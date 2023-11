9,0 von 10! Das ist der beste Action-Blockbuster überhaupt – hier streamen

Die Internet Movie Database (IMDb) führt einen Großteil der weltweit verfügbaren Filme und Serien. Die Titel werden hier jedoch nicht nur gelistet, sondern auch von Kinofreunden bewertet. Auf dieser Datenbasis lassen sich die besten Filme aller Zeiten bestimmen. Wir verraten, bei welchem Streifen es sich um den beliebtesten Actionfilm überhaupt handelt.

Beinahe perfekt: So gut kann ein Action-Blockbuster sein

Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis. Wenn das Action-Genre thematisch gestreift wird, sind es diese und ähnliche Namen, die als Erste fallen. Doch mit einer Wertung von 9,0 von 10 möglichen Sternen positioniert sich ein gänzlich anderer Streifen auf dem Action-Olymp: „The Dark Knight“. Der Film stammt aus der Feder des Meisterregisseurs Christopher Nolan und kam 2008 als Fortsetzung des 2005 erschienenen „Batman Begins“ in die Kinos. Obwohl es sich dabei „lediglich“ um eine Comicverfilmung handelt, setzte Nolan einen ernsten Ton an. Dadurch verwandelte er die seichte Vorlage in ein episches Spektakel. In die Hauptrolle des Bruce Wayne alias Batman schlüpfte Schauspieler Christian Bale. Während Heath Ledger den Part des Antagonisten Joker stemmte. Insbesondere letzterer lieferte dabei eine Performance ab, die ihm den Oscar für den besten Nebendarsteller und eine bis zum heutigen Tag andauernde Bewunderung der Fans einbrachte.

Wer sich den Action-Blockbuster anschauen möchte, kann dies gegenwärtig ohne zusätzlichen Kostenaufwand auf Netflix tun – auch mit dem werbebasierten Abo. Alternativ lässt sich der Film auf zahlreichen weiteren Streaming-Diensten für 3,99 Euro streamen oder 9,99 Euro kaufen.

Die Batman-Trilogie

Auch die beiden andere Filme der Batman-Trilogie, „Batman Begins“ und „The Dark Knight Rises“, haben es in IMDbs Top-250-Liste geschafft – obgleich weit abgeschlagen. So findet sich der Nachfolgestreifen mit 8,4 Sternen auf dem 70. Platz wieder, während „Batman Begins“ mit seinen 8,2 Sternen den 128. Platz in Beschlag nimmt. In die Rollen der Antagonisten Ra’s al Ghul und Bane schlüpfen hier Liam Neeson und Tom Hardy. An das Charisma des von Heath Ledger verkörperten Jokers kommen diese jedoch nicht ganz heran.