BLUETTI PV420 mit AC180 im Test: Starke Solarpower für fast überall

Im Geschäft mit tragbaren Powerstations oder auch festen Energiespeichern ist BLUETTI mittlerweile einer der bekanntesten Anbieter auf dem Markt. Neu ist jetzt die tragbare Powerstation AC180 mit 1.800 Watt Spitzen-Ausgangsleistung und 1.152 Wh Energiespeicher. Dazu passend gibt es mit dem faltbaren Solar-Panel PV420 die passenden Photovoltaik-Segel, um aus der Sonne genügend Energie zu gewinnen und Powerstations wie die AC180 aufzuladen.

420 Watt: Die stärkste Solarplatte von Bluetti

Die PV420 besteht aus drei großflächigen Solarplatten, die sich falten lassen und so platzsparend transportiert werden können. Im Vergleich zur PV350 bietet sie etwas mehr Fläche und entsprechend eine höhere Leistung – bis zu 420 Watt, wie der Name schon vermuten lässt. Dazu sind aber auch die Aufstellstützen verbessert worden. Die sind nun aus Metall und verfügen über drei Einstellmöglichkeiten per Druckknopf – für 35°, 45° und 55° Aufstellwinkel.

Aufstellhilfe der BLUETTI PV420 Solar-Paneele

Hervorzuheben ist die großartige Verarbeitung aller Komponenten. Das zeichnet die PV420 insbesondere aus:

23,4 Prozent Koversationsrate (Umwandlung Sonnenenergie in Strom)

Solarzellen aus monokristallinem Silizium

IP65 Spritzwasserschutz

3 einstellbare Winkel mit Kickstand aus Metall

Auch das 420-Watt-Versprechen halten die Paneele grundsätzlich ein. Die Top-Leistung erreichten wir an einem sonnigen, aber kalten, Aprilmorgen. Ideale Bedingungen für PV, zugegebenermaßen. An den Spitzenwert kamen wir im Test nicht komplett ran, aber die 400-Watt-Grenze wurde zeitweise gekratzt. Mit noch exponierterer Ausrichtung sollten auch die restlichen Watt noch drin sein. Im Laufe des Tages, wenn die Sonne weiter kreist und die Temperatur steigt, bleibt die Leistung der PV-Anlage stabil, wenngleich zunehmend abnehmend. Stabil über 200 Watt wurden jedoch mit östlicher Ausrichtung auch bis nachmittags gehalten.

Aufgefaltet erreicht die PV420 eine ganz schöne Fläche. Die vier Bereiche lassen sich aber auch platzsparend wieder einklappen.

Durch die hohe Leistung erreichten wir nahezu vollständige Autarkie für den Betrieb eines Büros mit mehreren Arbeitsplätzen sowie Luftreiniger und Kühl-Gefrier-Kombination. Der Akku der genutzten Powerstation AC180 sorgt dabei für den Puffer, die Powerstation selbst für die unterbrechungsfreie Versorgung.

Kompatibel ist die PV420 übrigens nicht nur mit der AC180, sondern auch mit den anderen Powerstations des Herstellers: AC200P, AC200MAX, AC300 (Testbericht), AC500 (Testbericht), EB150, EB240, EP500, EP500Pro.

Powerstation Bluetti AC180: Top-Tipp für Camping & Co.

Die Powerstation versorgt mit ihrem integrierten LiFePO4-Akku und den diversen Ausgängen die nähere Umgebung mit Strom, wo sonst keiner zur Verfügung steht. Aufgeladen wird sie übers Netz per Standard-Stecker, per Zigarettenanzünder im Auto oder eben via PV-Anlage, wie in unserem Test. Am schnellsten geht die Aufladung aber natürlich übers Netz vonstatten. Hier wird der Akku mit bis zu 1.440 Watt vollgeladen – von 0 auf 80 Prozent dauert das dann nur eine dreiviertel Stunde. Per Solar geht es etwas gediegener. Bis zu 500 Watt in der Theorie sind hier an Ladeleistung möglich. Die PV420 sorgt in der Spitze für 420 Watt, das passt also.

