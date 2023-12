Amazon: Prime Video startet mit coolen Neuheiten ins neue Jahr

So hat Amazon unter anderem den Start der ersten Staffel von „Hazbin Hotel“ angekündigt. Ab dem 19. Januar 2024 dreht sich in dieser Original Serie in animierter Form alles um Charlie, die Prinzessin der Hölle. Sie hat ein scheinbar unmögliches Ziel: Dämonen rehabilitieren, um die Überbevölkerung in ihrem Reich friedlich zu reduzieren. Nach der jährlichen Ausrottung durch die Engel eröffnet sie ein Hotel in der Hoffnung, dass die Gäste in den Himmel „auschecken“ werden. Während der Großteil der Hölle über ihr Ziel spottet, halten ihre treue Partnerin Vaggie und ihre erste Testperson, der Erotikfilmstar Angel Dust, zu ihr. Als ein mächtiges Wesen, bekannt als der „Radio-Dämon“, Charlie bei ihren Bemühungen unterstützt, hat ihr verrückter Traum die Chance, Wirklichkeit zu werden.

„Expats“: Staffel 1 startet ebenfalls bei Prime Video

Fans von Nicole Kidman dürfen sich unterdessen auf die erste Staffel von „Expats“ freuen. Auch diese Original Serie von Amazon startet im kommenden Monat bei Prime Video. Allerdings erst zum Monatsende. Los geht es ab dem 26. Januar 2024. „Expats“ spielt im pulsierenden und turbulenten Hongkong des Jahres 2014 und handelt von drei Amerikanerinnen – Margaret (Nicole Kidman), Hilary und Mercy –, deren Leben sich nach einer plötzlichen Familientragödie kreuzen. Die Serie hinterfragt Privilegien und erforscht, was passiert, wenn die Grenze zwischen Opfer und Täter verschwimmt.

Ungleich lustiger: Staffel 1 von „No Activity: Niente da Segnalare“

Wer sich einer neuen Serie stellen möchte und dabei auf eine ordentliche Portion Humor nicht verzichten will, kann sich auf die erste Staffel von „No Activity: Niente da Segnalare“ freuen – verfügbar bei Prime Video ab dem 18. Januar 2024. Auf halbem Weg zwischen „Warten auf Godot“, „The Office“ und „Brooklyn Nine Nine“ ist diese Adaption des australischen Formats eine fetzige Situationskomik mit einem hochkarätigen Ensemble. Drei Paare mit sehr unterschiedlichen Aufgaben – zwei Polizisten, zwei Disponenten und zwei Kriminelle – sitzen in ihrem engen Arbeitsbereich zusammen, sei es ein Polizeiauto, eine Funkstation oder ein Container. Je länger die Wartezeit dauert, desto mehr entfalten sich ihre persönlichen Geschichten in komischen Dialogen und ungewöhnliche Duos entstehen.

Titel Staffel abrufbar ab Harrow 1-3 14. Dezember 2023 Reacher 2 15. Dezember 2023 LOL: Last One Laughing Xmas Special 22. Dezember 2023 Marry My Husband 1 1. Januar 2024 James May: Unser Mann in Indien 3 5. Januar 2024 No Activity: Niente Da Segnalare 1 18. Janaur 2024 Dance Life 1 19. Januar 2024 Hazbin Hotel 1 19. Januar 2024 Indian Police Force 1 19. Januar 2024 Expats 1 26. Januar 2024 Mr. & Mrs. Smith 1 2. Februar 2024 The Silent Service Season One - The Battle of Tokyo Bay 1 9. Februar 2024 Beasts Like Us (Followers) 1 14. Februar 2024 Die Teddy Teclebrhan Show 1 20. Februar 2024 The Second Best Hospital in the Galaxy 1 23. Februar 2024 Reina Roja 1 29. Februar 2024 Fallout 1 12. April 2024 Das Rad der Zeit 3 2024 Diabolical 1 2024 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 The 50 1 2024 The Boys 4 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Harlem 3 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im Januar 2024

Und natürlich hat Amazon das Angebot von Prime Video natürlich auch mit Blick auf neue Filme üppig neu bestückt. So startet beispielsweise am 5. Januar 2024 der Oscar-nominierte Streifen „Foe“. Hier wird nicht nur die Identität in einer unsicheren Welt erforscht, sondern auch die Ehe. Eine deutsche Original-Produktion von Amazon steht hingegen für den 26. Januar 2024 im Programmplan von Amazon Prime Video. Denn ab dann ist „Trunk: Locked In“ abrufbar: Eine adrenalinreiche Achterbahnfahrt, die einen hochkonzentrierten Überlebenskampf einer Frau auf engstem Raum erzählt; in einem verriegelten Kofferraum eines fahrenden Autos.

Titel verfügbar ab Aquaman 14. Dezember 2023 The Cell 14. Dezember 2023 Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster 18. Dezember 2023 The Outfit - Verbrechen nach Maß 18. Dezember 2023 The Contractor 20. Dezember 2023 Trevor Wallace: Pterodactyl 20. Dezember 2023 Saltburn 22. Dezember 2023 Jurassic World - Ein neues Zeitalter 25. Dezember 2023 JGA: Jasmin. Gina. Anna. 25. Dezember 2023 Midnight Special 26. Dezember 2023 Barbarian 28. Dezember 2023 Everything Everywhere All at Once 28. Dezember 2023 Doctor Sleep 29. Dezember 2023 DC League of Super-Pets 29. Dezember 2023 Sisi & Ich 30. Dezember 2023 X 30. Dezember 2023 A Day to Die 31. Dezember 2023 Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss 1. Januar 2024 Thelma & Louise 1. Januar 2024 Urteil von Nürnberg 1. Januar 2024 Das Glück des Augenblicks 3. Januar 2024 Mafia Mamma 3. Januar 2024 Auerhaus 4. Januar 2024 The Gentlemen 4. Januar 2024 Foe 5. Januar 2024 Original Film Marlowe 5. Januar 2024 The Black Phone 8. Januar 2024 Hustlers 9. Januar 2024 Sin City: A Dame to Kill For 9. Januar 2024 Der Vorname 10. Januar 2024 Knives Out: Mord ist Familiensache 11. Januar 2024 Tekken 11. Januar 2024 Elvis 12. Januar 2024 Romeo Must Die 12. Januar 2024 Die Wilden Hühner und das Leben 15. Januar 2024 Escape Plan 15. Januar 2024 Escape Plan: The Extractors 15. Januar 2024 Escape Plan 2: Hades 15. Januar 2024 The Nice Guys 16. Januar 2024 Keanu 18. Januar 2024 Dog - das Glück hat vier Pfoten 19. Januar 2024 Eiffel In Love 19. Januar 2024 The Donor Party 19. Januar 2024 Wild Card 20. Januar 2024 Wie Brüder im Wind 21. Januar 2024 Abgeschnitten 22. Januar 2024 Inside 22. Januar 2024 Sparkle 22. Januar 2024 Kevin James: Irregardless 23. Januar 2024 Als Hitler das rosa Kaninchen stahl 24. Januar 2024 The Disaster Artist 24. Januar 2024 Meg 25. Januar 2024 The Good Liar - Das alte Böse 26. Januar 2024 The Unbearable Weight of Massive Talent 26. Januar 2024 Trunk:: Locked In 26. Januar 2024 Original Film Tides 27. Januar 2024 Little Joe 29. Januar 2024 Black Mass 31. Januar 2024

