Vielseitige Powerstation für unter 300 Euro: Bluetti EB3A als Solar-Generator im Test

Das von uns getestete Setup bestand aus der Mini-Powerstation Bluetti EB3A, einem Generator mit Solar-Input-Möglichkeit und einer Kapazität von 268 Wattstunden (Wh) und einer Abgabe von 600 Watt (1.200 W Spitzenleistung im „Leistungsmodus“). Dazu kommt das ebenfalls trag- und ausfaltbare Solar-Panel Bluetti PV200. Hier ist der Name Programm: 200 Watt nehmen die Photovoltaik-Zellen auf und geben sie an den angeschlossenen Akku ab – zum Beispiel an die EB3A. Die kostet solo rund 300 Euro. Im Paket mit den PV-Panelen zahlst du rund 800 Euro (mehr zu den Preisen am Ende des Artikels).

Bluetti EB3A: Die Mini-Powerstation im Check

Bei Powerstations ist die Preisspanne groß. Klar, die Geräte orientieren sich an Leistungsfähigkeit und Kapazität. Große Pakete für mehrere tausend Euro versorgen ganze Haushalte tagelang mit Strom. Bei der Bluetti EB3A reden wir von einer kleinen Box, deren großer Vorteil ihre Mobilität ist.

Mit deutlich unter 5 Kilogramm Gewicht und einem praktischen Tragegriff sind die äußeren Faktoren hierfür gegeben. Hinzu kommt die ordentliche Kapazität des LiFePO4-Akkus von 268 Wh (12 Ah) und eine rasche Aufladegeschwindigkeit – je nach Quelle. Insgesamt kannst du den Generator über drei verschiedene Input-Quellen aufladen und diese teilweise kombinieren. Ganz klassisch per Netz (oder aus einem anderen Generator), per Solar oder per Auto (Zigarettenanzünder) lässt sich der Akku auffüllen.

Display der Bluetti EB3A Powerstation Display

Ausgegeben wird der Strom dann dank Wechselrichter per reiner Sinuswelle mit einer Leistung von bis zu 600 Watt. Direkt an die Powerstation lassen sich 8 Stromabnehmer anschließen. Eine 220-240-V-/2,6-A-Haushaltssteckdose, zwei USB-A, ein USB-C (100W), drei 12V-Gleichstromsteckdosen (1 x Zigarettenanzünder, 2 × 5,5-mm-Steckdosen) sowie ein kabelloses Qi-Ladepad auf der Oberseite der Box. Hier kannst du Smartphones, Smartwatches und einige Kopfhörer-Cases aufladen. Technische Unterstützung für kabelloses Laden immer vorausgesetzt.

Display, App und eine Lampe

Gesteuert wird die Box per Schaltern und per App. Infos über jedweden Status bezüglich aufnehmender und abgebender Leistung sowie Ladestand des Akkus und geschalteter Ausgänge gibt es auch via Display. Allerdings handelt es sich nicht um einen Touchscreen. Per App kannst du dich via Bluetooth mit der Box verbinden und Einstellungen abrufen sowie vornehmen. Das funktioniert im Test richtig gut, geht flott von der Hand und die Visualisierungen der Smartphone-Anwendung sind gelungen.

Neben dem Schalt-Panel und den Steckern gibt es vorne auf der EB3A auch noch eine überaus helle Lampe. Auch wenn der Lichtkegel klein, dafür aber hell-fokussiert ist, kannst du hiermit eine kleine Fläche in Licht tauchen, vor allem aber über Strecke auf dich aufmerksam machen. Für den Fall des Falls: Als drittes Licht-Szenario ist ein Blinklicht in SOS-Frequenz einprogrammiert.

Die Lampe auf der Frontseite ist erstaunlich hell.

Das App-Management der Powerstation von Bluetti.

PV200: Das ist das passende Solar-Panel

Zum Solar-Helfer gibt es nicht ganz so viel zu erzählen. Geöffnet entfalten sich insgesamt vier große Felder, die die Sonne einfangen und sich per Aufsteller auf den Rückseiten ausrichten lassen und dabei dann halbwegs stabil stehen. Die namensgebenden 200 Watt erreicht das Panel bei idealen Bedingungen – sprich: intensivstem Sonnenschein, genauer und schattenloser Ausrichtung sowie idealerweise niedrigen Temperaturen. In der Vormittagssonne an den recht guten Testtagen haben wir zwar nicht das Maximum erreichen können, lagen zeitweise aber deutlich über 150 Watt Solar-Leistung.

