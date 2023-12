Solar für jedermann: Anker Solix Balkonkraftwerk im Test

Mit dem Anker Solix Balkonkraftwerk möchte der Lade-Spezialist den Aufbau und Betrieb möglichst einfach machen. Dafür bietet man alle benötigten Produkte aus einer Hand an. Inklusive Zubehör und Halterungen. Wir haben es ausprobiert und ein Balkonkraftwerk von Anker aufgebaut und ausprobiert.

Anker Solix Balkonkraftwerk: Alles aus einer Hand

Für ein Balkonkraftwerk benötigst du nicht nur die Solarpanels, sondern auch entsprechende Halterungen und einen Wechselrichter. Bei der Bestellung über die Website von Anker wirst du Schritt für Schritt durch alle Produkte geführt, um dir ein Komplettsystem für deine Bedürfnisse zusammenzustellen. Das funktioniert sehr gut und verhindert, dass man ein Bauteil vergisst. Selbstverständlich ist jedoch auch der Kauf einzelner Komponenten möglich, etwa um nachträglich etwas aufzurüsten.

Jedes Anker Solix Balkonkraftwerk kommt mit einem Wechselrichter daher. Dieser wandelt den generierten Strom um, und speist diesen in deinen Stromkreislauf ein. Der Solix-Wechselrichter bietet dabei eine Ausgangsleistung von 800 Watt, ist derzeit jedoch auf 600 Watt limitiert. Das liegt daran, dass im Moment nur Balkonkraftwerke mit maximal 600 Watt Leistung in Deutschland betrieben werden dürfen. Diese Grenze soll jedoch im kommenden Jahr auf 800 Watt angehoben werden. Sobald dies der Fall ist, bekommt der Wechselrichter ein Update und wird noch leistungsstärker.

Konfiguriere dein Balkonkraftwerk

Außer bei dem Wechselrichter, welcher immer identisch ist, sind alle anderen Bestandteile des Anker Solix Balkonkraftwerks frei konfigurierbar. Als Erstes wählen wir hier, ob wir einen Speicher für das Balkonkraftwerk benötigen. So kann tagsüber überflüssige Energie gespeichert und abends nach Einbruch der Dunkelheit genutzt werden. Hier kannst du bis zu zwei Akku-Module mit jeweils 1,6 Kilowattstunden Kapazität auswählen. Es ist möglich, den Speicher zu einem späteren Zeitpunkt nachzukaufen. Insgesamt bieten Bundle-Angebote, bei denen der Speicher schon mit dabei ist, aber eine besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Mitsamt Speicher bekommst du das Balkonkraftwerk dank (bereits eingelöstem) Coupon für nur knapp 1.600 Euro.

Das Anker Solix Balkonkraftwerk im Komplettset

Anschließend geht es um die Halterungen und wo das Balkonkraftwerk installieren werden soll. Stehen die Paneele auf dem Boden oder einem Flachdach, bieten sich die Bodenhalterungen an. Für die Installation auf dem Balkon wählt man entsprechend die Balkonhalterungen. Mit diesen kannst du die Paneele entweder gerade oder mit Neigungswinkel am Geländer deines Balkons befestigen. Alternativ ist auch die Bestellung ohne Halterungen möglich, etwa wenn ein Dachdecker die Paneele auf einem Schrägdach montieren soll.

Zu guter Letzt geht es um die Art der Paneele selbst. Hier kannst du zwischen preiswerteren PERC-Paneelen mit insgesamt 820 Watt oder etwas teureren IBC-Paneelen mit 890 Watt wählen. Der größte Unterschied liegt hier in der Effizienz und im Design. Die teureren Paneele sind fast komplett schwarz und optisch weniger als Solarpaneele erkennbar. Außerdem ist die Effizienz mit 25 Prozent Wirkungsgrad etwas höher als die 23 Prozent beim Standard-Panel.

Das IBC-Panel ist fast komplett schwarz und kaum als Solarpanel erkennbar

Anker Solix Balkonkraftwerk aufgebaut

Der Aufbau selbst ist nicht sonderlich kompliziert. Wir haben uns für die etwas effizienteren Paneele inklusive Balkonhalterung entschieden und erst einmal auf einen Akku verzichtet. Diesen können wir zu einem späteren Zeitpunkt nachkaufen.

