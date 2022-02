Zum Fürchten: Star-Wars-Macher bringen Stephen Kings neuestes Horrorbuch als Serie

Es braucht nur Titel wie „ES“, „The Green Mile“ oder etwa „Der Nebel“, um zu wissen, um welchen Autor es sich handelt. Stephen King spaltet zwar oftmals die Geister, gehört aber unbestritten zu den erfolgreichsten Autoren von Horrorbüchern und Thrillern. Nicht selten werden sie anschließend verfilmt. Und jetzt kommt taufrischer Nachschub, wie das US-Magazin Deadline berichtet.

Stephen Kings Horror kommt als Serie

Dort wird berichtet, dass der neueste Streich von Stephen King nun in eine Serie gegossen werden soll. Es geht um „Billy Summers“, die Geschichte eines Auftragskillers, der eigentlich in den Ruhestand gehen will.

Das Pikante an der Ankündigung ist nicht, dass King abermals verfilmt wird. Vielmehr ist es der Mann hinter der Kamera, der für Aufsehen sorgt. Denn niemand Geringeres als J. J. Abrams und dessen Produktionsfirma Bad Robots nehmen die Zügel für die Serienproduktion in die Hand. Abrams führte nicht nur bei „Mission: Impossible III“ und „Star Trek“ Regie. Auch der siebte und achte Teil von „Star Wars“ („Das Erwachen der Macht“ und „Der Aufstieg Skywalkers“) stammen von dem New Yorker.

Nun soll Abrams im Fally von „Billy Summers“ als Produzent wirken, während die Regie laut bisherigen Informationen von Edward Zwick („The Last Samurai“) und Marshall Herskovitz („Nashville“) geführt wird. Geplant sind laut Deadline zwischen sechs und zehn Episoden. Wann und wo die Serie zu sehen sein wird, ist noch nicht klar. Hier ist nur die Rede von einem Streaming-Dienst oder einem TV-Sender.

Darum geht es in „Billy Summers“

Billy ist ein Kriegsveteran und seit Neuestem auch Auftragskiller. Letzteres ist für ihn so lukrativ, dass er beschließt, sich danach zur Ruhe zu setzen und ein neues Leben zu beginnen. Doch der Plan geht nicht auf: Für seinen letzten Job als Profikiller lässt Billy sich mit den falschen Leuten ein und gerät in deren Visier. Er muss untertauchen. Doch er trifft auf die junge Alice, die Opfer eines brutalen Verbrechens wurde.

Billy steht am Scheideweg: Rächt er das Schicksal von Alice oder wählt er doch den Weg der Gerechtigkeit? Und überhaupt: Gibt es da einen Unterschied?