E-Bike-Kracher bei Lidl: Trekking Pedelec zum Traumpreis

Wer beim Discounter oder im Baumarkt ein E-Bike kaufen möchte, muss oft mit einem eher weniger sportlichen Design leben. Um nicht zu sagen, du musst mit einem sehr altbacken wirkenden Gesamterscheinungsbild auskommen. Bei einem neuen Angebot, welches jetzt bei Lidl erhältlich ist, ist das vollkommen anders. Denn das E-Bike Trekking Z810 700c des Herstellers Zündapp sieht modern aus, bietet eine gute Ausstattung und kostet jetzt zudem nur noch knapp 1.000 Euro. Es winkt im Rahmen einer Sonderaktion nämlich ein ordentlicher Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP).

Lidl verkauft sportliches Zündapp-E-Bike zum Spitzenpreis

Zu haben ist das Pedelec mit einem wahlweise 50 Zentimeter (Damen) oder 52 Zentimeter (Herren) hohen Alu-Rahmen. Zur Ausstattung gehören neben 28 Zoll großen Reifen ein ab Werk montierter Gepäckträger, ein Seitenständer und für ein hohes Maß an Sicherheit hydraulische Scheibenbremsen. Dazu gesellen sich eine Federgabel mit Lockout-Funktion und stattliche 24 Gänge über die verbaute Kettenschaltung. Auch die passende Beleuchtung ist bereits vormontiert. Ferner darfst du dich auf die folgenden Extras freuen:

Radnabenmotor hinten (250 Watt)

fünf Unterstützungsstufen

Schiebehilfe vorhanden

Rahmenakku (36 Volt / 11,6 Ah / 417,6 Wh)

Reichweite: bis zu 125 Kilometer

Gewicht: 24,1 Kilogramm (Damen) / 26,2 Kilogramm (Herren)

max. Belastbarkeit: 120 Kilogramm

Zündapp Trekking E-Bike Z810 700c

Drei Farben stehen zur Auswahl

Angeboten wird das E-Bike bei Lidl in drei Farben: schwarz/grau, grau/weiß und schwarz/weiß. Und zwar zu einem Preis von 999 Euro. Das sind satte 58 Prozent weniger als vom Hersteller empfohlen. Der eigentliche Verkaufspreis liegt nach Angaben von Lidl bei knapp 2.400 Euro. Ein Preisvergleich zeigt: Nirgendwo sonst ist das Pedelec derzeit preiswerter zu haben als bei Lidl. Daran ändern auch Lieferkosten in Höhe von knapp 19 Euro nichts. Dafür wird dir dein neues E-Bike übrigens per Spedition nach Hause geliefert.