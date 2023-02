Kostenlos im TV: Diesen verrückten Marvel-Kracher gibt es heute im Doppelpack

Hässlich, unkaputtbar und immer einen asozialen Spruch auf den Lippen: Klar, geht es dabei um Deadpool, den etwas anderen Marvel-Helden. Er ist im Grunde nicht nur ein Gangster, sondern versteht sich selbst auch nicht als Vorbild oder gar glänzender Held. Das wirst du auch bei den beiden Filmen schnell merken. Denn kaum ein Witz darin ist politisch korrekt oder feinsinnig. Dafür gibt es umso mehr Action und Slapstick am Fließband.

Deadpool auf ProSieben im Doppelpack

Und genau das macht Deadpool zu einem gar nicht mal so geheimen Geheimtipp. Die derben Kalauer verbinden sich in den beiden Filmen, die bisher erschienen sind, mit heftigen Actionszenen, einer oft spektakulären Kamera und einem starken Soundtrack mit mehr als einem Augenzwinkern. Den Helden Deadpool spielt Ryan Raynolds, der vor Kurzem auch den dritten Teil angekündigt hat.

Der derzeit aktuelle Deadpool-Teil kam bereits 2018 ins Kino, Teil 1 wurde 2016 veröffentlicht. Wie auch bei dem angekündigten dritten Teilen zeichnen Rhett Reese und Paul Wernick für das Drehbuch verantwortlich. Regisseur David Leitch beerbte im zweiten Teil Tim Miller, der für den ersten Teil verantwortlich war.

Kostenlos und nur FSK12

Das Ganze gibt es heute um 20:15 Uhr bei ProSieben zu sehen. Dann läuft nämlich Deadpool 2. Hast du nach dem ersten Gemetzel noch nicht genug, gibt es aber noch einen Aufschlag. Im Anschluss, also um 22:35 Uhr, gibt es nämlich auch noch den ersten Teil zu sehen. Hast du Satellit, bekommst du den Superhelden kostenlos nach Hause geliefert. Alternativ kannst du dir ein Abo beim Streaming-Anbieter Joyn holen. Da Deadpool 2 schon zur Primetime läuft, wird ProSieben eine FSK12-Fassung senden. Wer die etwas längere, ungekürzte Fassung sehen will, muss Geld in die Hand nehmen. Denn diese gibt es lediglich bei Disney+.