handlich und lässt sich somit in der Regel auch noch mit einer Hand bedienen. Dank AMOLED sehen Farben besonders kräftig aus und 120 Hz sorgen für eine flüssige Darstellung von Bewegungen, wie etwa dem alltäglichen Scrollen. Unter der Haube sorgt der Snapdragon 8 Elite Prozessor samt 12 GB RAM dafür, dass alles flüssig und ohne lange Ladezeiten läuft. Starke Fotos lassen sich zudem mit bis zu 50 MP schießen. Ein Teleobjektiv hilft weiterhin dabei, auch weit entfernte Objekte nah heranzuholen. Gut zu wissen: dank IP68-Zertifizierung brauchst du auch keine Sorgen vor Wasserschäden zu haben.

Viel zum kleinen Preis – so gut ist der Deal

Und wie sieht’s mit den Kosten aus? MediaMarkt bietet das Galaxy S25 für einmalig 79 Euro an (+ 5,95 Euro Versandkosten und 39,99 Euro Anschlusspreis). Wenn du aber deine alte Telefonnummer mit zum neuen Anbieter nimmst, kannst du dir 50 Euro Wechselbonus zurückholen. Dafür musst du nur eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 senden. Über die 24 Monate Laufzeit kommen so Gesamtkosten von 674,70 Euro zusammen (nach Abzug des Wechselbonus). Das Handy allein würde mit 128 GB Speicherplatz bereits um die 570 Euro kosten (siehe Preisvergleich). Es bleiben also nur rund 105 Euro für den Tarif übrig. Auf den Monat gerechnet sind das nur noch knapp 4,50 Euro bei 24 Monaten Laufzeit. Ein top Preis für einen 30-GB-Tarif im 5G-Netz!

