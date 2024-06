9,1 von 10! Das ist die beste Comedy-Serie der Welt

Das Entertainment-Portal IMDb führt als wohl bekannteste Datenbank für Serien und Filme einen Großteil der weltweit gedrehten Streifen. Wirklich interessant wird die Seite jedoch erst in Kombination mit einem weiteren Feature – der Bewertungs-Funktion. Denn auf Basis der zahlreichen Nutzerbewertungen lassen sich die beliebtesten Filme und Serien der Welt ermitteln. Genauso wie Serien, die die einzelnen Genres dominieren. Wir verraten, bei welchem Titel es sich um die populärste Comedy-Serie aller Zeiten handelt.

Diese Komödie hat es in sich

Den Titel der besten Comedy-Serie hat sich in der Top-250-TV-Serien-Liste von IMDb keine Realserie, sondern eine Zeichentrickserie für Erwachsene geschnappt: „Rick and Morty“. Die Serie stammt aus der Feder des Synchronsprechers, Drehbuchautors und Fernsehproduzenten Justin Roiland sowie der des Drehbuchautors Dan Harmon. Inhaltlich dreht sich die Geschichte um die Abenteuer des Wissenschaftlers und Genies Rick und dessen einfältigen Enkels Morty. Dabei verzichten die Drehbuchautoren oftmals auf die in Zeichentrickfilmen übliche Moral und legen den Fokus stattdessen verstärkt auf humoristische oder gesellschaftskritische Elemente – verpackt in ein Sci-Fi-Setting, das den Autoren kaum Einschränkungen in der Auslebung ihrer Kreativität auferlegt.

Das Konzept scheint aufzugehen. Seit der Erstausstrahlung im Jahr 2013 wurden bereits über 70 Episoden in sieben Staffeln veröffentlicht. Mit einer durchschnittlichen IMDb-Wertung von unglaublichen 9,1 von 10 Sternen. Und auch die achte Staffel befindet sich bereits in Arbeit und soll voraussichtlich im Jahr 2025 Premiere feiern.

Passend dazu:

Zweit- und Drittplatzierte Comedy-Serien

Auf dem zweiten Platz im Genre Komödie positioniert sich die mittlerweile in die Jahre gekommene Serie „Only Fools and Horses“ aus dem Jahr 1981 (9,0 Sterne) – dicht gefolgt von der ab 1989 ausgestrahlten Serie „Seinfeld“ (8,9 Sterne). Bei beiden handelt es sich um Realserien, wobei letztere die deutlich höhere Bekanntheit genießt.

Wer sich Rick and Morty anschauen möchte, kann die Animationsserie derzeit ohne zusätzliche Kosten auf Netflix streamen – allerdings nur die ersten sechs Staffeln. Die siebente Staffel ist im Stream gegenwärtig nur auf WOW und Sky verfügbar.