An der Box selbst finden wir folgende Anschlüsse für die Stromabgabe vor:

2 x 230V/7.8A, 1.800W AC-Steckdosen (Haushaltssteckdosen)

1 x USB-C (100W)

4 x USB-A (15W)

1 x 12V/10A („Zigarettenanzünder“)

1 x 15W Wireless Charging Pad

Vorderseite der BLUETTI AC180 Powerstation

Die Anschlüsse sind alle auf der Front der Box, die Fläche zum kabellosen Aufladen von entsprechend kompatiblen Handys oder Kopfhörern ist obendrauf. Der Eingang für Solar-Input ist ebenfalls vorne. Die anderen Einspeise-Anschlüsse liegen an der rechten Seite der AC180. Gesteuert wird die Box über drei Schaltflächen, der aktuelle Status von Ein- und Ausgangsleistung sowie Akkukapazität wird über ein Display angegeben – allerdings kein Touch-Bildschirm.

Mit 17 Kilogramm ist die Box nicht leicht, aber über kleinere Strecken lässt sie sich gut per Hand transportieren. Vergleichbar ist das Gewicht mit einem vollen Getränkekasten. Der enthaltene LiFePO4-Akku verspricht Langlebigkeit bei hoher Kapazität und ist auf 3.500 Ladezyklen ausgelegt.

Plug & Play: Schnelle und einfache Einrichtung

Wie bei allen BLUETTI-Produkten für unterwegs brauchst du hier keine Elektriker-Ausbildung, um an die Energie zu kommen. Nach dem Plug & Play-Prinzip funktioniert die Box direkt nach dem Einschalten. Die PV-Anlage wird automatisch erkannt und speist den Akku. Steckst du einen Stecker ein, musst du lediglich den AC-Schalter aktivieren („auf Grün stellen“) und der Strom fließt. Angst vor Schwankungen brauchst du hier nicht zu haben, für konstanten Gleichstrom per Sinuswelle sorgt ein integrierter Inverter.

Gesteuert und überwacht wird die AC180 wahlweise auch über die BLUETTI-App, die stetig weiterentwickelt wird und intuitiv zu bedienen ist. Per Animation werden die Funktionen so dargestellt, dass sie jeder versteht. Dazu kannst du auch einige Einstellungen per App vornehmen, die dann von der Box umgesetzt werden. Wichtig: Die App-Steuerung der AC180 funktioniert nur via Bluetooth, also in entsprechender Reichweite. WLAN-fähig und damit fernsteuerbar ist die Powerstation nicht.

App-Steuerung der BLUETTI AC180

1.800 Watt: So gut funktioniert die Bluetti AC180

Mit 1.800 Watt ist die Leistungsgrenze für eine solche kleine Box recht hochgesteckt und bietet Kapazität für diverse Grundverbraucher. Kühlschränke, Laptops – bewusst in der Mehrzahl – lassen sich hier stundenlang betreiben. Reizt du die Watt-Grenze durch den Parallelbetrieb eines 2.000-Watt-Wasserkochers aus, schaltet die Box in den Overload-Modus und bricht ab. Die Sicherheitstechnik ist also stets scharfgeschaltet und verhindert ein Überlasten des Generators und des Akkus.

Wichtig: Durch Entleerung des Akkus, Overload oder sonstige Störungen kann es immer sein, dass die Stromversorgung abbricht. Für den Langzeitbetrieb von Gefrierschränken über mehrere Tage Abwesenheit oder etwa Serverschränken im IT-Umfeld ist die AC180 nur vorübergehend nutzbar. Hochleistungs-Geräte, die – wenn auch kurzzeitig – deutlich mehr als 1.800 Watt abrufen, sind ebenfalls nicht für die Nutzung mit der BLUETTI-Box vorgesehen.

BLUETTI AC180 Powerstation & PV420 Solar-Panel

An sich ist die neue Powerstation aber ein absoluter Tipp für alle, die transportablen Strom brauchen – ob fürs Camping, Ausflüge oder den Schrebergarten.

Was kosten die Bluetti AC180 und PV420?

Die BLUETTI AC180 Powerstation ist ab Mai 2023 im Handel erhältlich. Beim Hersteller selbst gibt es dazu 5 Jahre Garantie. Die Box selbst kostet zum Marktstart 999 Euro und ist damit ein wirklich preisgünstiger Vertreter für das, was sie kann.

Die passende Solarplatte PV420 ist bei BLUETTI für 1.099 Euro (UVP) erhältlich und wie bereits erwähnt das stärkste transportable PV-Panel des Herstellers. Im Angebot bekommst du sie aktuell für 999 Euro.

