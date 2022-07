Soundbars unter 300 Euro: Die besten Preis-Leistungs-Modelle 2022

Mit der Auswahl auf dem heutigen Markt ist es auch mit einer Soundbar unter 300 Euro möglich, sein Wohnzimmer ordentlich aufzuwerten. Welche Modelle bringen dir welche Leistung für ihren Preis und mit welchen Stärken und Schwächen solltest du rechnen?

Was sollte eine neue Soundbar mitbringen?

Eine Soundbar soll den Ton des eigenen Fernsehgeräts aufwerten und Klangvielfalt in alle Teile des Wohnzimmers bringen. Mit Soundbars unter 300 Euro lässt sich das durchaus bewerkstelligen. So lassen sich nicht nur viele Produkte finden, die 4 bis 5 Kanäle mit sich bringen, sogar ordentliche Subwoofer sind vertreten. Was die neue Soundbar können soll, hängt auch von den weiteren Plänen ab, die man sich für die Gestaltung des eigenen Wohnzimmers offen halten möchte. Liebäugelst du etwa damit, das Wohnzimmer mit weiteren Lautsprechern zusätzlich zu der Soundbar aufzurüsten, empfiehlt sich ein Gerät, das mit weiteren Lautsprechern harmoniert. Sehnt man sich nach Multiroom-Optionen, sollte der Lautsprecher idealerweise auch Multiroom-fähig sein, um in spätere Systeme im Haus integriert zu werden. Zwar lassen sich zum Teil auch nicht Multiroom-fähige Lautsprecher dank Googles Chromecast Audio-Dongle in Multiroom-Lautsprecher verwandeln, die Lautsprechern funktionieren jedoch besser, wenn sie eine direkte Anbindung an ein Multiroom-System besitzen.

Wer gern Musik von seinem Smartphone oder dem Computer aus auf die Soundbar bringen will, der sollte sich für eine Soundbar mit kabellosen Übertragungsmöglichkeiten wie Bluetooth oder WLAN entscheiden. Anwender, die das Gerät jedoch nur stationär mit dem Fernseher verbunden haben möchten, benötigten solche Zusatzfunktionen nicht. Im Preissegment von Soundbars unter 300 Euro lassen sich zudem viele Geräte finden, die über automatische Anpassungs-Technologien für den wiedergegebenen Sound verfügen. So werden beispielsweise Stimmen in Filmen und Sendungen passend hervorgehoben oder der Sound zu einem Sportereignis optimiert.

Mit welchen Abstrichen muss man bei Soundbars unter 300 Euro rechnen?

Soundbars bis 300 Euro bringen einige Leistung mit sich, Wunder sollte man von den Geräten jedoch nicht erwarten. Hi-Fi-Enthusiasten werden sich insbesondere mit der Bassleistung einiger Modelle schwertun oder den Klang zeitweise als unausgewogen empfinden. Große Wohnzimmer werden nicht von jeder Soundbar in diesem Preisrahmen ausreichend gefüllt. Wer einen großen Wohnraum mit ordentlichem Sound ausstatten möchte, sollte daher von vorneherein mit einer teureren Soundbar oder zusätzlichen Lautsprechern zur Soundbar planen.

Soundbars bis 500 Euro – Hier wird es richtig laut

Auf Multiroom-Optionen müssen Anwender hier nicht völlig verzichten, die Auswahl an geeigneten Geräten bleibt jedoch gering. Wer großes Interesse an Multiroom-Funktionalitäten besitzt, ist daher mit einer etwas teureren Soundbars wie beispielsweise Sonos Beam besser bedient. In der Regel bieten die meisten Soundbars in diesem Preisrahmen Unterstützung für wenigstens eine kabellose Übertragungsvariante. Wer jedoch sowohl Bluetooth als auch WLAN für sich nutzen möchte, für den gestaltet sich die Suche schwieriger.

