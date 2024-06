Ab heute: Beliebter Fantasy-Hit kostenlos bei Netflix

Für Netflix-Abonnenten dürfte „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ die perfekte Gelegenheit sein, um am Wochenende in die fantastische Welt der Muggel und Zauberer einzutauchen. Noch einmal schlüpft Eddie Redmayne im letzten Teil der Trilogie in die Rolle des Newt Scamander, um sich für die Belange der Tierwesen einzusetzen. Mit von der Partie sind zudem Jude Law als Dumbledore, Mads Mikkelsen als Grindelwald sowie Katherine Waterson und Alison Sudol als Tina und Queenie Goldstein. Hast du die ersten beiden Teile der Saga bisher nicht gesehen? Dann wäre nun die perfekte Gelegenheit, um alle drei Teile am Stück anzuschauen.

Düsteres Finale für Harry-Potter-Prequel-Saga

Wer bisher nicht in die ersten Filme geschaut hat, sollte ab hier nicht weiterlesen, um sich nicht vorab über die Handlung zu spoilern. Um die Zauberer von einem Leben im Verborgenen zu befreien, greift Grindelwald nach der Macht. Er will alle Muggel vernichten, um sämtliche Probleme für die Welt der Zauberer ein für alle Mal zu beseitigen. Dumbledore kann das natürlich nicht zulassen, doch dank eines Paktes kann er nicht selbst aktiv werden, um Grindelwalds Pläne zu vereiteln. Stattdessen entsendet er Scamander und seine Gefährten, um sich dem finsteren Magier entgegenzustellen. Ihnen allen steht ein finaler Showdown in Bhutan bevor, der das Schicksal der Zaubererwelt für immer entscheiden wird.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Magie, die dir bevorsteht, verschaffst du dir mit diesem Trailer:

Im Übrigen ist man noch längst nicht am Ende des verfügbaren Nachschubs für Harry Potter-Fans angelangt. Erst vor einigen Wochen gab es Neuigkeiten zur geplanten Serie, die die Buchvorlagen neu verfilmen soll. Die Serie soll bereits im Jahr 2026 erscheinen, was angesichts der großangelegten Produktion eine erfreuliche Nachricht für Fans darstellt. Erste Verantwortliche wurden bereits rekrutiert, es dürfte jedoch dauern, bis weitere Details zu geplanten Schauspielern und ein konkreteres Veröffentlichungsdatum feststehen.

