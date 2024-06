Wie gut eine Horror-Anthologieserie laufen kann, wissen die Produzenten spätestens seit dem Erfolg von „American Horror Story“, die uns in jeder Staffel mit einer neuen Handlung beehrte. „The Terror“ verfolgt ein ähnliches Konzept, orientiert sich in der Handlung jedoch an tatsächlichen, geschichtlichen Ereignissen. So verdankt die Horror-Serie ihren Titel etwa dem Namen eines von zwei Schiffen, die mit der tragischen Franklin-Expedition der Royal Navy in die See stachen. Sir John Franklin begab sich mit den Schiffen HMS Terror und HMS Erebus auf die Suche nach der sogenannten Nordwestpassage, einem Seeweg, der den Atlantischen Ozean und Pazifischen Ozean durch das kanadisch-arktische Archipel miteinander verbinden sollte.

Der Schrecken lauert in der Dunkelheit

Im Mittelpunkt der ersten Staffel der Horror-Anthologie steht die Besatzung der beiden Schiffe, die nach einer ersten Überwinterung auf Beechy Island im Jahr 1846 im Packeis stecken bleiben. Ohne eine Möglichkeit, die Schiffe aus der misslichen Position zu befreien, müssen sich die Männer nicht nur mit der erbarmungslosen Witterung und den zur Neige gehenden Vorräten auseinandersetzen. In der schier endlosen Finsternis um sie herum, lauert längst ein weiterer Schrecken, der nur auf diesen Augenblick gewartet hat. Einen ersten Eindruck darin, wie dich „The Terror“ in Atem hält, kannst du dir in diesem englischsprachigen Trailer verschaffen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die erste Staffel erschien bereits im Jahr 2018 auf Prime Video. Nachdem Erfolg der ersten Staffel, wurde eine zweite schon bald bestätigt. Sie trägt den Titel „The Terror: Infamy“ und widmet sich einer anderen Handlung, ebenfalls im historischen Kontext. Darunter ein besonders düsteres Kapitel der US-amerikanischen Geschichte, das zeitlich wesentlich jünger ausfällt. Die Rede ist vom Angriff auf Pearl Habor, der sich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs am 07. Dezember 1941 ereignete. Schon in den Tagen nach dem Angriff ändert sich das Leben der in den USA lebenden Japaner schlagartig und unbarmherzig. Plötzlich steht jeder mit japanischen Wurzeln unter Generalverdacht. Massenhafte Deportationen und Inhaftierungen in Internierungslagern sind die Folge. „The Terror: Infamy“ spielt inmitten einer japanisch-amerikanischen Gemeinde auf Terminal Island in Kalifornien. Die Bewohner sehen sich plötzlich mit einer Zwangsumsiedlung und Internierung konfrontiert. Auch hierzu kannst du dir einen englischsprachigen Trailer ansehen, um einen ersten Blick auf das Grauen zu erhaschen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Dritte Staffel für „The Terror“ bestätigt

Nachdem man die zweite Staffel bereits kurz nach der ersten angekündigt hatte, blieb es in den vergangenen Jahren still. Erst kürzlich hat AMC nach nun fünf Jahren eine weitere Staffel in Auftrag gegeben, bei der erneut ein Roman verfilmt werden soll. Die dritte Staffel soll dabei auf dem Roman „The Devil in Silver“ von Victor LaValle basieren. Einen genauen Veröffentlichungstermin für die dritte Staffel hat AMC bisher nicht verraten. Allerdings sprach man von einer Veröffentlichung im Jahr 2025, sodass Fans der Horror-Anthologie nicht mehr allzu lange auf Nachschub warten müssen. Bist du bisher nicht in den Nervenkitzel der beiden Staffeln gekommen, wäre jetzt eine gute Gelegenheit, das auf Prime Video nachzuholen.