Da die Paneele recht groß und schwer sind, ist es jedoch hilfreich den Aufbau mit ein bis zwei weiteren Personen zu erledigen. Insbesondere beim Anbringen am Balkon ist die Montage zu dritt zu empfehlen. So ist es einfacher, mit zwei Personen das Panel halten, während die dritte Person die Schrauben festzieht.

Eine bebilderte Anleitung führt einen Schritt für Schritt durch die Montage. Zuerst werden die Halterungen aufgebaut. Alle hierfür benötigten Schrauben, Muttern und sonstiges Zubehör befindet sich im Lieferumfang. Wer schon einmal IKEA-Möbel aufgebaut hat, steht hier vor keiner großen Herausforderung. Sogar ein Sechskantschlüssel und ein Schraubendreher sind dabei, sodass du nicht einmal Werkzeug bereithalten musst. Lediglich Arbeitshandschuhe solltest du dir gegebenenfalls vor der Installation besorgen, da das Metall teilweise recht scharfkantig ist.

Die Anleitung ist gut gemacht und einfach zu verstehen

Hängen die Paneele an ihren Halterungen, geht es um die Verkabelung. Jedes Panel wird mit zwei mitgelieferten Kabeln mit dem Wechselrichter verbunden. Auch das wird in der bebilderten Anleitung gezeigt. Anschließend wird der Wechselrichter selbst per Schuko-Stecker mit einer freien Steckdose verbunden. Achtung: je nach Stadt, Gemeinde oder Stromanbieter ist hier eine Wieland Steckdose anstelle einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose vorgeschrieben. Weitere Fragen und Antworten rund um die rechtliche Lage bei Balkonkraftwerken beantworten wir dir in unserem FAQ-Bereich zum Thema.

Inbetriebnahme und App

Um die vorhin angesprochenen Updates zu empfangen, verfügt der Wechselrichter über eine WLAN-Schnittstelle und eine App. Über diese kannst du auch die aktuelle Stromproduktion in Echtzeit einsehen und nachschauen, wie viel Geld du mit dem Balkonkraftwerk bereits eingespart hast. Die App ist intuitiv zu bedienen und ansprechend gestaltet.

Schade ist nur, dass der Wechselrichter selbst nicht über eine kleine Batterie verfügt. So ist dieser nur mit dem Internet verbunden, wenn auch die Sonne scheint. Nachts werden in der App also nur die zuletzt gespeicherten Daten angezeigt. Und auch die Einrichtung funktioniert nur dann, wenn die Solarpaneelen gerade Strom produzieren.

Unser Fazit zum Anker Solix Balkonkraftwerk

Balkonkraftwerke gibt es von unzähligen Herstellern. Doch gerade bei sehr günstigen Angeboten ist die Installation ohne richte Anleitung schwierig oder es fehlen Dinge wie Kabel oder Halterungen, welche dann umständlich nachgekauft werden müssen. Auch ist die Software häufig kompliziert zu nutzen und der Wechselrichter benötigt einen WLAN-Adapter, um überhaupt ins Internet zu kommen. All das macht Anker mit dem Solix Balkonkraftwerk besser.

Der große Vorteil ist, dass hier alles aus einer Hand kommt. Beim Bestellen des Anker Solix Balkonkraftwerks konnten wir die Komponenten nach unseren Bedürfnissen zusammenstellen und bekamen ein Komplettpaket mit allem geliefert, was für Aufbau und Inbetriebnahme benötigt wird. Dank der ausgezeichneten Anleitung war die Installation auch als Leihe ein Kinderspiel. Wie gewohnt erhält man hier bei Anker ein Premium-Produkt mit hoher Qualität, was aber auch seinen Preis hat.

Ob sich ein Balkonkraftwerk für dich lohnt, hängt von der Lage ab. Hast du ein Balkon, Dach oder eine andere Fläche auf welche regelmäßig die Sonne scheint, sind rund 150 Euro Ersparnis pro Jahr drin. Mit Akku ungefähr das Doppelte. Anker gibt auf seine Balkonkraftwerke eine Herstellergarantie von 12 bis 15 Jahren je nach Panel. Die Paneele selbst sollen mindestens 25 bis 30 Jahre halten.

Kaufen kannst du das Balkonkraftwerk zum Beispiel direkt beim Hersteller. Hier bekommst du es derzeit dank Extra-Rabatt für unter 1.000 Euro (Code schon eingelöst, Stand Dezember 2023).