Edel-Kopfhörer aus Japan: Dieser AirPods-Max-Konkurrent war noch nie günstiger als jetzt

Beim Yamaha L700A gehen wir in die absolute High-End-Richtung und der Kopfhörer ist schon eher im Liebhaber-Bereich zu verorten. Vor einigen Monaten haben wir die Edel-Kopfhörer testen können. Beim Technik-Händler Expert rutschen die Konkurrenten zu Kalibern wie den Apple AirPods Max jetzt tüchtig im Preis.

High-End-Kopfhörer jetzt deutlich unter 400 Euro

Nachdem sie vor rund anderthalb Jahren mit 550 Euro Startpreis auf den Markt gekommen waren, hielten sie sich in der Folge stabil zwischen 450 und 500 Euro. Nur ganz selten rutschten sie in Richtung 400-Euro-Marke oder sogar darunter.

Nun kommt mit Expert ein Händler um die Ecke und schiebt den Preis ein gutes Stück nach unten. Hier gibt es sie derzeit zum Preis von 369 Euro. Das ist ein Sensationspreis für die Edel-Kopfhörer, die noch nie – auch nicht am Black Friday – so günstig zu ergattern waren.

Wie lange das Angebot aufrechterhalten wird, ist den Angaben von Expert nicht zu entnehmen. Möglich, dass es nur begrenzt gilt und an Silvester wieder endet. Quasi als Bonbon zum Jahresende. Der Preisverlauf (siehe Ende des Artikels) hat einige wenige Stiche unter die 400-Euro-Marke. Dank des Expert-Deals gibt es jetzt einen Ausschlag, der so tief greift, wie noch nie.

Yamaha L700A: Keine normalen Kopfhörer

Bei den L700A handelt es sich allerdings nicht um gewöhnliche Ohrhörer. Die Over-Ears machen einerseits optisch etwas her – unter anderem mit edlem Stoffüberzug und Leder-Applikationen.

Technisch bieten die Kopfhörer zahlreiche neuartige Funktionen, die den nach wie vor hohen Preis im Vergleich rechtfertigen. Wer sich allerdings nur per ANC von seinem Umfeld im Pendelverkehr wegstöpseln möchte, der ist allerdings auch ein, zwei Preisstufen darunter gut bedient.

Mit Stoff- und Lederapplikationen bespickt machen die Yamaha-Kopfhörer einen edlen Eindruck. Aber auch technisch überzeugen sie.

Over-Ears mit 3D Audio und aptX

Aber zurück zu den YH-L700A: Hier hast du neben feinem Active Noise Cancelling auch noch Extra-Funktionen wie 3D-Audio. Aktiviert entführt dich dieses Feature in eine völlig neue Welt der Akustik. Hinzu kommt eine Headtracking-Funktion, die das räumliche Vorstellungsvermögen beim Musikhören noch mal verstärkt und triggert. In dieser funktionellen Hinsicht nehmen es die Yamaha-Kopfhörer durchaus mit den ähnlich teuren Apple AirPods Max auf – sind allerdings in ihrer vollen Entfaltung nicht auf das Apple-Ökosystem beschränkt.

Zudem wirbt der Hersteller mit einer Akkulaufzeit von bis zu 35 Stunden – selbst mit aktiviertem ANC reicht das dicke für einen Langstreckenflug aus. Auch für die lange Bahnfahrt sind die Kopfhörer ideal. Neben Kabellos-Kopplung per Bluetooth 5.0 kannst du die Over-Ears auch per Kabel mit dem gewünschten Abspielgerät verbinden und selbst ein Flugzeug-Adapter liegt im Lieferumfang mit bei. Die Qualität bei der kabellosen Übertragung ist dank Qualcomm aptX-Technologie auf CD-Niveau und überragend gut.

→ Yamaha L700A bei expert.de ansehen