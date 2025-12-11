MagentaTV: 40 neue TV-Sender vor dem Start

Profilbild von Thorsten Neuhetzki Thorsten Neuhetzki
2 Minuten
Die Telekom stellt MagentaTV um – mit neuen Kanälen, mehr Werbung und einem klaren Fokus auf die WM 2026. Was davon bei dir wirklich ankommt, zeigt ein Blick auf die geplanten Sender. Am Ende sollen 40 neue Sender aktiv sein.
Eine Familie sitzt vor einem Fernseher auf dem das Menü von Magenta TV zu sehen ist
Magenta TV der Telekom: Eine Streaming-Option wird teurerBildquelle: Telekom
MagentaTV bekommt bis zur Fußball-WM 2026 bis zu 40 zusätzliche Sender. Es handelt sich um FAST-Channels: lineare Streams, die du ohne Aufpreis nutzen kannst, weil sie komplett werbefinanziert sind. Die ersten vier Kanäle laufen bereits: KultKrimi, Telenovela ZDF, World of Freesports und Filmgold. Inhaltlich bekommst du vor allem Archivware – also bekannte Serien, Filme und Sportformate, die es zum Teil auch auf anderen Plattformen gibt. Damit hast du mehr Auswahl – wirklich exklusive Sensationen fehlen aber bislang.

Sechs neue Sender allein im Dezember

Der Ausbau der Sender soll bis zur WM im kommenden Jahr weitergeführt werden. Die neuen Kanäle sind darauf ausgelegt, Werbekontakte zu erzeugen – nicht in erster Linie darauf, dein Abo inhaltlich aufzuwerten. Ob du davon profitierst, hängt davon ab, ob du gerne „lineares Nebenbei-TV“ schaust oder eher gezielt on demand streamst. Noch im Dezember will die Telekom zwei weitere Sender aufschalten. Dabei handelt es sich um die Sender Scooore und LandlustTV.

WM 2026: MagentaTV als Schaufenster

Zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 setzt die Telekom MagentaTV als Bühne in Szene: 104 Spiele laufen dort, 44 davon exklusiv, mit Live-Strecken von bis zu zwölf Stunden pro Spieltag. Genau dieses Umfeld soll für Werbetreibende besonders attraktiv sein – und für dich der Grund, überhaupt bei MagentaTV einzuschalten. Denn neben den Exklusivspielen ist MagentaTV auch das einzige Angebot, bei dem du die Spiele aus den USA und Mexiko in UHD-Qualität sehen kannst. MagentaTV gibt es ab 10 Euro im Monat – inklusive aller üblichen TV-Sender in Deutschland in HD.

Auch die WM 2026 soll übrigens für MagentaTV-Kunden ohne Zusatzkosten zu sehen sein. Mit den 40 FAST-Sendern bekommst du mehr Sender ohne Mehrkosten, aber mit klar werbefokussierter Strategie. Ob MagentaTV für dich dadurch interessanter wird, entscheidet weniger die Anzahl der Kanäle, sondern ob die Inhalte und die wachsenden Werbeanteile zu deinem Nutzungsverhalten passen. Denn nicht nur MagentaTV hat derartige FAST-Channels im Angebot. Auch andere Streaming-Plattformen wie Zattoo oder waipu.tv schmücken sich mit derartigen Angeboten.

Zwei Jungs sehen sich Cartoons im Fernsehen an
TV-Streaming: Die größten Anbieter im Vergleich

