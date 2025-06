Hilft ein Wearable wirklich, gesünder zu leben? Wir haben das Whoop MG getestet

Der Whoop MG hebt sich von klassischen Trackern ab – durch seinen Fokus auf physiologische Einblicke. Ganz ohne Display oder auffällige Extras setzt das Gerät auf datenbasierte Gesundheitsanalyse, vor allem in den Bereichen Erholung, Belastung, Schlaf und langfristige Gesundheitstrends. 2025 ging das Unternehmen noch einen Schritt weiter: mit EKG, Blutdruckmessung und sogar einer Analyse des Alterungsprozesses. Wir haben den neuen Whoop MG getestet – hier sind unsere wichtigsten Erkenntnisse.

Design und Tragekomfort: Ein Tracker für jede Gelegenheit

Das Whoop MG ist für den Dauereinsatz gemacht und kommt in einem minimalistischen, ergonomischen Format. Es wird über ein aufsteckbares Akkupack geladen, sodass man es nicht abnehmen muss. Es ist in verschiedenen Bandvarianten erhältlich und lässt sich mit Armbändern oder spezieller Whoop Body-Kleidung tragen – so passt es sich jedem Lebensstil an.

Diese Generation bringt das MG-Modell, das erstmals über einen medizinisch zertifizierten EKG-Sensor verfügt. Es ist etwas kompakter als sein Vorgänger und bleibt angenehm leicht. Allerdings ist das neue Design nicht mit älteren Zubehörteilen kompatibel. Für langjährige Nutzer ist das vielleicht unpraktisch, aber es zeigt Whoops Ziel, die Hardware effizienter zu gestalten.

Im Grunde ist das Whoop MG nur eine mit Sensoren vollgepackte Hardware – nicht mehr und nicht weniger.

Mit IP68-Zertifizierung ist das Whoop MG wasser– und staubgeschützt und kann problemlos beim Schwimmen oder Duschen getragen werden.

Da es kein Display gibt, empfängt man keine Benachrichtigungen. Das Gerät ist leicht und lässt sich einfach ums Handgelenk schnallen. Der clevere Verschlussmechanismus liegt über dem Gerät selbst, sodass nur das weiche Strickband Oberflächen berührt.

Der Whoop MG kombiniert die Hardware des Whoop 5.0 mit einem medizinischen Sensor für EKG-Messungen.

Leistung und Akkulaufzeit: Wie effizient ist das Whoop MG?

Die Hardware wurde deutlich verbessert: schnellere Verarbeitung und effizienterer Energieverbrauch. Die Akkulaufzeit beträgt jetzt bis zu 14 Tage, und mit dem beiliegenden 766-mAh-Akkupack sind bis zu 30 Tage ohne Nachladen möglich. Das Laden geht schnell – eine volle Ladung dauert weniger als zwei Stunden. Das ist besonders praktisch für Nutzer mit vielen Geräten oder begrenzten Lademöglichkeiten.

Das Gerät erkennt Workouts jetzt reaktiver, allerdings erst nach 15 Minuten kontinuierlicher Aktivität. Der verbesserte Vibrationsmotor erhöht die Nutzbarkeit beim Training und als stummer Wecker. GPS bleibt jedoch weiterhin smartphoneabhängig, und es gibt keine Integration mit Drittanbieter-Hardware – das könnte für Outdoor-Sportler ein Nachteil sein, die autonomes Tracking bevorzugen.

Eine weitere positive Änderung: Das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel verfügt nun über zwei USB-C-Anschlüsse.

Gesundheitsfunktionen, die das Whoop MG besonders machen

Die Whoop-Plattform funktioniert über ein Abo und ist mit Android und iOS kompatibel. Sie bietet Schnittstellen zu Apple HealthKit, Google Health Connect und ausgewählten Drittanbieter-Plattformen wie Strava. Die Gesundheitsdaten werden präzise und transparent synchronisiert. Whoops Fähigkeit, Daten aus verbundenen Geräten zu beziehen und zu kennzeichnen, erhöht die Transparenz und Glaubwürdigkeit seiner Analysen.

