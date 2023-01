4K-TV mit 65 Zoll zum Tiefstpreis – Starke Samsung-Angebote bei Amazon

Die coolen Samsung-Angebote bei Amazon bieten dir einen 65 Zoll großen 4K-TV der beliebten Marke zum absoluten Tiefstpreis von rund 892 Euro an. Doch was wird dir für den Preis geboten? Erfahre es hier.

QLED 4K-TV: So gut sahen deine Lieblingsfilme noch nie aus

Mit dem Samsung QLED 4K Q70B Fernseher in 65 Zoll wird dir für 891,81 Euro ein TV der absoluten Spitzenklasse geboten: Ausgestattet mit dem Quantum Prozessor 4K punktet das Gerät beispielsweise mit einer künstlichen Intelligenz, die in Echtzeit für eine Verbesserung von Bild und Ton sorgt. Auch die Bedienung des TVs wird darüber stetig optimiert. Hierbei überzeugt übrigens auch Samsungs Smart Hub, in dem du deine Lieblingsstreaming-Apps organisiert wiederfindest.

Das wirklich wichtige beim Fernsehkauf ist aber natürlich das Bild – und auch hier weiß der 4K-TV von Samsung vollends zu überzeugen: Mittels Quantum HDR werden satte Kontraste und gestochen scharfe Bilder erzeugt. Für eine optimale Farbe sorgt hingegen die Dual-LED-Funktion: Gleich zwei Beleuchtungs-LED-Typen wurden in dem Fernseher verbaut und liefern dadurch ein einzigartiges Farberlebnis. Und selbst ältere Serien und Filme erstrahlen dank 4K-Upscaling in neuem Licht. Alle Gamer freuen sich währenddessen über Motion Xcelerator Turbo+: In Kombination mit AMD FreeSync werden dir dadurch flüssige Bilder in 4K und mit 120 Hz geboten – selbst bei hektischen, virtuellen Gefechten.

Bei den Anschlüssen setzt Samsung auf gleich vier HDMI-Anschlüsse, dabei verfügt jedoch nur einer über HDMI-eARC. Zusätzlich gibt es unter anderem auch noch zwei USB-Slots, drei Antenneneingänge sowie einen LAN-Anschluss. Natürlich lässt sich der 4K-TV ebenfalls über das WLAN (Wi-Fi 5) mit dem Internet verbinden und auch Bluetooth 5.2 ist vorhanden. Der jährliche Energieverbrauch (nach EU Standard) wird von Samsung mit 133 kWh angegeben.

Das Preisschild von 891,81 Euro für den Fernseher ist dabei ein klasse Angebot, wie auch ein Blick auf die Preisentwicklung zeigt: Günstiger als momentan bei Amazon, gab es den 4K-TV nämlich noch nie im Netz!

→ Samsung QLED 4K-TV in 65 Zoll für 891,81 Euro

Passend zum Fernseher: Samsung Soundbar im Angebot

Wenn du dein Heimkino-Erlebnis noch abrunden möchtest, wirf einen Blick auf die Samsung HW-S56B Soundbar. Mit einem Rabatt von 29 Prozent auf den UVP kostet das Gerät aktuell nämlich nur noch 199 Euro. Über einen 3.0-Kanal-Sound mit 5 integrierten Lautsprechern wertest du den Klang deines Fernsehers ungemein auf. Die Soundbar unterstützt dabei 3D Audioformate, wie Dolby Digital 5.1 und DTS Virtual:X. Der verbaute Center Speaker soll währenddessen kristallklare Dialoge liefern. Besonders cool: Dank der sogenannten Q-Symphony sind dein Samsung-TV und die Soundbar umgehend perfekt aufeinander abgestimmt.