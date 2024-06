Endlich sicher: Dann erscheint die ersehnte Harry Potter-Serie in Deutschland

Schon im vergangenen Jahr hatte Warner Bros. auf weitere Pläne zum „Harry Potter“-Franchise hingewiesen. Im Rahmen von Warner Bros. Discoverys finanzieller Berichterstattung zum vierten Quartal 2023 meldete sich jetzt Warner Bros. Discovery Boss David Zaslav zu Wort. Die „Harry Potter“-Serie soll bereits im Jahr 2026 starten. Dazu ließ Zaslav eine weitere Bombe platzen. Denn die Produktion der Serie ist auf ganze 10 Jahre ausgerichtet. Das bedeutet, dass wir zahlreiche Staffeln erhalten werden, die die Geschichte des Jungen, der überlebte, noch einmal in neuem Detailreichtum wiedergeben wird.

Start wäre auch erst im Jahr 2027 möglich gewesen

Sicherlich wäre ein konkreter Starttermin für die „Harry Potter“-Serie erfreulicher gewesen. In Anbetracht der Tatsache, wie lange die Produktion von Serien mit fantastischen Elementen in Anspruch nimmt, ist 2026 jedoch ein gutes Zeichen. Es war nicht unwahrscheinlich, dass wir die erste Staffel erst im Jahr 2027 zu sähen bekämen. Insbesondere, da sich die Produktion im Moment noch in der Anfangsphase befindet. Gerade entscheidet sich Warner Bros. Discovery erst für einen Drehbuchautor, der die Adaption der Romane in ein Serienskript übernehmen soll. Erste Namen möglicher Kandidaten sind dabei bereits gefallen, darunter Francesca Gardiner („Sucession“), Kathleen Jordan („Teenage Bounty Hunters“) sowie Tom Moran („The Devil’s Hour“). Eine endgültige Wahl ist bislang jedoch nicht getroffen.

Ebenso bleibt ungewiss, wer in die berühmten Rollen von Harry, Hermine, Ron und weiteren Charakteren schlüpfen soll. Die ursprünglichen Stars der Filme werden in der Serie wohl nicht zu sehen sein, da die Geschichte von vorn mit den Rollen in jungen Jahren beginnt. Vermutlich werden wir die Besetzung der „Harry Potter“-Serie erst erfahren, nachdem der Drehbuchautor endgültig bestimmt wurde und das Projekt in weitere Planungsphasen eintritt. Doch allein die Tatsache, dass die Serie für 10 Jahre laufen soll, spricht für viele Staffeln. Denkbar wären sowohl eine Staffel zu jedem der veröffentlichen Bücher mit mehr Drehpausen dazwischen als auch eine Umsetzung von Büchern in mehreren Staffeln. Schließlich erhielt auch das letzte Buch „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ gleich zwei Kinofilme statt nur einem.

Joanna K. Rowling, Autorin der Romanvorlage, soll ebenfalls an der Produktion beteiligt sein. Und das sogar als ausführende Produzentin. Rowling ist mittlerweile sehr umstritten durch wiederholte feindliche Aussagen gegenüber Transmenschen. Ihr Einfluss auf die tatsächliche Gestaltung der Serie dürfte sich jedoch in Grenzen halten, sodass zu hoffen bleibt, dass ihre Involvierung die Geschichte und ihre Botschaft in der Neuauflage nicht verändert.