Powerstations & Solar-Panels für alle Szenarien: Dieser Hersteller stellt neue Produkte vor

Einer der Hersteller, die sich auf dem Gebiet der Energie-Erzeugung und -Speicherung für den Eigengebrauch zuletzt einen Namen machen konnte, ist BLUETTI. Das aus China stammende Unternehmen haben wir hier ausführlich vorgestellt. Die Energiespeicher und Solar-Lösungen der Marke richten sich an Endverbraucher. Dabei ist vom simplen tragbaren Akku-Pack bis zum riesigen Hausbatteriespeicher alles Mögliche und denkbare mit dabei. Der große Vorteil liegt unter anderem in der Kombinierbarkeit vieler Powerstations und PV-Anlagen des Herstellers. Auf der EES Europe präsentiert BLUETTI die neuesten Lösungen für diverse Energie-Bedarfe und Szenarien. Wir machen den Schnelldurchlauf.

BLUETTI AC180: Neue Powerstation mit großer Solar-Kompetenz

Die AC180 ist eine der neuesten Powerstations des Anbieters. Vorgestellt wurde sie erst vor wenigen Wochen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Die Powerstation vereint Speicherung und smarte sowie sichere Verteilung der gespeicherten Energie in kompakter Form – und das zum attraktiven Preis.

Die Box bietet eine Spitzenleistung von 1.800 Watt auf Dauer – für einzelne Peaks kann diese sogar auf 2.700 Watt ausgereizt werden. Dazu gibt es einen fest verbauten LiFePO4-Akku mit einer Kapazität von 1.152 Wattstunden. Das reicht plakativ für rund 17 Aufladungen eines Laptops.

Key-Features der BLUETTI AC180 sind insbesondere die Turbo-Aufladung, bei der du Energie aus dem Netz mit 1.440 Watt in die Batterie pumpen kannst. Per Solar ist die Powerstation ebenfalls mit bis zu 500 Watt aufladbar – ein entsprechendes Solar-Panel und Sonneneinstrahlung vorausgesetzt.

Die BLUETTI AC180 Powerstation mit dem PV420 Solarpanel

Womit wir beim Thema sind: Wir konnten die AC180 bereits testen und als transportables Solar-Kraftwerk in Verbindung mit dem Panel PV420 von BLUETTI machte sie eine wirklich gute Figur. Die Powerstation bekommst du derzeit für 1.099 Euro im Pre-Sale – je nach Wahl der Einspeise-Leistung gibt’s das passende Solar-Panel ab 199 Euro Aufpreis dazu.

Ganz neu auf der EES Europe: Powerstation, Akkupack und Hausbatteriespeicher

Ganz neu präsentiert BLUETTI auf der EES Europe 2023 in München unter anderem diese Produkte:

AC60

B80

EP760

Dabei handelt es sich um zwei Powerstations, die AC60 und dieB80, die vor allem für Kleinverbraucher interessant sind. Insbesondere als Energie-Backup für unterwegs. Die EP760 reiht sich indes in die Serie der anderen EP-Geräte ein. Dabei handelt es sich um große Batteriespeicher, die du etwa zu Hause als Speichereinheit für Solardächer verwenden kannst oder ohne Solar-Kombination als autarke Notfalllösung.

Das sind unsere BLUETTI-Tipps

Einige der verschiedenen Produkte von BLUETTI konnten wir bereits in der Praxis testen. Die Produktbezeichnungen lassen stets auf Art des Produkts und Leistungs-Spitze schließen. Beispiel: Die AC180 ist eine Powerstation mit Wechselrichter für stabilen Wechselstrom (AC) und schafft eine Leistung von 1.800 Watt (180). Die AC180 ist dabei noch einigermaßen tragbar – etwa so schwer wie ein Getränkekasten. Nur theoretisch mobil sind die Geräte wie die AC350 oder gar AC500. Dabei handelt es sich um richtig große Powerstations ohne eigene Batterie. Die sind zwar mobil, aber durch ihr Gewicht von teils mehr als 30 Kilogramm eher nur beweglich, um sie mal an einem anderen Ort zu verwenden. Gekoppelt mit entsprechenden Speichereinheiten hast du hier allerdings Energie satt für alle möglichen Stromverbraucher. Mit der AC500 gibt’s hier satte 5.000 Watt. Das reicht für Hochleistungs-Werkzeuge im Parallelbetrieb aus, wie wir im AC500-Stresstest bei der Feuerwehr selbst ausprobiert haben.

Bluetti Powerstation AC500 vor einem Feuerwehr-LKW.

Die AC350 hat sich insbesondere als gutes Solar-Kraftwerk empfohlen. Natürlich nur in Kombination mit dem entsprechenden Panel. Auch hier ist die Bezeichnung denkbar einfach. Die von uns getestete PV350 (PV=Photovoltaik) schafft bei idealen Bedingungen eine Einspeise-Leistung von 350 Watt.

Kleiner und wirklich tragbar sind die Boxen, die auf die Bezeichnungen EBXX hören. Aus dieser Serie haben wir etwa die portable 5-Kg-Powerstation EB3A mit Solar-Anschluss auf die Probe gestellt. Unser Fazit: Viel mehr Möglichkeiten bekommst du für rund 300 Euro auf diesem Feld nicht.

Beeindruckende Verarbeitung, verständliche Bedienung

Was uns bei allen Tests zu BLUETTI-Geräten aufgefallen ist, ist die gute und verständliche Nutzerführung. Das Thema Energie ist für viele Anwender neu und die Vorbehalte hinsichtlich der Sicherheit sind bei vielen Nutzern instinktiv verankert. Angefangen bei der verständlichen Produktbezeichnung entgegnet BLUETTI diesen Vorbehalten durch eine stets verständliche Bedienung – ob per Hand oder per App – mit anschaulichen Erklärungen und nicht zuletzt durch eine hochwertige und sichere Verarbeitung aller Komponenten.

