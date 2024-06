Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, die auslaufenden Filme noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Tauziehen zwischen Mensch und Tier

Dieses Mal geht es dem bildgewaltigen Mega-Blockbuster „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ an den digitalen Kragen. Nur noch 11 Tage wird der Film im Rahmen des Amazon Prime Video-Abos ohne zusätzliche Kosten angeschaut werden können. Der Streifen kam im Jahr 2022 auf die Leinwand und stellt den krönenden Abschluss einer weiteren Trilogie aus dem Jurassic Park-Universum dar. Das Besondere an dem Blockbuster ist, dass er nicht nur die neuen Helden Owen Grady (Chris Pratt) und Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) zurückbringt, sondern auch mit dem originalen Cast aufwartet. So können sich Fans der ursprünglichen Trilogie darauf freuen, Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum ein weiteres Mal in ihren ikonischen Rollen zu sehen.

Abseits von Nostalgie vermag es der Streifen mit bildgewaltigen Szenen zu begeistern. Leider scheint das auch die größte Stärke von „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ zu sein. Ein weiteres Mal setzen die Drehbuchautoren auf gentechnische Modifikationen und Verschwörungen als wichtigste Plotelemente und dafür werden sie abermals von den Zuschauern abgestraft. Lag die IMDb-Wertung von „Jurassic World“ noch bei 6,9 Sternen, ist sie beim Nachfolger auf 6,1 Sterne abgerutscht. Bei „Jurassic World Ein neues Zeitalter“ reichte es dann nur noch für 5,6 Sterne – was für einen Mega-Blockbuster in dieser Gewichtsklasse beinahe schon ein Armutszeugnis ist. Wer jedoch nicht zwingend ein Meisterwerk à la Jurassic Park erwartet, wird an den epischen Bildern des neuen Ablegers zweifelsohne seinen Spaß haben. Zumal der Nostalgie-Faktor einiges wett macht.

Aktuell lässt sich „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ ausschließlich auf Prime Video „kostenfrei“ streamen. Und in 11 Tagen ist auch damit Schluss. Dagegen sind die beiden Vorgänger aktuell auf zahlreichen Streaming-Diensten im Paket enthalten. Darunter auch auf Netflix, RTL+ und WOW.

Jetzt weiterlesen Neue Parkregeln: In Städten sind viele Parkflächen jetzt tabu