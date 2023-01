Erste Triple-Up-Firing-Lautsprecher weltweit auf CES 2023 enthüllt

Up-Firing-Lautsprecher sind in heutigen Surround-Sound-Soundbars großzügig integriert, um durch die Tonausgabe auf einer weiteren Ebene einen vollen Raumklang zu liefern. Der auf der CES 2023 vorgestellte Triple-Up-Firing-Lautsprecher von LG könnte dem 3D-Sound eine weitere Ebene verleihen, um ein authentischeres Audioprofil abzubilden.

Triple-Up-Firing-Lautsprecher in neuen LG Soundbars

Die weltweit ersten Triple-Up-Firing-Lautsprecher basieren auf LGs Triple-Sound-Technologie und sind Bestandteil des neuen Soundbar-Line-ups des Unternehmens. Während der CES 2023 hatten Besucher zum ersten Mal die Gelegenheit, einen Blick auf die neuen Soundbar-Modelle zu werfen. Die neuen Triple-Up-Firing-Lautsprecher sind in den brandneuen Modellen SC9 sowie SE 6 integriert.

Durch die Aufnahme eines zusätzlichen Up-Firing-Kanals bieten die Soundbars eine präzisere Klangwiedergabe für ein umfangreiches Heimkinoerlebnis. Besonders effektvoll fällt dabei die neue Triple Level Spatial Sound-Technologie aus. Mithilfe einer Kanalanalyse einer HRTF-basierten 3D-Engine generieren Soundbars hierbei ein virtuelles Mid-Layer. Das Ergebnis stellt eine gefüllte Soundkulisse dar, die einen noch definierten Raumklang für Zuhörer bieten soll.

LGs neue Soundbars SC9 und SE 6 verfügen über die ersten Triple-Up-Firing-Lautsprecher weltweit

Ähnlich wie bisherige Soundbar-Modelle setzen LGs neue Soundbars auf die LG KI-Raumkalibrierung, die den wiedergegebenen Ton individuell den Raumgegebenheiten anpasst. Auch die AI Sound Pro Technologie findet in den Geräten weiterhin Anwendung. Dank der smarten Erkennung der Soundbar kann diese bestimmen, welche Art von Audiosignal sie wiedergibt und die Ausgabe des Inhaltes ideal abstimmen. Eine manuelle Anpassung der Einstellungen ist daher für Filme, Spiele, Sportveranstaltungen oder Musik nicht nötig – aber auf Wunsch möglich. Die neuen Soundbars bieten eine intuitive Benutzeroberfläche direkt über das Home Dashboard von LG Fernsehern, mit dem Nutzer die Einstellungen der Soundbar unkompliziert verwalten und direkt mit dem TV teilen können.

WOW Orchestra und WOWCAST für flexiblen und kraftvollen Surround-Sound

Besonders spannend wird dieses neue Feature in Kombination mit der neuen WOW Orchestra-Funktion, die es Fernsehern und Soundbars von LG ermöglicht, die Nutzung aller verfügbaren Audiokanäle ideal miteinander abzustimmen. Durch die Kombination aller vorhandenen TV- und Soundbar-Lautsprecher kann ein kräftiger und umfangreicher Raumklang erzeugt werden. Dank LGs WOWCAST-Technologie kannst du die neuen Soundbar-Modelle völlig kabellos mit LG Fernsehern verbinden, ohne dabei Verluste in der Audioqualität verschmerzen zu müssen. Die neuen Soundbars sind daher ebenso für die Nutzung mit LGs kabellosen OLED-TV optimiert. Durch die kabellosen Anbindungsmöglichkeiten lassen sich die neuen Soundbar-Modelle flexibler in die Raumgestaltung integrieren. Eine neue Halterung ermöglicht es wahlweise, die Soundbar direkt unter dem Fernseher zu platzieren oder sie bei Anbringung an der Rückseite eines passenden LG TVs gemeinsam an der Wand zu montieren. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum sowie die Preise der kommenden Modelle sind noch unbekannt.