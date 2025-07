Keine lange Vertragsbindung und keinerlei Surf-Limit: So lässt sich der O 2 Unlimited Max Flex Tarif wohl am besten beschreiben. Denn hier bekommst du tatsächlich vollkommen unbegrenztes 5G-Datenvolumen samt Top-Speed (300 Mbit/s), Allnet-Flat und ohne Mindestlaufzeit. Kurz gesagt: Es handelt sich hierbei um die beste Option im O 2 -Portfolio. Normalerweise hat der Tarif daher auch seinen Preis – doch jetzt wird dieser kurzzeitig deutlich gesenkt. Und wer jetzt zuschlägt, spart dauerhaft! Wir schauen genauer hin und machen den Vergleich mit anderen Unlimited-Verträgen im Netz.

30 Euro Rabatt pro Monat?! So günstig ist der Unlimited-Tarif jetzt

Wie bereits erwähnt: Ohne Rabatt ist der O 2 Unlimited Max Flex Tarif eigentlich ziemlich teuer. 59,99 Euro stehen im Normalfall jeden Monat auf der Rechnung. Jetzt reduziert O 2 die Grundgebühr jedoch um satte 30 Euro, du zahlst somit monatlich nur noch 29,99 Euro für den Unlimited-Vertrag. Auch der Anschlusspreis wird hierbei von 39,99 auf 10 Euro gesenkt. Der Clou: Dadurch ist die Flex-Option des Tarifs sogar günstiger als die herkömmliche Variante mit 24-monatiger Vertragsbindung!

Der O 2 Unlimited Max Flex ist somit mit Blick aufs Preis-Leistungs-Verhältnis tatsächlich der beste Tarif des Netzbetreibers. Doch wie schlägt er sich im Vergleich zur Konkurrenz? Zum Vergleich nehmen wir alle unbegrenzten 5G-Tarife mit mindestens 100 MBit/s Geschwindigkeit, Allnet-Flat und ohne Mindestlaufzeit:

Wer nur auf die Preise blickt, sieht hier zumindest ein paar günstigere Optionen. Doch aufgepasst: Hierbei handelt es sich um sogenannte „Unlimited on Demand“-Verträge. Heißt: Hier musst du regelmäßig neues Datenvolumen per SMS dazubuchen, sobald dein altes aufgebraucht ist. Dies ist zwar kostenlos, wodurch die Tarife dennoch faktisch unbegrenzt sind, es ist gleichzeitig aber auch ziemlich nervig und geht mit einer „echten“ Unlimited-Option deutlich komfortabler. Und genau in diesem Bereich ist O 2 mit seinem aktuellen Angebot ungeschlagen.

Wichtig ist nur: Das aktuelle O 2 -Angebot gilt nur bis zum 31. Juli und kann nur über diese Übersichtsseite abgeschlossen werden. Wer sich den flexiblen Unlimited-Tarif für nur 29,99 Euro sichern möchte, muss unbedingt vorher zuschlagen. Dann profitierst du aber auch dauerhaft vom Angebotspreis! Den Unlimited Max Flex Tarif findest du auf der Übersichtsseite übrigens ganz rechts in der Tabelle.

Das bietet dir der O2 Unlimited Max Flex im Detail

Abschließend blicken wir natürlich auch nochmal etwas genauer auf den Unlimited Max Flex Tarif von O 2 . Dieser bietet dir nämlich nicht nur unbegrenztes 5G-Datenvolumen mit einer blitzschnellen Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Hinzu kommt unter anderem auch noch ein flotter Upload von maximal 50 MBit/s. Dadurch lädst du Dateien relativ schnell hoch, was ideal ist, wenn man unterwegs viel arbeitet oder YouTube- und Instagram-Videos hochladen möchte.

Ebenfalls Teil des Tarifs ist selbstverständlich eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Du surfst also nicht nur ohne Limit, du kannst auch grenzenlos telefonieren und SMS verschicken. Und dank EU-Roaming nutzt du den Mobilfunkvertrag ebenso ohne Aufpreis im EU-Ausland. Dadurch, dass es sich hierbei dann auch um die Flex-Variante des Unlimited-Tarifs handelt, könntest du ihn beispielsweise einfach für einen bevorstehenden Urlaub abschließen, dort vom grenzenlosen Datenvolumen profitieren und ihn daheim wieder kündigen, solltest du keinen Bedarf mehr haben. Und wer ihn doch weiter laufen lässt, profitiert weiterhin vom starken Aktionspreis.