Im Zentrum stehen Schlaf, Erholung und Belastung, die in einem täglichen „Readiness Score“ zusammenfließen. Die Erkenntnisse beruhen auf biometrischen Werten und benutzerdefinierten Einträgen im Tagebuch, was das Verständnis des Kontextes verbessert. Über 160 Faktoren – von der Ernährung bis zur Stimmung – lassen sich erfassen, um Lebensstil und physiologische Veränderungen zu korrelieren.

Auch wenn die Sensor-Hardware natürlich notwendig ist, liegt der wahre Wert des Whoop MG in der ausgereiften App.

KI-Coaching: Personalisierte Gesundheitstipps mit GPT-4

Whoops „Daily Outlook“ nutzt GPT-4 für personalisierte Zusammenfassungen, Empfehlungen und interaktive Unterstützung. Nutzer können Gesundheitstrends wie Atemfrequenzveränderungen analysieren und erhalten praktische Rückmeldungen. Zwar ersetzt das System keine ärztliche Beratung, fördert aber fundierte Entscheidungen.

Jeden Tag erhalten Sie eine Übersicht über Ihren Gesundheitszustand, die auf den Daten des Vortags basiert, sowie eine Wettervorhersage, die in dieser Generation neu hinzugekommen ist.

Man kann Fragen zu Alkoholkonsum, Verhaltensmustern oder Erholung stellen. Selbst in der Beta-Version ist die KI erstaunlich hilfreich – sie beantwortet einfache und komplexe Fragen. Beispielsweise führte ein Anstieg der Atemfrequenz zu Hinweisen auf mögliche Ursachen und Maßnahmen wie Hydration, Ruhe oder leichte Bewegung. Diese kontextbezogenen Tipps machen die gesammelten Daten im Alltag nützlicher.

Hier wirkte sich eine Schlafleistung von über 94 % positiv auf meine Erholung aus.

Neue Gesundheitsmetriken: EKG, Blutdruck, Healthspan

Zertifizierte EKG-Funktion – einfach in der Anwendung

Das MG-Modell bringt neue Funktionen wie EKG-Messung, geschätzten Blutdruck und biologische Altersbestimmung. Die EKG-Funktion ist einfach anzuwenden und in Europa zertifiziert – sie dient nicht der Diagnose, sondern der Unterstützung. Nutzer können periodisch ihre Herzaktivität prüfen und auf Unregelmäßigkeiten achten, ohne sich auf das Gerät verlassen zu müssen.

Um die EKG-Funktion zu nutzen, müssen Sie Ihren Zeigefinger und Daumen auf die Sensoren auf beiden Seiten der Schnalle legen.

Blutdruckmessung – aktuell noch in der Beta-Phase

Die Blutdruckmessung (noch in Beta) bietet nach einmaliger Kalibrierung Trendanalysen. Sie ist nicht-invasiv und passiv – ideal für Nutzer, die eher allgemeine Wellness-Daten als klinische Genauigkeit wünschen. Für medizinische Zwecke sollte sie nicht als Ersatz für klassische Messgeräte dienen.

Healthspan: Whoop Age und Alterungstempo im Überblick

Whoop Age gibt dir einen messbaren Einblick darin, wie dein Körper tatsächlich altert – basierend auf neun zentralen Messwerten wie VO₂max, Schlafkonsistenz und Kraftaktivität, die über sechs Monate hinweg erfasst werden. Es zeigt, wie tägliche Gewohnheiten deine langfristige Gesundheit beeinflussen – und fördert dadurch klügere Entscheidungen.

Eine klinische Diagnose ersetzt das zwar nicht, doch es liefert wertvolle Hinweise auf dein allgemeines Wohlbefinden. Kann es helfen, gesünder zu leben? In gewisser Weise ja – es kann sich positiv auswirken, auch wenn das nicht garantiert ist. Indem es die Auswirkungen von Schlaf, Training und Erholung sichtbar macht, regt es zu Entscheidungen an, die ein längeres, gesünderes Leben unterstützen könnten.

