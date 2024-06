Der beste Kompromiss? Warum der Dyson V12 so beliebt ist und wo er am günstigsten ist

Unter den Testsiegern findet er sich nicht wieder, da liegt ein deutsches Modell auf Rang 1. Aber trotzdem übt der Dyson V12 offenbar eine gewisse Anziehung auf viele Kunden aus. Denn auch Dyson-intern ist er angesichts der V15-Serie oder der noch neueren Gen5detect-Reihe nicht im obersten Regal.

Der beste Kompromiss? Was für den Dyson V12 spricht

Für den Dyson V12 spricht, dass er die Wahl für alle Dyson-Interessierten ist, die High-End wollen, aber nicht gleich 800 Euro oder mehr ausgeben möchten – womit extern betrachtet dann auch Vorwerk und häufig auch Miele rausfallen. Das Pendeln rund um die 500-Euro-Marke ist preislich wohl der Kompromiss, den viele bereit sind, für einen echten Dyson zu bezahlen. Freilich gibt es natürlich auch Akkustaubsauger, die deutlich darunterliegen und dennoch einiges können.

Technisch spricht für den Dyson V12, das er das an High-End mitbringt, was noch echten Mehrwert bietet. Dyson selbst bezeichnet den V12 als „Leichtesten kabellosen Staubsauger mit hoher Saugkraft“, womit die 150 Airwatt (AW) gemeint sind. Eine Maßeinheit, mit der Dyson seine Saugmotoren staffelt. Er ist also leichter als der Dyson V15 und damit angenehmer in der Handhabung.

Dyson V12 Slim – mit der Licht-unterstützten Bodendüse „Detect“.

Vom V11 hebt er sich unter anderem durch die Standardmäßige Detect-Funktion ab. Damit ist ein Lichtstrahl gemeint, der Staub dank Farbgebung und Winkel besonders gut sichtbar macht und dir so das Saugen erleichtert.

Der Vergleich der technischen Daten:

Unter 500 Euro? Wo du den Dyson V12 gerade am günstigsten bekommst

Dyson verkauft seine Staubsauger zwar auf dem freien Markt und unterliegt so den Mechanismen, dass viele Händler durch kurzfristige Angebote den Preis drücken. Dennoch zeigt sich, dass auch der Hersteller hier im eigenen Shop immer wieder durch Preisversprechen oder exklusive Pakete den besten Preis bietet.

Ganz aktuell (Ende Juni 2024) gibt es den Dyson V12 in der Basis-Version in der Farbe Gold so nur im Online-Shop von Dyson zu kaufen. Und das für 499 Euro, was ein ungeschlagener Preis für den Akkustaubsauger ist.

Im Set mit einer zusätzlichen Bodendüse („Motorbar“) gegen verhedderte Haare kannst du ihn in einem etwas schlichteren Grau-Silberton für 30 Euro mehr kaufen. Für 529 Euro gibt es ihn derzeit etwa bei Saturn. Aber eben auch im Dyson-Online-Shop.

Hier findest du immer die günstigsten Preise für den Dyson V11, V12 und V15:

Wer einen Dyson will, kann auch weniger als 300 Euro ausgeben

Weniger Saugkraft, kleinere Auffangbehälter und weniger Technologie in den Bodendüsen und -bürsten bieten die Akku-Staubsauger der unteren Klasse V8, die den Abschluss nach unten gibt, seitdem es keinen V7 mehr gibt. Hier finden aber preisbewusste Dyson-Fans ihr Glück beziehungsweise ihren Akku-Staubsauger. Und das häufig schon für deutlich unter 300 Euro (Link zum aktuellen Preisvergleich).

Wenn du preisgünstig über den Tellerrand hinausblicken willst, empfehlen wir einen Blick in unsere Übersicht der besten Akku-Staubsauger für unter 300 Euro. Hier mischen dann auch Marken wie Dreame oder Xiaomi mit, die ihrerseits Dyson-Alternativen anbieten.