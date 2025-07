Lächerlich günstig: Lidl haut Philips-Kaffeevollautomaten fast zum halben Preis raus

Während andere Discounter den Rückzug ihres Onlineshops planen, setzt Lidl weiter auf Kampfpreise. Aktuell bietet der Shop den Philips-Vollautomaten EP1200/00 zu einem extrem niedrigen Preis an. Damit liegt das Gerät sogar unter dem bisherigen Bestpreis – ein seltener Anblick bei dieser Modellreihe. Aber Achtung – dieses Angebot läuft nicht unbegrenzt.

Philips EP1200/00: Solider Vollautomat mit Fokus auf das Wesentliche

Ich persönlich starte ohne zwei bis drei Tassen Kaffee morgens gar nicht erst in den Tag. Auch bei mir steht ein Einstiegsmodell von Philips in der Küche – und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen: Die Geräte leisten zuverlässige Arbeit. Die EP1200/00 bringt 1.500 Watt Power mit und bereitet auf Knopfdruck Kaffee oder Espresso aus frisch gemahlenen Bohnen zu. Du bestimmst dabei selbst, wie stark und wie viel du trinken willst – alles über das einfache Bedienfeld an der Front.

Auch das Thema Reinigung hat Philips clever gelöst. Nach dem Einlegen einer Reinigungstablette kannst du eine automatische Säuberung starten. Das Abtropfblech lässt sich leicht entfernen und das langlebige Keramikmahlwerk mit zwölf einstellbaren Mahlgraden reinigst du einfach unter fließendem Wasser. Laut Hersteller sind bis zu 5.000 Tassen möglich, ohne dass du entkalken musst – und insgesamt sogar bis zu 20.000 Zubereitungen mit dem Mahlwerk.

Kompakt, zuverlässig, günstig – aber ohne Milchdüse

Die einfache Bedienung, der kompakte Funktionsumfang und der kleine Preis machen diesen Automaten zur perfekten Lösung für Einsteiger. Auch wer keine High-End-Funktionen braucht, wird mit dem EP1200/00 zufrieden sein. Ein kleiner Wermutstropfen: Eine Milchschaum-Funktion fehlt hier. Wenn du also gerne Latte Macchiato oder Cappuccino trinkst, brauchst du dafür ein zusätzliches Milchaufschäumgerät. In der 2200er-Serie ist diese Funktion beispielsweise enthalten – hier leider nicht.

Top-Angebot für Einsteiger: Kaffeevollautomat von Philips fällt im Preis auf 199 Euro

Schauen wir uns den Preis genauer an: Der Automat kostet momentan nur 199 Euro bei Lidl. Das entspricht einer Ersparnis von fast der Hälfte im Vergleich zum UVP von 379,99 Euro. Für alle, die erstmals in die Welt der Vollautomaten eintauchen möchten, ist das ein echtes Schnäppchen. Bedenke aber: Es kommen zusätzlich 5,95 Euro Versand dazu – und Lidl verkauft solche Geräte in limitierter Stückzahl. Sobald der Vorrat erschöpft ist, endet der Deal.

Vergleichst du das Angebot mit anderen Shops, zeigt sich: Bei Kaufland liegt der Preis aktuell bei über 270 Euro. Historisch betrachtet war der Automat noch nie günstiger als 222 Euro. Umso beeindruckender ist der Preissturz bei Lidl – ideal für alle, die von Filterkaffee oder Kapseln umsteigen möchten, ohne eine Luxusmaschine zu brauchen.