Es stellt sich auch die Frage: Wie wirken sich meine Aktivitäten tatsächlich auf meine Fitness aus?

Bei mir etwa zeigt der Algorithmus, dass mein wöchentliches Krafttraining meiner langfristigen Gesundheit zugutekommt. Nach Auswertung aller neun Werte berechnet Whoop mein ‚Alterungstempo‘. Laut diesem Wert altere ich langsamer – mein biologisches Alter liegt 4,8 Jahre unter meinem tatsächlichen Alter von 42. Theoretisch bedeutet das: Meine Chancen auf ein längeres, gesünderes Leben stehen besser, als es mein Geburtsdatum allein vermuten lässt.

Solches Feedback motiviert mich, an guten Gewohnheiten festzuhalten. Deshalb glaube ich schon, dass es mir helfen kann, länger zu leben – aber eben nur, wenn ich die gewonnenen Erkenntnisse auch wirklich nutze.

Wie genau ist die Herzfrequenzmessung beim Whoop MG?

Die Herzfrequenzdaten sind im Vergleich zu anderen Handgelenk-Wearables durchschnittlich genau, besonders bei intensiver Belastung. Bei Ruhepuls und gleichmäßigem Cardio liefert das Gerät zuverlässige Werte, doch bei schnellen Veränderungen – etwa bei Intervalltraining – glättet es die Spitzen. Im Vergleich mit Brustgurten meldet Whoop in der Regel 5–10 bpm weniger bei Maximalwerten.

Trotz dieses Limits liegt die Stärke von Whoop in der langfristigen Trendbeobachtung, nicht in der Echtzeit-Auswertung sportlicher Leistungen. Für die meisten Nutzer sind konstante Daten zu Ruhepuls und Schlafherzfrequenz wichtiger als Momentaufnahmen hoher Intensität. Wer also nicht auf Echtzeitleistung fokussiert ist, wird hier zufrieden sein.

Von dort aus könnt Ihr detaillierte Statistiken im Health Monitor einsehen.

Schlafanalyse: Das kannst du vom Whoop MG lernen

Die Schlafüberwachung bietet eine Aufschlüsselung der Schlafphasen und Konsistenzmetriken mit Fokus auf Langzeitmuster. Der Algorithmus nutzt Herzfrequenzvariabilität (HRV), Bewegung und Herzfrequenz, um Phasen wie Leicht-, Tief- und REM-Schlaf zu bestimmen. Während sich die Tiefschlafwerte je nach Marke unterscheiden, stimmen die Gesamt-Schlafzeiten bei Geräten wie Apple Watch, Oura Ring 4 und Whoop meist überein.

In der Praxis bedeutet das: Konzentriere dich weniger auf die genaue Verteilung der Schlafphasen, sondern mehr auf Konsistenz und deren Zusammenhang mit den Erholungswerten. Die Datenvisualisierung zeigt gut, wie sich Stress, Alkohol oder Bildschirmzeit auf den Schlaf auswirken.

Die Schlafmetriken auf dem Whoop MG sind detailliert und dienen als eine der wichtigsten Säulen des gesamten Whoop-Erlebnisses.

Erholungswerte basieren auf HRV, Ruhepuls, Atemfrequenz und Schlafqualität. Eine hohe HRV bei gutem Schlaf führt zu einem grünen Score – das bedeutet körperliche Einsatzbereitschaft. Stress oder schlechter Schlaf drücken den Score in den gelben oder roten Bereich – ein klares Signal zur Erholung.

Belastung und Workout-Tracking erklärt

Die Belastung wird durch Anstrengung und Herzfrequenz berechnet, ergänzt durch ein anpassbares Workout-Tracking. Ein Maximalwert von 20,7 sorgt für Vergleichbarkeit zwischen Aktivitäten. Egal ob Laufen, Schwimmen oder Krafttraining – das System fasst die körperliche Anstrengung in einer einzigen Zahl zusammen.

