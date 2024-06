Hit-Serie auf Netflix geht in die zweite Runde

168,7 Millionen Stunden wurde die im März 2023 auf Netflix publizierte Thriller-Serie „The Night Agent“ gestreamt und das wenige Tage nach der Veröffentlichung. Die hauseigene Netflix-Serie hat die drittbeste Premierenwoche erlebt. In 93 Ländern schafft sie es dann noch in die Top-10-Charts. „The Night Agent“ erreicht sogar eine regelrechte Krönung, denn sie wurde zur meistgestreamten Netflix-Serie des Jahres 2023 ernannt.

„The Night Agent“: Es folgt nicht nur die zweite Staffel der Serie

Trotz ihres riesengroßen Erfolgs kannst du dir bis zum heutigen Tage nur die erste Staffel anschauen. Es war bereits bekannt, dass früher oder später eine zweite Staffel der Serie folgen wird, denn dies hat der Streaminganbieter Netflix schon eine Woche nach der Veröffentlichung verraten. Aber jetzt ist klar, wann die Fortsetzung folgt. Ein Bericht des US-amerikanischen Magazins Hollywood Reporter bestätigt, dass die zweite Staffel in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erscheinen wird. Ein konkretes Datum ist bislang nicht bekannt.

Staffel zwei der Serie „The Night Agent“ wird zehn Folgen lang sein. Zudem hat „The Night Agent“-Serienmacher Ryan Shawn einen vier Jahre langen Vertrag mit Netflix unterzeichnet, wie ein weiterer Bericht des US-amerikanischen Entertainment-Magazins Deadline verrät. Sie schreiben auch, dass der Streamingdienst schon jetzt einen sogenannten Writer’s Room für eine dritte Staffel vorbereitet hat. Der Vertrag bietet viele neue Möglichkeiten, das Franchise weiter auszubauen. In Zukunft könnten somit nicht nur weitere Staffeln im Laufe der vier Jahre erscheinen, sondern vielleicht sogar ein Spin-off.

Neue Gesichter in der zweiten Staffel

Auch in der zweiten Staffel verkörpert Gabriel Basso die Hauptrolle. Netflix verkündet jedoch auch Neuzugänge, darunter sind „Pitch Perfect“-Star Brittany Snow, Berto Colon, bekannt aus „Orange is the New Black“, Teddy Sears, der unter anderem bei „The Flash“ mitgewirkt hat und viele weitere neue Gesichter.