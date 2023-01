Soundbar mit Mega-Knick im Preisverlauf: Schlanker TV-Lautsprecher ist jetzt überraschand günstig

Der japanische Hersteller Denon ist bereits seit 1910 im Audiogeschäft und bringt entsprechend viel Erfahrung mit. Seither hat sich die Marke auf dem Markt etabliert und steht für hochwertige Soundprodukte. Mit der edlen Soundbar Denon DHT-S 217 bietet der Hersteller eine schlichte Soundbar mit einer texturierten Oberfläche in edlem Dunkelgrau. Sie kommt ohne einen zusätzlichen Subwoofer aus und nimmt somit nur wenig Platz in Wohn- oder Schlafzimmer in Anspruch. Stattdessen sind hier zwei Subwoofer direkt integriert. Die haben zwar sicherlich nicht so viel Kraft wie ein externer Tieftöner, doch einen verbesserten Heimkino-Sound holst du dir damit definitiv ins Wohnzimmer. Aktuell ist der Audio-Riegel überraschend günstig zu haben.

Soundbar von Denon: Minimalistisches Design, kristallklarer Sound

Die Designsprache der Denon-Soundbar ist schlicht, frei nach dem Motto „weniger ist mehr“. So verschwindet sie dezent unter deinem Fernseher, anstatt zu wuchtig auszusehen. Dazu liefert der Hersteller eine kompakte Fernbedienung, mit der du unter anderem den Musik-Eingang, Lautstärke und Bass regelst sowie zwischen verschiedenen Klangprofilen hin- und herwechselst.

Denon Soundbar im Angebot

Der TV-Lautsprecher verspricht ferner einen kräftigen 3D-Sound mit Dolby Atmos. Dank Denon Dialog Enhancer klingen Stimmen bei Filmen und Serien zudem kristallklar. Somit verbesserst du den Klang mit der Soundbar nicht nur in actiongeladenen Blockbustern, sondern auch in Dokumentationen, Sitcoms und sonstigen Fernsehsendungen. Via Bluetooth kannst du dich auch mit der Soundbar verbinden, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist. So spielst du deine Lieblingsmusik von Smartphone oder Tablet einfach ab und bringst tollen Surround-Sound in dein Wohnzimmer.

TV-Lautsprecher im Preisrutsch – Preisverlauf zeigt’s eindrucksvoll

Besonders der Blick auf den Preisverlauf der Denon Soundbar überzeugt. Denn: Während der TV-Lautsprecher im Mai 2022 noch 269 Euro kostete, sank der Preis kontinuierlich nach unten. Jetzt ist er bei nur noch 149 Euro gelandet – günstiger war die schlanke Musikbox zuvor noch nie und der Schwung nach unten – der zwar schon seit ein paar Wochen Bestand hat – ist eindrucksvoll anzusehen. Zu diesem Tiefpreis von 149 Euro Preis gibt es die Denon DHT-S 217 sowohl bei Saturn als auch bei MediaMarkt. Der nächst günstigste Anbieter nimmt aktuell noch einmal 20 Euro mehr für den Lautsprecher.