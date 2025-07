Perfekt für den Sommer: Dieser Ventilator im Amazon-Angebot ist ein absoluter Geheimtipp

Ich selbst zähle ebenfalls zu den leidenden Personen im Sommer. Sobald die 20-Grad-Marke geknackt wird, denkt sich mein Körper bereits bei kleinen Bewegungen, dass ich einen Halbmarathon absolviert hätte. Dementsprechend läuft mein Ventilator permanent auf Hochtouren. Mit dem FlexBreeze HydroGo hat Shark ein handliches Modell mit satter Power und Nebelfunktion im Angebot, dass du bei Amazon jetzt noch günstiger bekommst. Zusätzlich kannst du dir gerade eine mobile Klimaanlage von einem Hersteller schnappen, der eigentlich mit ganz anderen Geräten erfolgreich ist.

Nebelventilator von Shark: Wie gut ist der FlexBreeze HydroGo?

Der Shark FlexBreeze HydroGo kann die Luft bis zu 20 Meter weit tragen.

Dass Ventilatoren den Raum nicht wirklich runterkühlen, sondern lediglich über eine Verdunstung am Körper arbeiten, dürfte dir mittlerweile bekannt sein. Anders ist das beim FlexBreeze HydroGo von Shark. Denn hier kommt eine Art Nebeltechnologie zum Einsatz, durch die ebenfalls Wasser verdunstet wird, allerdings kommt dieses aus einem integrierten Tank und sorgt dafür, dass ein ultrafeiner Sprühnebel ausgegeben wird. Dadurch sinkt die Umgebungstemperatur tatsächlich – genial.

Mit seinem geringen Gewicht von weniger als 2 kg und einer Größe von 29 x 21 x 22 cm passt der Ventilator zudem problemlos auf den Schreibtisch. Dank IPX5-Zertifikat kannst du den FlexBreeze HydroGo zudem problemlos mit auf den Balkon oder die Terasse nehmen, ohne dass er davon Schaden nimmt. Keine Steckdose im Außenbereich? Kein Problem! Der Nebelventilator läuft nämlich auch im Akkubetrieb bis zu 12 Stunden. Nutzt du jedoch alle Funktionen auf dem Maximum, sinkt die Laufzeit auf circa eine Stunde. Insgesamt fünf Stufen ermöglicht das Gerät, wodurch der Luftstrom bis zu 20 Meter weit getragen wird.

Amazon bietet 21 Prozent Rabatt: Lohnt sich das?

Bei Amazon zahlst du normalerweise die unverbindliche Preisempfehlung in Höhe von 149,99 Euro. Hiervon zieht der Versandriese jedoch 21 Prozent ab, wodurch du nur noch 118,19 Euro für den Shark FlexBreeze HydroGo auf die virtuelle Ladentheke legen musst. Damit erreicht das Angebot den bisherigen Bestpreis erneut – günstiger war der Ventilator also noch nie.

Perfekt für Allergiker: Luftreiniger „Neverchange“ von Shark im Vergleich

Im Preisvergleich ist auch erkennbar, dass der nächstbeste Anbieter Shark selbst ist. Hier zahlst du derzeit 119,99 Euro. Möchtest du also bei der nächsten tropischen Nacht nicht im Bett schmelzen oder planst schon den nächsten Camping-Ausflug in Spanien, solltest du dir das Angebot unbedingt näher anschauen.

Mobile Klimaanlage statt Kaffeevollautomat

Stehst du morgens auf und musst einem kleinen Kerl mit haarigen Füßen und „dem einen Ring“ den Weg weisen, ist es in deiner Wohnung wirklich heiß. Hier kommt die mobile Klimaanlage von De’Longhi ins Spiel. Normalerweise kennen wir den Hersteller von den richtig starken Kaffeevollautomaten doch auch im Bereich der Raumkühlung kann er überzeugen – zumindest mit dem Pinguino Pacel110ERFWiFi. Denn das Klimagerät kühlt Räume mit einem Volumen von bis zu 100 m³ effektiv herunter. Möglich wird das durch eine Leistung von satten 11.000 BTU/h. Dies ist die Maßeinheit, in der angegeben wird, wie viel Wärme pro Stunde den Raum verlassen. Umgerechnet entspricht das einer Leistung von ungefähr 2,9 kW.

Die mobile Klimaanlage von De’Longhi kühlt Räume bis zu 100 Kubikmeter herunter.

Mit der „EcoRealFeel“-Technologie kann die Pinguino zudem die Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit smart regulieren. Eine Entfeuchtungsfunktion ist nämlich ebenfalls integriert. Auch die Sprachsteuerung via Alexa oder den Google Assistant ist hier möglich. Das lässt sich De’Longhi auch einiges kosten. Satte 679,99 Euro werden hier regulär fällig. Dank eines aktuellen Deals bei Amazon zahlst du jetzt allerdings noch 487,89 Euro für die mobile Klimaanlage. Das mobile Klimagerät war bisher nie unter 565 Euro erhältlich, was diesen Deal richtig spannend macht. Möchtest du deine Wohnung effektiv runterkühlen, solltest du dir das Gerät also unbedingt näher anschauen. Für kleinere Wohnungen dürfte das jedoch etwas zu viel sein – auch preislich.