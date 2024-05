Horror-Klassiker bekommt 25 Jahre später eine Fortsetzung: Diesen Filmtitel kennt jeder

„Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ zählt zu den Erfolgs-Blockbustern der 1990er Jahre. Der Horror-Mystery-Film aus dem Jahr 1997 beruht auf dem gleichnamigen Roman, welcher von Lois Duncan 1973 geschrieben wurde. 2006 ist ein zweiter Teil erschienen. Dieser hat sich jedoch nicht zu einem Hit-Film entwickelt. Der erste Film aus Ende der 1990er Jahre hat über 125 Millionen US-Dollar in die Kinokasse eingespielt. 27 Jahre später, 2024, hat Sony Pictures etwas zum Erfolgsfilm zu sagen, und zwar erscheint bald ein neuer Teil. Wie viel ist bereits über die Geschichte bekannt und gibt es ein bestimmtes Startdatum?

Kult-Film aus den 1990er Jahren

Der Originalfilm erzählt die Geschichte von vier Freunden. Julie (Jennifer Love Hewitt), Helen (Sarah Michelle Gellar), Barry (Ryan Phillipe) und Ray (Freddie Prinze Jr.) feiern in Southport ihren Highschool-Abschluss. Nach dem Feiern steigt die vierer Gruppe ins Auto und fährt eine einsame Küstenstraße herunter. Doch man darf nicht vergessen, dass die Clique eben noch am Partymachen war. Niemand achtet während der Fahrt auf den Straßenverkehr und somit fahren sie sogar einen Passanten an. Keiner weiß, was zu tun ist.

Alle Freunde geraten in Panik. In der Hoffnung, dass dieser Vorfall niemals ans Tageslicht kommt, werfen sie den schwer verletzten Mann ins Meer. Ein Jahr vergeht und die Freunde kehren für den Sommerurlaub wieder zurück nach Southport. Doch dieses Mal werden sie für den Vorfall büßen. Der neue Teil von „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ erscheint am 18. Juli 2025. Über die Handlung ist bislang noch nicht viel bekannt. Einem Bericht des US-amerikanischen Fachmagazins Deadline zufolge wird das Drehbuch von Leah McKendrick verfasst, die für Filme wie „Art of Revenge – Mein Körper gehört mir“ bekannt ist.

Mehreren Medienberichten zufolge haben zwar Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr. noch keinen Vertrag unterschrieben, jedoch soll es schon die eine oder andere Besprechung gegeben haben.