Manuelle Bearbeitungsmöglichkeiten verbessern die Genauigkeit der Trainingsprotokolle. Nutzer können Gewicht, Sätze und Wiederholungen eingeben, die Whoop mit Herzfrequenzdaten kombiniert, um ein präziseres Belastungsprofil zu erstellen.

Whoop Strain wird auf der Grundlage der Aktivitäten berechnet, die das Gerät automatisch erkennt, sowie der Aktivitäten, die Sie starten oder manuell in der App hinzufügen. Der maximale Belastungswert ist auf 20,7 begrenzt.

Mit der Zeit lassen sich so Zusammenhänge zwischen Belastung und Erholung erkennen und Trainingspläne anpassen. Zwar ist das Echtzeit-Feedback begrenzt, doch die Analyse nach dem Training hilft bei Entscheidungen über Pausen oder aktive Erholung.

Zyklus-Tracking auf höchstem Niveau

Das neue Update bietet eine detaillierte hormonelle Phasenanalyse und verknüpft physiologische Daten mit den Phasen des Menstruationszyklus. Es liefert Vorhersagen und Bildungskontext sowie visuelle Zusammenfassungen über drei Monate hinweg. Daten zu Erholung, Schlaf und HRV werden im Zyklusrahmen dargestellt und zeigen, wie hormonelle Veränderungen Energielevel und Leistung beeinflussen.

Die Vorhersagefunktionen gehen über einfaches Tracking hinaus: Nutzerinnen können etwa erkennen, wann ihre Erholung sinkt oder HRV steigt – und so Lebensstilentscheidungen proaktiv anpassen. Das reduziert das Risiko von Übertraining oder unzureichender Erholung.

Für mich ist eine der wertvollsten Funktionen, dass ich sehen kann, wie sich die verschiedenen hormonellen Phasen auf bestimmte Messwerte wie die durchschnittliche Herzfrequenz auswirken. Das finde ich faszinierend.

Auch eine Schwangerschaft kann getrackt werden. Insgesamt setzt die Plattform mit dem Umgang von Menstruationsdaten einen Maßstab, an dem sich andere Wearables orientieren sollten.

Fazit: Lohnt sich das Whoop MG?

Mit 399 Euro pro Jahr ist das Whoop MG nicht günstig, eignet sich aber besonders für Menschen mit Interesse an Herz-Kreislauf-Gesundheit. Wer nicht an EKG und Blutdruck interessiert ist, sollte das Peak-Abo wählen – es enthält auch das Lebensdauer-Feature.

Für Nutzer mit Fokus auf Lauf-, Rad- oder Schwimmleistung bieten Marken wie Garmin oder Amazfit bessere Alternativen. Zudem haben neue Richtlinien – wie Upgrade-Gebühren für Langzeitkunden – Kritik ausgelöst und Fragen zum Nutzervertrauen aufgeworfen.

Das Whoop MG bleibt ein Spitzenreiter unter den Gesundheits-Wearables – mit langer Akkulaufzeit, KI-gestützten Erkenntnissen und fortschrittlicher Analyse für datenaffine Nutzer. Wenn Whoop weiterhin auf Nutzerfeedback setzt, hat es gute Chancen, über die Sportwelt hinauszuwachsen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Whoop MG ist über Amazon und Whoop.com erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind die Hardware und ein 12-Monats-Abo.

Vorteile des Whoop MG

Unauffällig und bequem zu tragen

Fortschrittliche Interpretation von Gesundheitsdaten

KI-gestütztes Coaching mit GPT-4

Umfassendes Zyklus-Tracking-Funktionen

Lange Akkulaufzeit (bis zu 14 Tage)

Einschränkungen des Whoop MG

Kein integriertes GPS

Keine Kompatibilität mit Drittanbieter-Sensoren

Begrenzte Daten in Echtzeit

Hinweis der Redaktion: Das Whoop MG wurde für diesen Test zur Verfügung gestellt, inklusive vollständigem Funktionszugang. Der Autor hat zudem ein Whoop 4.0 selbst gekauft und nutzt das MG weiterhin als primäres Wearable.