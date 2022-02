You - Du wirst mich lieben: Grusel-Story geht in die 4. Runde - das musst du jetzt wissen

Alles fing romantisch ein: Ein gut aussehender Buchhändler aus New York, der durch seine Belesenheit charmant wirkt und vertrauenswürdig. Doch Joe Goldberg (Penn Badgley) entwickelte sich in der Serie „You – Du wirst mich lieben“ zum Alptraum eines jeden Menschen. Die Geschichte und Entwicklung von Joe erstreckt sich nun schon über drei Staffeln. Jetzt sind nähere Details zur vierten Runde der Dramaserie bekannt.

You – Du wirst mich lieben: Erste Details zu Staffel 4

Tappt Guinevere Beck in der 1. Staffel der Serie noch in die Falle von Joe, findet der Buchhändler in der 2. Staffel in einer neuen Stadt – Los Angeles – seine Meisterin in Love (Victoria Pedretti). Zwei sozio-psychopathische Gestalten, die versuchen mit der Gründung einer Familie ein neues Leben zu führen. Doch dem nun verheirateten Pärchen gelingt dies nicht – im Gegenteil: alte Verhaltensmuster, Mord und Intrigen verfolgen Joe und Love auf Schritt und Tritt. Die Geschichten des Ehepaars schaukelt sich Ende der 3. Staffel in einen blutigen Höhepunkt hoch – doch Joe schafft es abermals, zu entkommen. Und zwar nach Paris.

Wie geht es also mit dem Stalker weiter? Erste Hinweise dazu gibt es bereits. So soll Joe laut dem US-Magazin TVGuide bereits ein neues Opfer für seine Stalking-Obsession im Auge haben: Marienne (Tati Gabrielle). Sie ist keineswegs eine Unbekannte, denn sie war nicht nur Joes Vorgesetzte, sondern ist auch der Mörder ihres Ex-Mannes. Sie nimmt Reißaus und versteckt sich vor Joe – doch dieser scheint ihr bereits unter neuer Identität auf den Fersen.

Gegenspieler hält Einzug

Weiterhin weiß das Branchenmagazin Deadline zu berichten, dass Joe nicht länger allein um seine Opfer buhlt. Er soll in Staffel 4 einen Gegenspieler, Adam, bekommen. Dieser soll von Lukas Gage gespielt werden, der aus der Serie „Euphoria“ bekannt ist. Adam kommt aus reichem Hause, lebte bislang aber im Ausland. Gibt er nach Außen hin den warmherzigen und lustigen Partygastgeber, schlummern hinter der Maske jede Menge (dunkle) Geheimnisse.

Mehr ist zur Handlung von „You – Du wirst mich lieben“ nicht bekannt. Ebenfalls unklar ist zu diesem Zeitpunkt, wann die 4. Staffel der Erfolgsserie startet. Zu sehen sind die ersten drei Staffeln bei Netflix.