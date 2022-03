Jared Leto und Anne Hathaway: Diese Serie mit Starbesetzung kannst du jetzt streamen

Nicht Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video sind es, die ab heute mit einer Hollywood-Starbesetzung glänzen können. Stattdessen drängt Apple TV+ mit der Verfilmung eines Podcasts in den Vordergrund, in der es um den Aufstieg und Fall eines großen Unternehmens geht. Die Serie selbst kann mit Jared Leto („House of Gucci“) und Anne Hathaway („Man lernt nie aus“, „Der Teufel trägt Prada“) punkten, die die Hauptrollen in „WeCrashed“ spielen. Die Serie basiert apropos auf wahren Ereignissen.

WeCrashed: Darum geht es in der Mini-Serie

„WeCrashed“ erzählt nicht nur bloß eine Geschichte. Dahinter steckt eine wahre Begebenheit – und zwar die Geschichte von „WeWork“ und dessen Gründer. Adam Neumann (Leto) gründet gemeinsam mit einem Freund WeWork, ein Start-up für Co-Working-Spaces. Was klein anfing, entwickelt sich zu einem milliardenschweren Unternehmen, das auf der ganzen Welt vertreten ist. Auch Adams Frau Rebekah (Hathaway) hilft beim Aufbau und der Weiterentwicklung von WeWork.

Von Anfang an wird dem für damalige Verhältnisse innovativen Konzept ein großes Potenzial zugesprochen und dementsprechend hoch an der Börse notiert. Und das steigt Adam schnell zu Kopf, wie eine Szene im Trailer deutlich macht. Auf die Frage, ob er sich für Gott halte, erwidert der CEO: „Du musst zugeben, ich sehe ihm schon etwas ähnlich.“ Doch der plötzliche Erfolg nimmt ein jähes Ende: Geprägt von Geldgier, Machthunger und Größenwahn bricht das Unternehmen innerhalb kürzester Zeit zusammen. Der Börsenwert von 47 Milliarden US-Dollar fällt ins Bodenlose. Wie konnte das erfolgversprechende Startup scheitern?

Die Serie zeichnet den Aufstieg und Fall von WeWork und liefert Details, wie es dazu kommen konnte. Neben Jared Leto und Anne Hathaway sind auch Kyle Marvin, America Ferrera und O-T Fagbenle in der Serie zu sehen.

So kannst du die Serie streamen

Zu sehen ist „WeCrashed“ exklusiv bei Apple TV+. Der Streaming-Dienst liegt bei den Zuschauerzahlen zwar weit hinter Netflix und Co. zurück, kann aber ebenfalls ein breites Sortiment an Eigenproduktionen anbieten. Willst du Apple TV+ erst ausprobieren, bekommst du die Chance auf ein 7-tägiges Probeabo. Danach schlägt der Dienst mit 4,99 Euro pro Monat zu Buche. „WeCrashed“ startet heute, am 18. März exklusiv bei Apple TV+.