Dieser ANC-Kopfhörer macht Spaß! 1More SonoFlow Pro im Test

Wer einen guten Kopfhörer haben möchte, muss nicht sofort zu teuren Modellen von Sony oder Bose greifen. Auf dem Markt tummeln sich viele Geheimtipps, die inzwischen keine mehr sind. Neben den Kopfhörern von Soundcore gehört auch die SonoFlow-Reihe des Herstellers 1More dazu. Im vergangenen Jahr hat unsere Audio-Redaktion den SonoFlow (Test) getestet. Der Kopfhörer, den es derzeit im Angebot für rund 50 Euro gibt, überraschte uns und sahnte in allen Kategorien ab. Am Ende gab es 91 von 100 möglichen Punkten. Jetzt hat der Audio-Hersteller eine Pro-Version des bei Amazon inzwischen sehr beliebten Kopfhörers auf den Markt gebracht. Die Unterschiede zum Standard-Modell sind auf den ersten Blick marginal und kosten rund 15 Euro mehr. Wir wollten wissen: Lohnt sich der Aufpreis für den 1More SonoFlow Pro dennoch?

Optik, Tragekomfort und Steuerung der Kopfhörer

Rein optisch, hinsichtlich der Bedienung und somit auch beim Tragekomfort gibt es zwischen dem „normalen“ 1 More SonoFlow und dem SonoFlow Pro keine Unterschiede. Die Steuerung der Kopfhörer erfolgt über vier Taster – eine Touchbedienung gibt es nicht. Das mag vielleicht nicht in die Zeit passen, in der selbst in Autos vieles per Berührung gesteuert wird, hat aber den Vorteil, dass man beim versehentlichen Antippen keine ungewollte Aktion auslöst.

Nicht nur das Design und die Bedienung sind uns im Test positiv aufgefallen. Auch der Tragekomfort ist enorm hoch. Die weichen Polster schmiegen sich an den Kopf und umschließen die Ohren zur Gänze. Mehrere Stunden Musik hören? Mit dem 1More SonoFlow Pro kein Problem.

Der 1More SonoFlow im Vergleich mit dem SonoFlow Pro

Klang und ANC der Kopfhörer

Im Test der 1More SonoFlow lobten wir den Klang auf unterschiedlichen Ebenen. Im Vergleich zu teuren Kopfhörer-Modellen der Spitzenklasse sind zwar weniger Details wahrzunehmen, und der Klang ist etwas enger und komprimierter. Doch die Bühne ist breit und tief. Einzelne Instrumente lassen sich in verschiedenen Bereichen orten und die Abstimmung ist eher temperamentvoll, der Klang lebendig und der Bass setzt sich gut in Szene. Das Fazit in dieser Kategorie lautet deshalb: „Es macht Spaß, mit dem Kopfhörer Musik zu hören.“ Wir haben die SonoFlow noch einmal aufgesetzt und sie mit den gleichen Liedern mit dem Pro-Modell verglichen. Um es kurz zu machen: Unterschiede sind nicht wahrzunehmen.

Der Klang der Kopfhörer macht Spaß.

Beim ANC hingegen spricht der Hersteller von einer Reduzierung der Umgebungsgeräusche von 12 Prozent im Vergleich zum normalen SonoFlow. Ganz ehrlich? Wir haben hier keinen Unterschied wahrgenommen. Das ANC ist bei dem 1More SoneFlow Pro also ebenso gut und effektiv wie das der SonoFlow. Einen Unterschied gibt es aber doch: Wer die Kopfhörer per Klinkenkabel mit einem Abspielgerät verbindet, kann beim Pro-Modell das ANC einschalten.

Akku: Unterschiede bei Lauf- und Ladezeit

Die 1More SonoFlow überzeugte uns im Test bereits mit einer langen Akkulaufzeit von rund 50 Stunden. Die Pro-Kopfhörer können das sogar überbieten. Trotz gleich großem Akku von 720 mAh bringen es die Kopfhörer mit eingeschaltetem ANC auf eine Laufzeit von 65 Stunden. Beim Ladevorgang benötigen beide Modelle 80 Minuten, bis der Akku von 0 auf 100 Prozent aufgeladen ist. Aber: Das Schnellladen hat 1More optimiert. Mit dem günstigeren Modell lassen sich nach 5 Minuten am Ladekabel 5 Stunden Musik hören. Beim Pro-Modell sind es 10 Stunden.

Was ist noch anders?

Das neuere Modell bringt Bluetooth 5.4 mit, während die Kopfhörer von 2023 mit Bluetooth 5.0 ausgeliefert werden. Dieser Wechsel dürfte auch der Grund dafür sein, dass der Akku, der sich hinsichtlich seiner Kapazität nicht verändert hat, eine längere Laufzeit bietet. Denn: Bluetooth 5.3 machte den Datentransfer effizienter. Es wird weniger Strom verbraucht, um genau so viele Daten zu übertragen. Auch wurde mit Bluetooth 5.3 die Verbindung bei der Audioübertragung verbessert. Das kann also dazu führen, dass die Pro-Kopfhörer der SonoFlow-Reihe eine stabilere Verbindung zum Smartphone haben als die Standard-Variante.

Sichtbare Unterschiede gibt es nur beim Case

Einen weiteren Unterschied gibt es bei dem Hardcase, also der Transportbox der Kopfhörer. Während die Dinger von außen gleich aussehen und auch gleich groß sind, hat 1More im Interior gespart. Beim Pro-Modell fehlt die Innenkonstruktion, die die Kopfhörer in einer Position hält. Der Unterschied ist nicht groß, doch das fehlende Innenteil sorgt dafür, dass die Kopfhörer im Case hin- und herrutschen, wenn sie sich beispielsweise in einem Rucksack befinden, der getragen wird. Die beiden Ohrhörer reiben hier aneinander, was mit der Zeit dazu führen könnte, dass unschöne Abnutzungsspuren auftreten.

1More SonoFlow Pro im Test: Das Fazit

Das etwas günstigere SonoFlow-Modell oder doch lieber 15 Euro mehr ausgeben und die 1More SonoFlow Pro kaufen? Beim Tragekomfort, hinsichtlich des Klangs und auch beim ANC findet man keine Unterschiede. Sie fallen erst beim näheren Hinsehen auf. Das Pro-Modell verfügt über eine neuere Bluetooth-Version, was dazu führt, dass sich die Akkulaufzeit verlängert. Einerseits. Andererseits ist die Verbindung besser. Dafür ist die Sparmaßnahme beim Hardcase unschön.

Pros der Kopfhörer

Grandioser Klang

Lange Akkulaufzeit

Hoher Tragekomfort

Gutes ANC

Contras der Kopfhörer

Keine Auto-Play-Pause-Funktion

Hardcase gegenüber günstigerem Modell schlechter

Keine Touchsteuerung (wenn man denn eine will)



