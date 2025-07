Bis zum 11. Juli laufen diesmal die Prime Days bei Amazon – also ganze vier Tage lang. Alles, was du brauchst, um dir die vielfältigen Angebote zu sichern: eine Prime-Mitgliedschaft. Die kannst du aber auch kostenfrei für 30 Tage lang testen und so nicht nur die Angebote schnappen, sondern auch von gratis Premiumversand sowie Zugriff auf die große Videothek von Prime Video profitieren.

Bestseller-NAS mit 48 TB Speicher günstig am Prime Day sichern

Nun zu unseren drei Empfehlungen. Beim ersten Angebot handelt es sich um ein sogenanntes NAS (Network Attached Storage). Das erfordert für viele vermutlich etwas Erklärung. Hierbei handelt es sich sozusagen um eine private Cloud auf einem eigenen kleinen Server, den du dir zu Hause aufstellen kannst. Aber keine Sorge: Das NAS passt in der Regel problemlos auf oder unter einen Schreibtisch und wiegt nur rund vier Kilogramm. Der Vorteil: Deine Daten und Fotos bleiben absolut privat – du musst sie also nicht einem Unternehmen anvertrauen. Und im Falle dieses NAS von Ugreen zahlst du nur einmalig 279,99 Euro anstatt eine regelmäßige Gebühr blechen zu müssen.

Bestseller-NAS – so sieht es aus

Dabei steht dir ein riesiger Datenspeicher von 48 TB zur Verfügung. Wenn dir das noch nicht ausreicht, lässt sich dieser aber auch noch über zwei SSDs mit jeweils bis zu 8 TB auf insgesamt maximal 64 TB erweitern. Hier ist also massig Platz für hochauflösende Fotos, Videos, Filme und sonstige Dateien. Wie bei einer herkömmlichen Cloud kannst du auch hier von diversen Geräten aus kabellos auf das NAS zugreifen. Dadurch lassen sich beispielsweise ebenso von unterwegs aus mit deinem Smartphone oder Notebook die darauf gespeicherten Daten abrufen. Auch automatische Backups deiner Geräte lassen sich einstellen, damit keine Daten verloren gehen. Außerdem wichtig: Eine professionelle Verschlüsselung schützt deine Daten vor unbefugtem Zugriff. Rund um die Prime Days zahlst du bei Amazon gerade nur 279,99 Euro statt knapp 350 Euro für das Ugreen „NASync DXP2800 2-Bay Desktop NAS“.

6-Port-Ladestation und GPS-Tracker günstig

Ebenfalls ein Schnäppchen-Tipp ist diese 500-W-Ladestation von Ugreen mit sechs Ports. Fünf USB-C-Anschlüsse und ein USB-A-Slot stehen dir hier zur Verfügung, um etwa bis zu fünf Notebooks mit 60 W schnell zu laden. Die Station ist also auch ideal für Büros oder Co-Workingspaces mit mehreren parallelen Nutzern geeignet. Einer der USB-C-Anschlüsse ermöglicht sogar Laden mit bis zu 240 W, wodurch sich ein MacBook Pro 16″ etwa in nur 30 Minuten von 0 auf 60 Prozent aufladen lassen soll. Statt 249,99 Euro kostet die Ladestation jetzt nur noch 179,99 Euro bei Amazon.

Bis zu 5 Laptops lassen sich mit der 500-W-Ladestation von Ugreen gleichzeitig laden

Und auch an den Bestseller Nr. 1 in der Kategorie „GPS-Tracker“ kommst du gerade 40 Prozent günstiger. Der Tracker in Scheckkarten-Größe kostet dadurch nur noch 17,98 Euro statt rund 30 Euro. Er passt in eine Handtasche oder sogar in ein Portemonnaie und kann auch an einem Koffer oder Rucksack befestigt werden. Der wasserdichte Tracker hilft dir dabei, verlorene oder gestohlene Gegenstände per „Apple Find My“-App wiederzufinden. Mithilfe des lauten akustischen Alarms lässt sich der Tracker auch in Innenräumen problemlos aufspüren.

Mit Apple Find My kannst du den Tracker leicht aufspüren

Noch mehr starke Angebote von Ugreen

Weitere spannende Angebote des Herstellers am Prime Day haben wir dir darüber hinaus hier einmal aufgelistet: