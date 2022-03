Diese Netflix-Serie sprengt alle Rekorde: Kennst du schon die True Crime-Story?

Netflix hat schon so manchen Serienhit hervorgebracht. Sei es „Stranger Things“ oder gar „Haus des Geldes“. Mittlerweile sind die Serien abgeschlossen und neue strömen in die Erfolgscharts des Streaming-Dienstes. Eine brandneue Serie, die erst seit zwei Wochen verfügbar ist, sticht dabei besonders heraus.

Netflix‘ Erfolgshit: Diese Serie ist beliebt wie keine andere

Seit Anfang des Jahres gibt Netflix über eine eigene Webseite bekannt, welche Filme, Serien und Co. derzeit am beliebtesten sind. Dabei kannst du die Inhalte sowohl nach deinem Heimatland sortieren oder gucken, welche Serien oder Filme international beliebt sind. Dort zeigt sich nun, dass die brandneue Serie aus dem „Shonda-Land“ alle Rekorde bricht.

Die Mini-Serie „Inventing Anna“ ist seit dem 7. Februar bei Netflix verfügbar und hält seitdem global Platz 1 der Streaming-Charts. Auch in Deutschland und anderen Ländern ist die True Crime-Story über die deutsch-russische Hochstaplerin Anna Sorokin alias Anna Delvey. Bis zum 27. Februar zählt die Serie mittlerweile insgesamt über 400 Millionen geschaute Stunden. In der ersten vollen Woche erreichte „Inventing Anna“ bereits 196 Millionen Stunden, in denen Abonnenten die Serie konsumierten. Das ist ein neuer Rekord.

Das schafften bislang lediglich die dritte Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ (179 Millionen Stunden) und „The Whitcher“ mit 168 Millionen gesehenen Stunden. Allerdings muss man die Angaben genauer betrachten, denn: Netflix geht hier nicht nach beendeter Staffel oder Episode, sondern zählt jede geschaute, abgeschlossene Stunde eines Inhalts innerhalb einer Woche.

Darum geht es in „Inventing Anna“

Die Geschichte hinter der Serie basiert auf einer wahren Begebenheit – auch, wenn die Produzentin Shonda Rhimes („Grey’s Anatomy“) Fakten mit Fiktion mischt. So steht Anna Sorokin alias Anna Delvey (Julia Garner) im Zentrum der Serie, die nach New York kam und dort die High Society über den Tisch zog. Als reiche Erbin gab sie sich aus, mischte sich unter Stars und Sternchen der Kunstszene und gab vor, ein Ort nur für Kunst wie Künstler zu schaffen. Dabei nahm sie nicht nur Freunde aus, sondern versuchte auch Banker und hochrangige Persönlichkeiten für sich und ihr Projekt gewinnen zu können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die Geschichte wird von der Journalistin Jessica Pressler (Anna Chlumsky), die die Taten der Hochstaplerin mit und mit in ihrer Reportage aufdeckt. Delvey ist in Russland geboren und in Eschweiler, einer Kleinstadt in NRW, aufgewachsen.