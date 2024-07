MediaMarkt Gutscheinheft: Was sind die besten Angebote?

Wir werfen einen Blick auf die Top-Deals der Aktion „Gutscheinheft“, die bei MediaMarkt im Online-Shop ab sofort und bis zum 12. August läuft. Obacht: Die besten Deals sind oft weit vorher schon vergriffen und ausverkauft.

MediaMarkt Gutscheinheft: Die besten Spar-Tricks

Die allermeisten Angebote bei MediaMarkt sind klar durch Preisrabatte und die entsprechenden Nachlässe in Prozent auf den Produktseiten selbst gekennzeichnet. Manche Deals sind aber erst auf den zweiten oder dritten Blick als solche zu erkennen.

Manchmal bekommst du per Geschenk-Prinzip ein zusätzliches Produkt gratis dazu und kannst auf der Produktseite direkt beide auf einmal in den Warenkorb legen. Oder aber es gibt den schnöden Warenkorb-Direktabzug. Der wird dir auf der Produktseite schon angezeigt und kommt dann im Warenkorb zum Tragen. Für Vergleiche ist also eine kurze Kopfrechenaufgabe zu meistern.

Wir schauen uns die aktuellen Gutscheinheft-Deals an und zeigen, bei welchen Angeboten sich das genaue Hinschauen lohnt.

FritzBox 7590 AX mit Wi-Fi 6

Das beste Modell der DSL-FritzBox von AVM rutscht ins Angebot bei MediaMarkt. Die FritzBox 7590 AX ist die aktualisierte Variante des Top-Routers, die schon Wi-Fi 6 unterstützt, also den für die breite Masse aktuellsten WLAN-Standard.

Die FritzBox 7590 AX ist bei MediaMarkt jetzt um mehr als 40 Euro günstiger und für 209 Euro im Angebot.

Pixel 8 mit Gratis-Zugabe

Das KI-Phone Google Pixel 8 ist eines der, wenn nicht das spannendste Android-Smartphone auf dem Markt. Bei MediaMarkt bekommst du es gerade in der Gutscheinheft-Aktion für 589 Euro. Was rund 60 Euro teurer ist, als der Preis, den beispielsweise eBay-Händler momentan aufrufen und es sind sogar 4 Euro mehr, als MediaMarkt vor der Aktion noch für das Handy verlangte.

Allerdings bekommst du bei MediaMarkt jetzt dank „Gutscheinheft-Funktion“ die passenden In-Ears gratis dazu. Die Google Pixel Buds Pro, mit langer Akkulaufzeit, Ladecase und ANC, sind also ohne Aufpreis dabei und runden den Deal ab. Die Buds haben einen Gegenwert von sonst rund 140 bis 160 Euro. Du kannst beide in den Warenkorb legen und zahlst nur für das Smartphone.

→ Hier geht’s zum Pixel-8-Bundle bei mediamarkt.de

Pixel 8 mit Buds Pro bei MediaMarkt im Angebot.

WLAN-Überwachungskamera mit Direktabzug

Die ohnehin recht günstige Überwachungskamera von tp-link, die TC70 mit intelligenter Schwenk- und Neigefunktion, steht zum Preis von 29,99 Euro im virtuellen Schaufenster. Wer eine simple Kamera für seinen Eingangsbereich sucht, ist hiermit gut bedient. Zum Deal wird das Angebot durch einen 10-Euro-Direktabzug. An der Kasse zahlst du so nur noch 19,99 Euro für die Kamera.

Philips Sonicare DiamondClean 9000: Zahnbürste im Doppelpack

Die Zahnbürsten von Philips zählten am vergangenen Amazon Prime Day zu den Top-Sellern überhaupt. MediaMarkt zieht hier jetzt richtig nach und verkauft das Modell DiamondClean 9000 (HX9914/57) im Set mit zwei Handstücken. Wer es also hasst, sich ein Handstück zu Hause zu teilen, ist hier goldrichtig. Die beiden Bürsten kosten im Doppelpack mit allem Standard-Zubehör jetzt 229 Euro. Zusätzlich bekommen alle Käufer einen Zweier-Pack Ersatz-Aufsteckbürsten mit gewünschtem Härtegrad gratis dazu. Auch hier gilt wieder: Alles in den Warenkorb legen und nur für die Zahnbürsten zahlen.

Wie Dyson – nur viel günstiger?

Kabellose Staubsauger, die per Akkubetrieb dennoch richtig Power auf den Boden bringen, sind teuer. Und so stehen auch beim „Rowenta RH 2039 X-Force Flex 9.60 Allergy“ dem langen Namen entsprechende 500 Euro auf dem Preisschild. Das lässt zumindest der UVP des Herstellers verlauten.

MediaMarkt streicht nun 320 Euro von diesem Kurs und bietet die Dyson-Alternative mit 45 Minuten Akkulaufzeit, mehrgelenkigem Teleskopstab und 3 Saugmodi zum Preis von nur 179,99 Euro an. Bei dem Angebot handelt es sich um einen Klar-Rabatt ohne versteckte Deal-Features.

Übrigens: Ein Original-Sauger von Dyson ist ebenfalls in den Angeboten dabei. Der Dyson V12 kostet 489 Euro. Für seine Güteklasse ebenfalls ein guter Fang.

Gutscheinheft-Aktion dauert noch bis Mitte August

Weitere Deals der Aktion findest du hier auf der Angebote-Seite. Dabei sind Rabatt-Angebote zu Fernsehern, Saugrobotern, E-Bikes sowie Bundle-Deals zu weiteren Smartphones oder auch zu Kaffeevollautomaten. Selbst Verbrauchsgüter wie Batterien – der 32er-Pack AA/AAA von Duracell kostet je nur 15 Euro – sind mit von der Partie und können sich lohnen. Ende der Angebote-Saga ist dann am 12. August.

Ab 59 Euro Warenwert ist der Versand generell kostenfrei, sofern es sich nicht um Großgeräte handelt. Bei einigen der günstigeren Artikel werden die Versandkosten ebenfalls erlassen.