9,1 von 10 Sterne! Das ist die beste Horror-Serie aller Zeiten

Das Entertainment-Portal IMDb führt als wohl bekannteste Datenbank für Filme und Serien einen Großteil der weltweit verfügbaren Streifen. Wirklich interessant wird die Seite jedoch erst in Kombination mit einem weiteren Feature – der Bewertungs-Funktion. Auf Basis von Nutzerbewertungen lassen sich die beliebtesten Filme und Serien der Welt ausfindig machen. Genauso wie solche, die die einzelnen Genres dominieren. Wir verraten, bei welchem Titel es sich um die weltweit populärste Horror-Serie handelt.

Die einzig wahre Urserie

Serien wie Akte X, X-Faktor und Black Mirror waren extrem erfolgreich und sind auf der ganzen Welt bekannt. Doch sie alle und viele weitere orientieren sich an einer Horror-Serie, die Zuschauern bis heute den Atem raubt: „The Twilight Zone“ respektive „Unwahrscheinliche Geschichten“. Die revolutionäre Anthologie-Fernsehserie wurde erstmals im Jahr 1959 ausgestrahlt und überzeugte einerseits durch spannende Geschichten und andererseits mit einem innovativen Konzept. So lag zunächst die durchschnittliche Episodenlänge bei gerade einmal 25 Minuten. In dieser Zeit wurden unterschiedliche Storys mit Mystery– und Sci-Fi-Elementen erzählt. Die grundsätzliche Idee ist dabei die, Menschen in absolut außergewöhnliche Situationen zu bringen und zu schauen, wie sich diese verhalten respektive, wie sie die ihnen gestellten Hindernisse bewältigen.

Schöpfer der Twilight Zone, Drehbuchautor für einen Großteil der ursprünglichen Serie und erste Erzähler war Rod Serling – ein US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Moderator. Mittlerweile wurden rund 300 Episoden in 11 Staffeln produziert. Denn nach seiner ersten Veröffentlichung wurde unwahrscheinliche Geschichten in den Jahren 1985, 2002 und 2019 neu auferlegt. In den neuesten beiden Reinkarnationen des Werks schlüpften dabei Forest Whitaker (Der letzte König von Schottland) und Jordan Peele (Get Out) in die Rolle des Gastgebers.

Inzwischen genießt die Fernsehserie Kultstatus. Dieser spiegelt sich auch in den Bewertungen auf IMDb wider. So verliehen mehr als 93.000 Zuschauer dem Streifen durchschnittlich 9,1 von 10 Sternen. Was den Titel auf den ersten Platz des Horror-Genres und auf den 20. Listenplatz der Top-250-TV-Serien-Liste von IMDb beförderte.