Nur 5,99 € für die PS5 Slim?! Dieses Angebot sprengt alles!

Du bekommst eine der beliebtesten Konsolen auf dem Markt – mit rasend schnellen Ladezeiten, starker Grafikleistung und zahlreichen exklusiven Games – quasi gratis zum Tarif obendrauf. Denn: Rechnet man alles durch, zahlst du für die PS5 im Bundle effektiv gar nichts. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Wir zeigen dir, wie das Angebot funktioniert und warum du schnell zuschlagen solltest!

PS5 Slim für 5,99 Euro – So geht’s

Der unfassbare Schnäppchen-Preis für die Sony-Konsole ist dabei Teil eines Tarif-Bundles von O2. Zum 5G-Vertrag bekommst du hier also nicht wie gewohnt ein Smartphone, sondern eben die PS5 Slim in der Digital Edition. Der Tarif selbst bietet dir 30 GB Datenvolumen mit einer flotten Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s, eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming. Über den Grow-Vorteil kommen zudem jedes Jahr noch 5 GB mobile Daten kostenlos dazu.

Während du für die PS5 Slim Digital nur einmalig einen Euro plus 4,99 Euro Versand zahlst, kostet dich der Tarif monatlich 29,99 Euro (36 Monate). Der Clou: Auch ohne die Gaming-Konsole ist der O2 Mobile M Vertrag mit einem Preisschild von rund 30 Euro versehen. Du zahlst bei dem Bundle für die PlayStation also monatlich keinen Cent extra! Dadurch sicherst du dir die Premium-Konsole wirklich für lächerlich günstige 5,99 Euro zum Tarif dazu. Der Anschlusspreis von 39,99 Euro wird bei dem Angebot zudem komplett gestrichen.

→ PS5 Slim für nur 5,99 Euro zum Tarif

Rechnerisch sogar gratis? So rechnet sich das PS5-Angebot im Detail

Auch sonst kann sich das Angebot preislich absolut sehen lassen. Wir rechnen vor: Über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten kommen bei dem Bundle Gesamtkosten in Höhe von rund 1.085 Euro auf dich zu. Zum Vergleich: Die PS5 Slim Digital kostet im Netz bereits mindestens 446 Euro. Wenn du dir dann noch den O2-Tarif einzeln dazu holen würdest, müsstest du rund 1.566 Euro blechen. Du sparst mit Blick auf die Einzelpreise also 480 Euro und somit mehr, als die Konsole wert ist! Rechnerisch gibt’s die PS5 dadurch also tatsächlich umsonst zum Vertrag.