Mode und Luxus: Dieser Kult-Film bekommt jetzt einen zweiten Teil

Mode, Macht, Eitelkeit, Neid und Manipulation. Die Zeit vergeht wie im Flug. 18 Jahre sind vergangen, seit der Kultklassiker „Der Teufel trägt Prada“ seine Premiere gefeiert hat. Meryl Streep, verkörpert die Rolle der extravaganten Chefredakteurin, Miranda Priestly. Anne Hathaway in ihrer Rolle als Andrea Sachs passt eigentlich als Mauerblümchen so gar nicht in die Modebranche. Doch Aufgeben kommt für sie nicht infrage. Es mussten fast ganze zwei Dekaden vergehen, damit eins nun endlich klargestellt wird: wann folgt der zweite Teil?

Film-Klassiker: Das musst du über die Fortsetzung wissen

Anfang des Jahres verneint Anne Hathaway eine Möglichkeit einer Fortsetzung und das, obwohl sie einige Wochen vorher bei den SAG Awards mit Meryl Streep und Emily Blunt in einer Parodie des Films aufgetaucht ist. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Mode-Magazin V Magazin sagt sie: „Wahrscheinlich nicht. Wir lieben uns alle und wenn jemand eine Möglichkeit finden würde, das nicht zu tun, wären wir alle verrückt, wenn wir es nicht täten.“ Die Hollywood-Schauspielerin fügt hinzu: „Jetzt, wo so viel digital ist, wäre es einfach ganz anders. Vielleicht sollten Stanley, Emily, Meryl, Dave Frankel, Patricia Field … wir alle einfach etwas anderes zusammen machen. Das würde Spaß machen.“

Doch einem Bericht des Branchenmagazins Variety zufolge ist der zweite Teil von „Der Teufel trägt Prada“ in Arbeit. Disney will den zweiten Part drehen. Ob auch der originale Cast für den zweiten Part zurückkehrt, ist noch offen. Eins steht aber fest, und zwar kehrt Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna zurück und erweckt die Chefredakteurin des Runway-Magazins erneut zum Leben. Der Entertainment-Gigant Disney befindet sich noch in der frühen Entwicklungsphase des zweiten Teils.

Part 2 „Der Teufel trägt Prada“: Worum geht es?

Laut Variety dreht sich die Fortsetzung um die Chefredakteurin Miranda Priestly. Sie hat mit dem Untergang der klassischen Zeitschriftenwelt stark zu kämpfen. Emily, die im ersten Film gefeuert wurde, könnte sie retten. Ihre ehemalige Assistentin hat jetzt eine erfolgreiche Führungspostion bei einem Luxusunternehmen eingenommen. Auch sie könnte ihrer Ex-Chefin mit Werbeanzeigen aus dem Chaos raushelfen. Bislang ist von Anne Hathaway als klare Hauptfigur jedoch leider noch keine Rede.

Hier kannst du dir den Trailer des ersten Films „Der Teufel trägt Prada“ anschauen:

Wann erscheint die Fortsetzung?

2006 erschien „Der Teufel trägt Prada“ und spielt weltweit über 320 Millionen US-Dollar in die Kinokasse ein. Für die Rolle der Chefredakteurin gewinnt Meryl Streep einen Golden Globe und konnte zugleich noch eine Oscar-Nominierung einstecken. „Der Teufel trägt Prada 2“ erscheint frühstens im Jahr 2026.