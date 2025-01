Der perfekte In-Ear-Kopfhörer für wenig Geld?

Die Marke Creative gibt es bereits seit den 80er Jahren. Das Unternehmen aus Singapur dürften viele für seine Soundkarten und PC-Lautsprecher kennen. Letztere waren früher oft auf Schreibtischen neben Röhrenmonitoren zu sehen. Inzwischen hat man das Produktportfolio aber ordentlich aufgebohrt und bietet auch Soundbars (wie die Stage SE, die wir hier im Test haben) oder Kopfhörer wie die Outlier Free Pro (Test) an. Mit dem Zen Hybrid SXFI haben die Audio-Spezialisten auch einen Over-Ear-Kopfhörer im Handel, der für etwa 70 Euro erhältlich ist. Hier haben wir ihn erst vor Kurzem getestet. Und mit den Aurvana Ace 2 greift Creative den Markt für In-Ear-Kopfhörer an. Doch was bekommt man hier zum Preis von rund 100 Euro?

Sitzen gut, sind aber träge

Zunächst fällt auf: Das Case ist schmal und wiegt leicht in der Hand. Die Optik ist recht ungewöhnlich, setzt der Hersteller hier auf halbtransparentes Plastik. Öffnet man das Case, leuchtet der bronzefarbene Kunststoff wie der Kofferinhalt von Vincent Vega im Film Pulp Fiction. Das erste Mal sind die Kopfhörer nicht ganz leicht aus dem Case herauszunehmen, doch wenn man weiß, wie, ist das danach kein Problem mehr. Auch die Innereien der Kopfhörer sind von einem Gehäuse aus transparentem Kunststoff umhüllt.

Hat man die passenden Silikonpolster im Lieferumfang gefunden und sie auf die Aurvana Ace 2 gezogen, sitzen die Kopfhörer perfekt im Gehörgang. Dazu auch noch federleicht. Die Bedienung erfolgt über das Antippen der beiden Stängel am oberen Ende, gestaltet sich aber etwas träge und unpräzise. Die App folgt diesem mangelnden Elan und benötigt bei jedem Start eine Weile, bis sie sich mit den Kopfhörern verbunden hat. Doch auf dem Handy haben sollte man sie, da hier ein 10-Band-Equalizer eingebaut ist, mit dem man den Klang ziemlich präzise seinen Vorlieben und Musikstilen anpassen kann.

Klein, leicht und hübsch anzusehen: Die Creative Aurvana Ace 2

Klang und ANC: Warm, aber windanfällig

Apropos Klang: Dieser ist satt, warm und angenehm. Der Bass ist nicht zu voluminös, sodass er Mitten und Höhen genug Raum lässt. Das Klangbild ist damit recht ausgewogen. Und mit dem Equalizer lässt sich der Ton zudem ziemlich gut feinjustieren. Mit diesem Klang dürften die Creative Aurvana Ace 2 den meisten Musikhörern gefallen.

Active Noise Cancelling, kurz ANC, ist in Kopfhörern dieser Preisklasse inzwischen Standard. Die Geräuschunterdrückung der Creative Aurvana Ace 2 ist dazu aber auch noch recht effektiv und filtert insbesondere konstante, eher tiefe Frequenzen heraus. So ist ein Tippen auf der Tastatur mit eingeschaltem ANC zwar noch hörbar, ein lauter Staubsauger aber etwa wird deutlich leiser. Jedoch ist das ANC etwas windanfällig. Schlängelt sich beim Joggen die Luft um die Ohren, empfiehlt es sich, das ANC auszuschalten. Dann verschwindet auch das Rauschen.

Der Klang der Kopfhörer ist angenehm, das ANC gut

Akkulaufzeit der Kopfhörer: Naja

Von der Akkulaufzeit hingegen waren wir im Test etwas enttäuscht. Nach knapp 4 Stunden mit eingeschaltetem ANC ist Schluss. Steckt man die Kopfhörer dann für 10 Minuten in das Case, kann man anschließend knapp eine weitere Stunde Musik hören – immerhin. Übrigens: Aufladen lässt sich das Case samt Kopfhörern nicht nur über das mitgelieferte USB-C-Kabel, sondern auch per Qi-Ladestation.

Ein Hingucker: Das halbtransparente Gehäuse der Kopfhörer, dessen Innenfutter in Bronzefarben spiegelt

Creative Aurvana Ace 2 im Test: Das Fazit

Wer Kopfhörer sucht, die nicht nur optisch eine gute Figur machen und keine Ware von der Stange sind, sondern auch noch einen warmen und angenehmen Klang haben, könnte mit den Aurvana Ace 2 glücklich werden. Das ANC ist gut, der Tragekomfort aufgrund des geringen Gewichts hoch. Die Akkulaufzeit aber kostet die Kopfhörer wertvolle Punkte in der Gesamtwertung. Ebenso die etwas zu träge Bedienung, die uns am Ende so sehr gestört hat, dass wir die Musik lieber über das verbundene Handy gesteuert haben.

Pro der Kopfhörer

Warmer, angenehmer Klang

Effektives ANC

Sitzen leicht und sicher im Ohr

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Contra der Kopfhörer

Akkulaufzeit etwas gering

ANC windanfällig

Bedienung träge und unpräzise