LG SN7CY

Die Hi-Res-Soundbar LG SN7CY kannst du ab knapp 300 Euro kaufen. Das Modell ist für die Wiedergabe von Musik in Dolby TrueHD optimiert und unterstützt daher eine Bittiefe von 24 sowie eine Abtastrate von 192 kHz. Eine CD-Qualität läge im Vergleich bei einer Bittiefe von circa 16 sowie einer Abtastrate von etwa 41 kHz. Daran lässt sich also erkennen, dass diese Soundbar von LG für die Wiedergabe von besonders ausgewogenen Klängen konzipiert wurde. Diesen Unterschied hört man im Vergleich zu anderen Modellen, die weniger Bittiefe oder eine geringere Abtastrate liefern können. Damit wertet das 3.0.2-Soundsystem die Tonwiedergabe in einem Wohnzimmer gehörig auf. Sowohl Dolby Atmos als auch DTS:X Sound werden von der Soundbar unterstützt. Dank Bluetooth steht auch Musikstreaming vom Smartphone nichts im Wege.

LG SN7CY

Samsung Soundbar HW-S60A/ZGN4R 4.1

Für einen Preis von knapp unter 300 Euro sichern sich Anwender hier eine All-in-One-Soundbar, die über insgesamt sieben integrierte Lautsprecher verfügt. Das 5.0-Kanal-System erzeugt einen raumfüllenden Klang, der von Samsungs Acoustic Beam-Technologie profitiert. So werden Geräusche an der Stelle im Raum wiedergegeben, an der sie passend zur Filmszene zu hören sein sollten. Möglich wird das, da die Soundbar während der Wiedergabe die Tonspur automatisch analysiert und an das Geschehen Szene für Szene anpasst.

Samsung Soundbar HW-S60A/ZG

Durch den Center Speaker werden klare Dialoge ausgegeben, die auch bei lauteren Hintergrundgeräuschen verständlich bleiben. Wer will, kann die Soundbar dank integrierter Sprachsteuerung mit Alexa oder Airplay2 auch mit der Stimme steuern. Liebhaber von Musikstreaming dürfen sich freuen. Denn die Soundbar kann nicht nur mit dem Smartphone Musik streamen. Kompatible Smartphones müssen nur an die Soundbar gehalten werden, damit die Übertragung des laufenden Songs direkt auf die Soundbar funktioniert. Wird der Musik-Modus aktiviert, optimiert die Soundbar dabei die wiedergegebenen Songs vom Handy automatisch.

Samsung 3.1.2-Kanal Soundbar HW-Q600A/ZG

Diese Dolby Atmos-fähige Soundbar kannst du zurzeit für unter 300 Euro erwerben. Sie bietet dir ein 3.1.2-Kanal-System mit 8 integrierten Lautsprechern sowie einem externen 6,5 Zoll großem Subwoofer. Dank Dolby Atmos- und DTS: X-Unterstützung ist sie zur Wiedergabe von Audioinhalten in hochwertigen Surround-Sound-Formaten geeignet. Ähnlich wie andere Soundbars des Herstellers verfügt auch sie über Q Symphony, einer Soundtechnik mit der sich TV– und Soundbar-Lautsprecher hervorragend abstimmen können, um einen umfassenderen Raumklang zu erzeugen. Ebenso gut lassen sie sich dank der Adaptive Sound-Funktion mit passenden TVs kombinieren. Adaptive Sound ermöglicht Soundbar und Fernseher automatisch, die Lautstärke der wiedergegebenen Inhalte an die Umgebungslautstärke anzupassen. Wird es in deiner Umgebung also lauter, werden Stimmen hervorgehoben, damit du Dialoge verstehen kannst. Damit beim Gaming auch für eine passende Geräuschkulisse gesorgt wird, besitzt sie einen Game-Mode Pro für dynamischen 3D-Gaming Sound.

