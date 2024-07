Film bei Netflix: RomCom belegt Platz 1

Bereits Ende Juni ist der Film „A Family Affair“ auf Netflix erschienen. Die Netflix-Produktion ist eine sogenannte RomCom, eine romantische Komödie, und beherbergt einige bekannte Hollywood-Gesichter. Es wirken unter anderem Nicole Kidman, Joey King und sogar Zac Efron mit. Zurzeit belegt „A Family Affair“ den ersten Platz in den Top 10 der beliebtesten Netflix-Filme hierzulande. Das Bewertungsportal IMDb bewertet die US-amerikanische Komödie mit 5,4 von zehn möglichen Sternen.

„A Family Affair“: Worum geht es in dem Film?

Zara, gespielt von Joey King, ist gerade einmal 24 Jahre jung und tätig als persönliche Assistentin des erfolgreichen Schauspielers Chris Cole (Zac Efron). Die 24-Jährige erledigt jegliche alltäglichen Aufgaben für den Filmstar, in der Hoffnung eines Tages selbst berühmt zu werden. Und zwar als erfolgreiche Spielfilmproduzentin in Hollywood. Aber egal, wie sehr sich Zara bemüht und alle Erledigungen, die sie von ihrem Chef aufgetragen bekommt, einfach nur stumpf abarbeitet, kommt sie ihrem eigentlichen Ziel keinen einzigen Schritt näher.

Deswegen entschließt sie sich zu kündigen. Chris bemerkt schnell, dass er ganz ohne die Hilfe seiner persönlichen Assistentin regelrecht aufgeschmissen ist. Also sucht er sie auf und fährt sogar zu ihr nach Hause, nur um dort auf Zaras Mutter Brooke, verkörpert von Nicole Kidman, zu treffen. Hier fängt die Geschichte erst richtig an. Beide verstehen sich gut, schon eigentlich viel zu gut. Alles verläuft plötzlich so schnell, dass sie praktisch bereits im selben Moment gemeinsam im Bett liegen. Doch eine Beziehung ist ein komplettes Tabu, oder? Zaras größte und einzige Sorge ist, dass ihre Mutter verletzt wird. Im Trailer sagt sie: „Er wird ihr wehtun, und dann muss ich ihn töten.“

Neben Joey King, Nicole Kidman und Zac Efron tauchen auch noch weitere bekannte Hollywood-Gesichter auf. Etwa Kathy Bates, Shirley MacLaine und viele mehr. Darunter ist auch die Youtuberin Liza Koshy.

Hier kannst du dir den Trailer zum Netflix-Film „A Family Affair“ anschauen: