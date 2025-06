Absurd günstig: Ist das der beste 50-GB-Tarif im Netz?

Was denkst du, wie viel ein 50-GB-Tarif mit 5G und Allnet-Flat kostet? Das kommt natürlich stark darauf an, wo man sich einen solchen Mobilfunkvertrag schnappt. Bei der Telekom zahlst du etwa fast 50 Euro, während du bei O2 die Wahl zwischen 30 GB für 14,99 oder 100 GB für 19,99 Euro hast. Über Mobilfunk-Discounter wie Handyhelden geht das Ganze aber noch mal deutlich günstiger. Kostenpunkt hier: Keine 8 Euro!

Für unter 8 Euro: 5G-Tarif mit 50 GB, Allnet-Flat und mehr

Bei dem Angebot geht es um die „Klarmobil – Allnet Flat 50GB“ – und der Name verrät eigentlich schon die wichtigsten Infos. Dir werden hier nämlich 50 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS zur Verfügung gestellt. Gesurft wird dabei übrigens mit bis zu 50 MBit/s im Telefonica-Netz, also dem Netz, welches auch O2 nutzt. Weitere Vorteile wie EU-Roaming und die kostenlose Rufnummernmitnahme runden das Ganze ab.

Günstiger geht’s fast nirgendwo!

Und wie steht es um den Preis? Dieser liegt tatsächlich bei nur 7,99 Euro pro Monat. Das klingt nicht nur richtig günstig, das ist es auch! Vergleichen wir das Handyhelden-Angebot etwa mit anderen Anbietern im Netz, finden wir mit Blick auf den Monatspreis keinen besseren 50-GB-Deal:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Tariffuxx ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Lediglich simyo kann dank Cashback und Gratismonaten zum Tarifstart einen geringeren Durchschnittspreis pro Monat bieten – die Monatsgebühr selbst liegt hier mit 9,99 Euro jedoch eigentlich höher. Und auch ein weiterer Vorteil, den es bei Handyhelden gibt, fehlt bei dem simyo-Angebot komplett.

Qual der Wahl: Mit oder ohne Mindestlaufzeit

Zusätzlich hast du beim Schnäppchen von Handyhelden nämlich die Qual der Wahl: Bist du bereit, dich direkt 24 Monate zu binden oder möchtest du lieber flexibel jeden Monat kündigen können? Einen Unterschied bei den Monatskosten macht diese Entscheidung zum Glück nicht – du zahlst stets nur 7,99 Euro für den Tarif.

Dafür fallen bei der monatlich kündbaren Variante einmalig 19,99 Euro als Anschlussgebühr an. Bei der Option mit fester Laufzeit entfällt diese Gebühr komplett, preislich kommst du hier also etwas besser weg, musst dafür aber auch zwei Jahre Kunde bleiben. Welche Variante sich für dich mehr lohnt, hängt also ganz von deinen Vorlieben ab.

In jedem Fall wichtig: Wie so oft winkt auch bei dem neuen Angebot ein Preisanstieg nach Ablauf der Mindestlaufzeit. Statt 7,99 Euro zahlst du ab dem 25. Monat dann nämlich 9,99 Euro für den 50-GB-Tarif – immer noch ziemlich günstig, aber halt kein Top-Angebot mehr. Das Gleiche gilt im Übrigen genauso für die Flex-Variante.

Alle Tarif-Infos auf einem Blick

50 GB im 5G-Netz von Telefonica (50 MBit/s)

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming

kostenlose Rufnummernmitnahme

24 Monate Laufzeit oder monatlich kündbar (Flex-Variante mit 19,99 € Anschlussgebühr)

Jetzt für nur 7,99 Euro im Monat

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.