Die Aufstell-Hilfe des Solarpanels Bluetti PV200

Das PV200 lässt sich eingefaltet dank Tragegriff ebenfalls gut transportieren, ist aber etwas schwerer als die EB3A Powerstation. Beide Komponenten unseres Tests sind hervorragend verarbeitet und machen einen guten qualitativen Eindruck.

Im Dauertest: So versorgt uns die EB3A unabhängig mit Strom

Mit vollem Akku und stetigem Solar-Input rund um die 100-Watt-Marke gehen wir in den Test und schließen die Arbeitsgeräte von vier inside digital Redakteuren per Verteiler an die kleine Box an. Moderne Laptops beziehungsweise Dockingstation, ein paar Handy-Ladegeräte und Büro-Kleinverbraucher sorgen gemeinsam für eine stetige Abnahme von über 200 Watt.

Ein im Vergleich unspektakulärer Test, aber ein realistisches Szenario, das uns nach rund 5 Stunden zeigt: Zum Überbrücken ist auch die kleine Box wunderbar geeignet. Wenden wir die Beobachtung auf Einzel-Szenarios an, so kannst du locker einen Arbeitstag im „Vanlife“ komplett autark verbringen. Und auch ohne Arbeit – für Musik aus einer ordentlichen Anlage, zum Laden von allen möglichen Geräten und für einiges im provisorischen Haushalt – ist die EB3A sehr gut zu gebrauchen. Zu managen ist das dank der guten Anzeige auf dem Display und in der App ebenfalls einwandfrei. Wenn du immer im Bereich des Solar-Inputs bleibst, verbrauchst du gar nichts und der Akku wird beziehungsweise bleibt voll.

Auch bei beinahe leerem Akku geht die Leistung nicht in die Knie. Schluss ist wirklich erst bei Null.

Die 600 Watt Maximal-Abgabe zeigen aber auch, dass du Spitzenverbraucher – Wasserkocher oder Haartrockner – eher nicht mit der Box betreiben kannst. In der App lässt sich für kurzzeitige Leistungsspitzen aber ein entsprechender Modus aktivieren. Für eine Runde im Toaster mit um die 1.000 Watt Entnahme ist das passend. Bei einem Wasserkocher oder einer Heißluftfritteuse mit Spitzenleistungen jenseits der 2.000 Watt erscheint schnell eine Überlastungsanzeige und die Box schaltet ab. So gibt es auch keine Gefahr der Überhitzung oder Ähnliches.

Aufgeladen ist die Station am Netz im Nu. Nur rund eine Stunde benötigt der Akku mit Netzkabel, um von komplett entladen wieder auf die 100 Prozent zu gelangen.

Fazit zum Solar-Generator EB3A + PV200 von Bluetti

Bluetti bietet mit der EB3A und dem Solarpanel PV200 ein optimales Paket für den schnellen, aber ausdauernden Energiehunger zwischendurch. Leistungsspitzen wie bei der AC500 sind damit keineswegs denkbar. Aber als verlässliche Stromquelle für Camping, unterwegs oder in anderen, verschiedenen Szenarien ist die EB3A ein echtes Faustpfand.

Die kleine Powerstation ist kraftvoll, dabei leicht und vielseitig. Es gibt praktische Extras wie die angebrachte Leuchte und eine gute Einbettung in die App-Steuerung. Wie schon andere Tests der Powerstations des Herstellers bezeugen: Das hat Bluetti echt drauf. Hinzukommt, dass alle Komponenten sehr gut verarbeitet sind und die Einrichtung extrem simpel und auch für Laien von der Hand geht.

Bluetti EB3A Powerstation – obendrauf kannst du Qi-fähige Handys kabellos aufladen.

Für den Kurzzeitbetrieb von Hochleistungsabnehmern eines Wasserkochers oder Tischgrills fehlt es der EB3A an Power, auch im einstellbaren Leistungsmodus geht der Kocher im Test nach wenigen Sekunden aus. Ein kleiner Malus: Der rasant wachsende Wettbewerb der tragbaren Stromgeneratoren hat sich offenbar noch nicht auf einen Standard zum Anschließen der Solar-Adapterkabel geeinigt. Das beiliegende Adapterkabel, das die beiden Pole der PV-Platte annimmt, passt zwar in die EB3A Powerstation, nicht aber in eine Box der Konkurrenz. Letztendlich ist das kein Fehler von Bluetti, sondern eher ein leidiger Umstand im Markt-Komplex.

Mit zusammen derzeit rund 800 Euro – die EB3A kostet ohne Solarpanel 299 Euro, die PV200 solo 499 Euro – ist das Paket zudem vergleichsweise preiswert.

Dieser Testbericht ist ursprünglich im November 2022 erschienen.