Samsung 3.1.2-Kanal Soundbar HW-Q600A

Yamaha YAS-209

In diese Soundbar musst du zurzeit nur rund 300 Euro investieren. Ausgestattet mit DTS Virtual: X liefert die Soundbar dir 3D-Surround-Sound, um dein Heimkino mit Raumklang zu füllen. Da sie über Bluetooth verfügt, ist kabelloses Musikstreaming bequem mit ihr möglich. Technologien wie MusicCast und Airplay 2 sind auf dieser Soundbar jedoch nicht verfügbar. Wenn du Wert auf eine Sprachsteuerung deiner Soundbar legst, kannst du hier auf die Alexa-Integration zurückgreifen. Die Soundbar selbst verfügt über ein schlankes Design, mit dem sie unter Fernseher passt und sich unauffällig in dein Wohnzimmer integrieren lässt. Auch ein kabelloser Subwoofer wird zur Soundbar für den Preis inklusive geliefert. Sie verfügt über die Clear Voice-Technologie des Herstellers, mit der Dialoge wiedergegebener Inhalte noch klarer hervorgehoben werden sollen. Mithilfe der kostenlosen Soundbar-App von Yamaha ist auch eine Steuerung vom Handy aus bequem möglich.

Yamaha YAS-209 Soundbar

Samsung Soundbar HW-S61T

Diese Soundbar kannst du für knapp 300 Euro erwerben. Sie verfügt über ein 4.0-Kanal-System. Als sogenanntes All-in-One-System verfügt sie über zwei Woofer und zwei Hochtöner in einem schlanken Gehäuse, das überall im Raum positioniert werden kann. Auf Wunsch lässt sich die Soundbar mithilfe des Wireless Rear Speaker Kits des Herstellers zu einem kabellosen Surround-Soundsystem ausbauen. Zudem verfügt das Modell über eine Alexa-Integration. Du kannst die Soundbar also sowohl mit der Stimme steuern, deinen Tag durchplanen als auch über die Sprachsuche Liedstrophen vorsingen, um einen gewünschten Song zu finden. Dank der verbauten Acoustic Beam Technologie können die zwei Hornlautsprecher einen Raumklang erzeugen. Mithilfe von Adaptive Sound-Technologie können selbst bei geringer Lautstärke die Dialoge noch deutlich verstanden werden, sodass auch leise Unterhaltungen verständlich ausfallen.

Samsung Soundbar HW-S61T

LG SN4R 4.1

Diese Soundbar für fast 300 Euro wartet mit 4.1-Kanälen auf. Damit bietet sie eine solide Anzahl an Kanälen zu einem vernünftigen Preis. Mit dem zugehörigen Subwoofer kommt auch der Bass nicht zu kurz. Die Anlage erzeugt virtuellen 3D-Sound für ein raumfüllendes Klangerlebnis und bietet dabei Unterstützung für DTS Virtual X sowie Multi-Bluetooth 4.0. Die Soundbar liefert eine automatische Klanganpassung zum wiedergegebenen Inhalt. Dank einer verfügbaren Android-App lässt sich die Soundbar noch individueller einstellen, sodass das Klangbild besonders harmonisch für die eigenen Räumlichkeiten angepasst werden kann.

LG SN4R 4.1

Samsung Soundbar HW-S61A/ZF

Bei dieser Soundbar für rund 200 Euro sorgt Samsungs Acoustic Beam-Technologie für Sound aus der richtigen Ecke. Denn mithilfe dieser Technologie optimiert die Soundbar den wiedergegebenen Klang so, dass du den Ton immer passend zur Filmszene hörst. Das Gerät analysiert dafür Szene um Szene und hebt nebenbei Dialoge hervor, die vom mittleren Lautsprecher verständlich wiedergegeben werden. Für den passenden Surround Sound setzt das 5.0-Kanalsystem auf insgesamt 7 Lautsprecher, die einen guten Klang zu allen Szenen liefern. Auch die Optik gefällt hier schnell, da die Premium-Textur nicht nur einen hochwertigen Eindruck macht, sondern sich angenehm in die Einrichtung einfügt.

