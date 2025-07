Akute Ausverkaufs-Gefahr bei MediaMarkt: Bei diesen TV-Deals ist jetzt Eile gefragt

Bei MediaMarkt läuft aktuell eine Aktion, bei der du dir mehrere Philips-Fernseher deutlich günstiger schnappen kannst. Kleine, große, mit LED- oder OLED-Technik und einige auch mit der beliebten Ambilight-Hintergrundbeleuchtung. Dabei ist für jedes Budget und jeden Bedarf etwas dabei. Allerdings solltest du bei einigen Angeboten schnell sein, denn der ein oder andere starke Deal ist bereits so gut wie ausverkauft.

OLED-TV-Schnäppchen für rund 850 Euro – so holst du es dir

Eine kurze Erklärung vorweg: Alle Angebote der Philips-Aktion sicherst du dir nur als eingeloggter myMediaMarkt-Kunde. Aber keine Sorge – die Registrierung geht schnell und ist völlig kostenfrei. Anschließend erhältst du im Warenkorb weitere 15 Prozent Rabatt. Da die meisten Fernseher ohnehin bereits deutlich reduziert sind, kann sich die Aktion dadurch wirklich lohnen. Und am Ende verraten wir dir sogar noch einen weiteren coolen Anreiz, warum sich der Kauf eines Philips-TVs derzeit doppelt lohnt.

Starten wir aber erst Mal mit einem OLED-Angebot. Der Philips 42OLED809 setzt nicht auf einen riesigen Bildschirm, sondern vielmehr auf starke Technik. Wenn du also ohnehin nicht möchtest, dass der Fernseher dein ganzes Wohn- oder Schlafzimmer einnimmt, bist du hier mit dem 42-Zoll-Fernseher an der richtigen Adresse. Dafür punktet er mit lebendigen Farben und tiefem Schwarz. Bewegungen sehen dank 120 Hz zudem besonders flüssig aus. Und Ambilight ist hier auch mit dabei – das ist die innovative Hintergrundbeleuchtung von Philips, die sich dynamisch an den Displayinhalt anpasst. Dadurch sieht das Bild optisch größer aus, als es eigentlich ist, und sorgt so für einen coolen Effekt. Vom UVP zieht MediaMarkt regulär direkt erstmal 39 Prozent ab. Als eingeloggter myMediaMarkt-Kunde sparst du dann aber nochmal fast 150 Euro. So musst du am Ende nur noch rund 824,49 Euro dafür zahlen. Der Versand ist kostenfrei.

Weitere Philips TV-Deals bei MediaMarkt

Und auch an einen QLED-Fernseher von Philips kommst du gerade deutlich günstiger. Der Philips 55PUS8600/12 verfügt ebenso über Ambilight, hat aber mit 55 Zoll einen deutlich größeren Bildschirm. Dafür musst du dich mit 60 Hz zufriedengeben. Dank 31 Prozent Rabatt stehen zunächst noch 749 Euro auf der Rechnung. Als myMediaMarkt-Kunde werden dann nochmal 74,90 Euro abgezogen. Du zahlst also nur noch rund 674 Euro.

Noch mehr Bildschirm bekommst du bei diesem OLED-TV (65OLED759/12). Auf 65 Zoll sehen Filme und Serien besonders immersiv aus, während auch hier OLED-Technik für hohe Kontraste und besonders tiefen Schwarz sorgt. Ambilight ist hier ebenfalls mit an Bord und 120 Hz sorgen zusätzlich für flüssige Bewegungen. Er ist bereits 55 Prozent rabattiert und als myMediaMarkt-Kunde sparst du nochmal fast 170 Euro extra. Du musst also nur noch 951,15 Euro zahlen. Es gibt den Fernseher zwar auch mit 48 und 55 Zoll – die Modelle sind aber immer wieder ausverkauft. Du kannst aber natürlich mal schauen, ob du gerade noch an eine der beiden Varianten zum Rabattpreis kommst.

Gewinne VIP-Tickets für ein Fußballspiel des FC Barcelona & mehr

Nun hab ich dir eingangs noch ein weiteres Schmankerl versprochen, das du dir beim Kauf einer der Philips-Fernseher sichern kannst. Schlägst du bis zum 15. August zu und registrierst den Fernseher unter ambilight-tv-gewinnspiel.com, kannst du mit etwas Glück zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel des FC Barcelona samt Flug und Hotel gewinnen. Oder du hast die Chance auf einen von vielen weiteren Preisen. So kannst du etwa auch mehrere Fernseher, eine Soundbar oder eines von 50 FC Barcelona-Trikots (Größe L) gewinnen.

Nur für das Gewinnspiel solltest du dir natürlich keinen der Fernseher kaufen, wer aber ohnehin ein neues Modell gesucht hat, bekommt neben den satten Rabatten hiermit noch einen weiteren Vorteil geboten. Teil der Aktion sind dabei selbstverständlich noch viele weitere Fernseher von Philips – klick dich doch einfach mal durch die Angebote. Vielleicht ist dein Traum-Fernseher ja dabei.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.