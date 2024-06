Hogwarts Legacy: Alle Infos zum großen Sommer-Update Corinna Oettinger 2 Minuten

Am 6. Juni bekommt Hogwarts Legacy ein großes Update. Mittlerweile haben die Entwickler bekannt gegeben, auf was du dich freuen kannst. Hier erfährst du, was sich schon bald für dich ändert und welche neuen Features es geben wird.