Samsung Soundbar HW-S61A/ZF

Samsung Soundbar HW-Q60T

Diese 5.1 Soundbar aus dem Hause Samsung kann für knapp über 200 Euro erworben werden. Sie wartet nicht nur mit Bluetooth-Unterstützung für vielfältiges Musikstreaming auf, sondern liefert ebenso einen ausgeglichenen Surround-Sound für raumfüllende Klänge. Dabei vereint die Soundbar Technologien wie DTS Virtual:X sowie Acoustic Beam, um mehrere Kanäle abzubilden. Nutzer dürfen sich über dreidimensionalen Klang freuen, der das Wohnzimmer passend zum nächsten Spielfilm füllt. Samsungs Acoustic Beam-Technologie sorgt dabei dafür, dass Zuhörer den Ton genau dort wahrnehmen, wo er passend zur Filmhandlung hörbar sein soll. Wie man es von einer heutigen teureren Soundbar erwartet, verfügt auch dieses Modell über automatische Soundanpassungen. Die Soundbar analysiert Tonspuren automatisch und optimiert so die Wiedergabe für jede einzelne Szene. Bei Dialogen oder Fernsehshows werden Stimmen gezielt hervorgehoben, damit man sie klarer verstehen kann.

Samsung Soundbar HW-Q60T

Grundig DSB 2000 Dolby Atmos Soundbar

Diese Dolby Atmos-fähige Soundbar lässt sich zu einem Preis von knapp 200 Euro erwerben. Das Aluminium-Gehäuse verleiht dem Gerät eine elegante Optik, die sich bequem in jedes Wohnzimmer eingefügt. Die 220 Watt Ausgangsleistung der Soundbar können sich sehen lassen. Über einen HDMI-Anschluss kann sie auf Wunsch direkt mit dem Fernseher verbunden werden, sie wartet jedoch ebenso mit einem USB 2.0-Anschluss und Bluetooth-Unterstützung auf. Musikstreaming von beliebten Diensten wie Amazon Music, Spotify oder Deezer steht damit nichts im Wege. Der beigefügte Subwoofer sorgt dafür, dass auch Bass beim Musikgenuss nicht fehlt.

Grundig DSB 2000 Dolby Atmos Soundbar

Bose Solo Soundbar Series II

Boses Solo Soundbar Series II ist eine Soundbar, die auf naturgetreuen Klang abzielt. Sie lässt sich über Bluetooth mit dem Fernseher verbinden und eignet sich daher ebenso für Musikstreaming vom Smartphone. Ihre Stärken liegen in einem naturgetreuen Klang sowie einer klareren Stimmwiedergabe. Anwender müssen die Lautstärke nicht anpassen, um während Filmen oder Shows die Dialoge zu verstehen, da die Soundbar von selbst Optimierungen vornimmt. Um von diesen Optimierungen zu profitieren, genügt es die „Dialogue Mode“-Taste auf der Fernbedienung zu betätigen. Für eine einfache Einrichtung kann der Lautsprecher auf Wunsch über Kabelverbindung direkt mit einem optischen Audiokabel an den TV angeschlossen werden. Dank seiner kompakten Größe kann man das Gerät auch in kleineren TV-Bereichen gut integrieren. Allerdings kann die Leistung des Basses zeitweise schwächeln. Wem die Standard-Ausführung nicht genug ist, kann mit der „Bass“-Taste auf der Fernbedienung für stärkere Effekte sorgen. Die Soundbar kann ab knapp 200 Euro erworben werden.

Bose Solo Soundbar Series II

Panasonic SC-HTB254EGK 2.1 Soundbar – günstige Soundbar unter 300 Euro

Mit einem Preis von rund 180 Euro können Anwender mit dieser Soundbar eine Soundaufwertung in ihr Wohnzimmer holen. Die Soundbar kann mit optischem und HDMI-Anschluss mit dem Fernseher verbunden werden. Sie unterstützt sowohl Dolby Digital als auch DTS Digital Surround, um einen vernünftigen Surround Sound zu erzeugen. Da sie Bluetooth unterstützt, können Anwender ihre Musik von beliebten Diensten wie Deezer oder Spotify direkt auf das Gerät streamen. Die 120 Watt Ausgangsleistung genügen für kleine und mittlere Wohnzimmer, wer jedoch einen großen Raum mit Ton füllen möchte, könnte hier enttäuscht werden. Der mitgelieferte Subwoofer erzeugt zwar Bass, dieser fällt im Vergleich zu anderen Soundanlagen jedoch weniger intensiv aus.

Panasonic SC-HTB254EGK 2.1 Soundbar