Aldi verkauft gerade einen echten GPS-Tracker – darum ist er so genial gegen Diebe

Nicht nur im Gepäck macht sich ein echter GPS-Tracker gut, gibt er dir doch dank Mobilfunk-Chip stets und auch über weite Entfernung genaue Daten über den Aufenthaltsort. Auch im Kampf gegen gemeinen Diebstahl erweist sich so ein Teil als echte Hilfe. Immer mal wieder gibt es solche Schlagzeilen, wonach – wie hier – etwa ein wertvoller Sportwagen dank eines versteckten GPS-Trackers nach Diebstahl wiedergefunden wurde. Bei Aldi ist jetzt ein solches Gadget zum Sonderpreis erhältlich: ein kleiner GPS-Tracker, bei dem auch eine Daten-SIM gleich inklusive ist. Und deren Nutzung ist bereits im Voraus bezahlt. Es kommen also erst einmal keine monatlichen Gebühren auf dich zu. Wir zeigen dir, was der sogenannte „Cobblestone“ kann und für wen sich ein Kauf besonders lohnt.

Bei Aldi: Praktischer GPS-Tracker im Angebot

Der Cobblestone der Firma Copenhagen Trackers wirkt auf den ersten Blick wie ein vollkommen unscheinbarer Plastikblock. Aktuell nur in Schwarz bei Aldi erhältlich, steckt in dem 6,4 × 6,4 × 2,3 Zentimeter kleinen und 88 Gramm leichten Klotz mit IP67-Zertifizierung aber auch einiges an technischer Finesse.

Der Hersteller verspricht, dass eine Batterieladung bei einer normalen Nutzung etwa vier Jahre lang hält. Alternativ sind bis zu 4.000 Tracks möglich. Fünf verschiedene Tracking-Profile lassen sich per Smartphone-App (Android / iOS) oder über eine Web-Oberfläche einstellen. Auf Wunsch lässt sich die Laufzeit der nicht austauschbaren und auch nicht wiederaufladbaren Batterie (4.400 mAh) auf zehn Jahre verlängern, wenn nur ein Track pro Woche durchgeführt wird.

Integriert ist neben einem GPS-Empfänger wie erwähnt auch eine Daten-SIM, deren Gültigkeitsbereich sich über die gesamte EU, die Schweiz und Norwegen erstreckt. Durch die Datenverbindung wird die Genauigkeit verbessert, da neben GPS weitere Daten zur Standort-Analyse genutzt werden.

Die folgenden Tracking-Modi gibt es. Je nach Einstellung und Intensität verändert sich die Batterielaufzeit.

Vollgas-Modus: Tracking alle 10 Minuten

Live-Tracking: Sendet bei der ersten Bewegung eine Position, danach alle 15 Minuten, während er bewegt wird, 15 Minuten nach der letzten Bewegung

Nach Bewegung: Positionssendung nach einer Stunde ohne Bewegung

24 Std.: Sendet eine Position am Tag

7 Tage: Sendet eine Position pro Woche

Handlich und leicht: der Cobblestone GPS-Tracker – jetzt erhältlich bei Aldi.

28 % Rabatt: So viel kostet der Cobblestone GPS-Tracker jetzt noch

Ein Abonnement oder eine Grundgebühr fallen während der gesamten Nutzungszeit des GPS-Trackers nicht an. Sämtliche Kosten sind über den einmaligen Kaufpreis in Höhe von 99,99 Euro bereits abgedeckt. Inklusive zwei Jahren Garantie ist der Cobblestone damit bei Aldi im Onlineshop eine günstige und vor allem nachhaltige Anschaffung. Einmalig kommen noch knapp 6 Euro für den Versand hinzu.

In anderen Webshops werden derzeit mindestens knapp 106 Euro für den kleinen, praktischen GPS-Tracker fällig. Die meisten steigen erst ab 110 bis 120 Euro ins Preisgefüge ein. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt laut Aldi-Angaben bei knapp 140 Euro. Günstiger als die knapp 100 Euro war der GPS-Tracker zudem laut Preis-Historie noch nie.