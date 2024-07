Der beste Preis seit Marktstart: Warum dieser Samsung 4K-TV für fast jeden eine gute Wahl ist

Bei MediaMarkt ist heute die Gutscheinheft-Aktion gestartet, bei der du nicht nur vielseitige Angebote aus allen Kategorien findest. Beim Kauf eines teilnehmenden Aktions-Produktes bekommst du obendrein bis zum 12. August als eingeloggter myMediaMarkt-Kunde 3.000 Extra-Punkte pro Einkauf. Die gutgeschriebenen Punkte lassen sich gegen Wertcoupons für deinen nächsten Einkauf bei MediaMarkt eintauschen. Die besten Angebote der Aktion haben wir dir hier zusammengefasst. In diesem Artikel erfährst du aber, warum der 4K-TV von Samsung für viele eine gute Wahl ist.

Jetzt 300 Euro günstiger: So gut ist das Angebot

MediaMarkt reduziert während der Gutscheinheft-Aktion den Samsung GU55DU7170U LED-TV um 37 Prozent. Dadurch kostet er dich nur noch 499 statt 799 Euro. Und das ist ein richtig guter Preis. Denn der Preisverlauf zeigt, dass der 4K-TV zuvor noch nie so günstig zu haben war. Und auch sonst ist gerade kein anderer Anbieter preiswerter. Allerdings kommen hier noch 29,90 Euro Versandkosten hinzu.

Was der 4K-TV kann

Der Preis ist somit grundsätzlich fair und noch bezahlbar. Dafür bekommst du top Displaytechnik aus dem Hause Samsung und eine große Fläche von 55 Zoll beziehungsweise 138 Zentimetern. Auf dem Smart-TV lassen sich zudem all deine Lieblings-Streaming-Apps direkt installieren und du kannst deine Musik oder das TV-Programm auch per Sprachbefehl steuern. Darüber hinaus löst das Display in 4K auf und zeigt so Sportevents, spannende Thriller oder entspannende Dokumentationen gestochen scharf an. Dank HDR10+ können sämtliche Inhalte zudem mit tieferen Schwarztönen, helleren Weißtönen und lebendigeren Farben dargestellt werden.

Die Bildwiederholrate beträgt 50 Hertz und der 4K-Fernseher ist mit drei HDMI-, einem USB-Anschluss, einem Digital-Audioausgang, zwei Antenneneingängen, einem LAN- sowie einem C+-Slot ausgestattet. Reichen dir 55 Zoll nicht aus, gibt es den Fernseher alternativ auch mit 65 oder 75 Zoll Bildschirmdiagonale für 699 beziehungsweise 999 Euro.

Insgesamt bekommst du hierbei also einen top Fernseher mit großem Bildschirm und hoher Auflösung zu einem bezahlbaren Preis. Auf OLED, 120 Hertz und weitere Premium-Technik musst du hier zwar verzichten, wenn du aber auf der Suche nach einem 4K-TV mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bist, ist dieses Samsung-Modell definitiv eine gute Wahl – insbesondere zum jetzigen Tiefstpreis bei MediaMarkt.